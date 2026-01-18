Aki ezt nem tudja, súlyos ezreket veszíthet az autópályán

Hiába vezették be 2026-ban a rendkívül kedvezményes, az M1 teljes szakaszára féláron megvehető matricát, az autósok jelentős hányada nem ismeri vagy nem érti az új típust – derül ki az autopalyamatrica.hu statisztikáiból. A szakportál már többször is felhívta a figyelmet arra, hogy idén sok változás történt az autópályák használatában, ezért nem szabad megszokásból vásárolni. Mivel a tapasztalatok szerint a legtöbben ebben az esetben is az utolsó pillanatra halasztják a vásárlást, jelenleg több százezer autóst érint ez a helyzet.

Kapcsolódó cikk Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

Az M1-es tavaly ősszel kezdődött és évekig tartó felújítása, illetve kiszélesítése miatt az érintett négy vármegyére (Pest, Fejér, Komárom-Esztergom, Győr-Moson-Sopron) mindössze 15 ezer forint a matrica, vagyis 2025-höz képest körülbelül féláron használhatják az autósok a sztrádát. Azonban az autopalyamatrica.hu adataiból jól látszik, hogy az „M1 regionális” elnevezés sokak számára nem egyértelmű: a vásárlók mintegy 10 százaléka az érintett négy vármegye közül legalább kettőre vásárolt matricát, de országos szinten több százan vannak olyanok is, akik külön-külön mindegyik vármegyére megvették. Ők 14 ezer forinttal jártak rosszabbul, akik pedig három vármegyére vásároltak, több mint 6 ezer forintot buktak. Két vármegyei matrica választása esetén nincs veszteség, de plusz 310 forintért már négy vármegye fizetős útjait használhatná az autós.

Az autopalyamatrica.hu ügyfélszolgálatára érkező megkeresésekből az is kiderült, hogy sokan még az eredeti bejelentés alapján azt hiszik: lakóhelyhez vagy más feltételhez kötött az M1 regionális matrica, pedig az a négy vármegye valamennyi fizetős útján használható.

A szakportál arra is emlékeztet: a 61 760 forintos éves matricát idén már részletfizetéssel is meg lehet vásárolni, de sokan erről sem tudnak.