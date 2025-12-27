Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Az Ötöslottóra épített Szilveszteri Szuperlottó nyereményjátékon 400 forintért cserébe akár ennek a csillagászati összegnek is gazdája lehet egy szerencsés, akinek mind az öt számát kihúzzák január 1-én éjjel.

Kimondva is sok, de elképzelni még nehezebb, mit jelent valójában 7 milliárd forint. A Szilveszteri Szuperlottó főnyereménye nemcsak történelmi mértékű összeg az Ötöslottó életében, hanem olyan nagyságrendű, amelyet nehéz értelmezni.

Ha hétmilliárd forint értékben 20 ezer forintosokat tennénk egymásra, abból 35 méter magas tornyot kapnánk, ami nagyjából akkora, mint egy 12 emeletes toronyház.

7 milliárd lesz az elérhető főnyeremény az újévi lottóhúzáson, amit 00:20-kor közvetítenek.

Fotó: Szerencsejáték Zrt.

A nyereményből egy kilencven lakásos új társasházat vagy 5-6 tucat luxus sportautót is lehet vásárolni. ha a jackpot megünnepléséhez pedig vennénk 10 karton kiváló minőségű pezsgőt akkor is csak a töredékét költenénk még el a nyereménynek.

A tét nagyságát a játékosok is érzik, hiszen csak az eltelt egy hétben – a karácsonyi ünnep ellenére – 248 százalékkal nagyobb volt a forgalom, mint az ilyenkor megszokott. A legtöbben offline, azaz lottózókban vásárolnak, de az online felületeken is magasabb a forgalom a megszokottnál – írja a társaság.