Aki időben beszáll, az válság idején is nyerhet – ezt üzeni a biztosítási piac

Malicskó Gábor szerint ráadásul ezen a piacon a negatív szcenáriók sem feltétlenül problémaként jelentkeznek, hiszen ilyenkor lehet úgymond jó beszállási pontokat keresni. Vagyis akkor vásárolni perspektivikus részvényeket, amikor a piaci zavarok miatt éppen érdemtelenül alacsony az áruk, hiszen egyszer minden tendenciának egyszer vége lesz. Lásd a Covid idején nagyot zuhantak a tőzsdék és amikor vége lett a világjárványnak szárnyalásba kezdtek. Ez fog történni Trump vámjaival, a piac előbb-utóbb normalizálódik újra és ha valaki jó időben olcsón vásárolt értékpapírokat extra profitra is szert tehet.

A szakember hangsúlyozta, az embereknek a nehéz idők idején is szükségük van megtakarítási lehetőségekre, ezért cégüknél még az új szerződéskötéseik száma sem csökkent az utóbbi időben és nem tört ki menekülési pánik sem. Életbiztosításokat és befektetésekhez kötött, unit-linked biztosításokat jellemzően a közepesen tudatos vásárlók kötik, akik szeretnék pénzüket biztonságban tudni és megtakarításaik kezelését szakemberekre bízni. Ők éppen azért keresik meg a szakembereket, hogy ne nekik kelljen időt tölteni pénzük menedzselésével, így ők kevésbé is érzékenyek a pillanatnyi piaci mozgásokra, legyenek azok bármilyen hektikusak.

