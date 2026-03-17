Alapjaiban változott meg, ahogy a magyarok fizetnek

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében arról ír, hogy a bankkártyát már szinte csak vásárlásra használják a magyarok, 26 vásárlásra jut egy készpénzfelvétel. Egyre többen digitalizálják a bankkártyát a mobiltelefonba, és terjed az ATM-es készpénzbefizetés is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint 2025 végén tovább emelkedett és új rekordot döntött a bankszámlák száma, a természetes személyek csaknem 9,96 millió forint- és 1,16 millió devizaszámlával rendelkeztek, a gazdálkodó és egyéb szervezetek 948 ezer forint és 166,6 ezer devizaszámlát vezettek a magyarországi bankokban. Az elsődlegesen fizetési célú bankszámlák száma megközelítette a 7,05 milliót, ami azt jelenti 2016 vége óta csaknem egymillióval nőhetett az aktív bankhasználók száma Magyarországon.

A bankkártyák száma csak a lakosság körében növekszik, a vállakozásoknál csökkent. A lakosság csaknem 8,5 millió betéti és 1,077 millió hitelkártyával rendelkezik. A vállalkozások nem egészen 780 ezer betéti és mindössze 6,6 ezer hitelkártyát használnak (a Széchényi Kártya Program nem számít hitelkártyának).

A cikkből kiderült, a másodlagos azonosító továbbra is kevés bankszámlást hoz lázba, telefonszámot, email-címet vagy adószámot a bankszámlák mindössze 0,82 százalékához kapcsoltak hozzá. Főleg a vállalkozások építik le a másodlagos azonosítóikat, már alig 1700 számlához kapcsolódik ilyen szolgáltatás.

Átalakultak a fizetési szokások

Terjed a mobilos fizetés

A bankkártyákat egyre többen használják vásárlásra, 2025 utolsó negyedévében több mint 7,5 millió bankkártyával történt vásárlási tranzakció, ami nem meglepő, hiszen a bankok maguk is szívesen adnak kedvezményt az ügyfeleiknek a díjaikból, ha azok rendszeresen vásárolnak a kártyájukkal. A mobiltárcák is rohamosan terjednek, 3 milliónál is több bankkártyát regisztráltak már a banki ügyfelek a mobiljukba, ez a vásárlásra használt bankkártyák 41 százaléka.

Így telepítik az ATM-eket

A bankok, amelyeket kormányrendelet kötelez erre, szorgosan telepítették tavaly az ATM-eket, az év végén már 5645 pénzkiadó automata működött Magyarországon, ami történelmi rekord. A kisposták bezárása viszont folytatódott, ennek is köszönhető, hogy postai és banki POS-terminálok száma 8665 darabra esett le, ami a 2010 óta vezetett statisztikában a legalacsonyabb érték. Egy évvel korábban még 11,5 ezer banki és postai POS működött Magyarországon.

Laptársunk kiemelte, az erőltetett ATM-telepítési programot a bankkártya-használati szokások nem indokolják. Tavaly már kevesebb mint 81 millió alkalommal vettek fel készpénzt magyarországi ATM-ből a magyarok, 15 éve még 120 millió fölött volt a szám a mostaninál másfél millióval kevesebb bankkártya mellett. Akinek bankkártyája van, inkább vásárol, az utolsó negyedévben átlagosan 26,5 bankkártyás vásárlásra jutott egy ATM-es készpénzfelvétel. A bankkártyás vásárlások értéke tavaly már meghaladta a 23 ezer milliárd forintot, két és félszer annyi volt, mint a készpénzfelvételeké.

