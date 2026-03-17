Személyes pénzügyek Bankok, bankrendszer, takarékok készpénz

Alapjaiban változott meg, ahogy a magyarok fizetnek

Egyre kevesebb készpénzfelvétel történik.

Laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár cikkében arról ír, hogy a bankkártyát már szinte csak vásárlásra használják a magyarok, 26 vásárlásra jut egy készpénzfelvétel. Egyre többen digitalizálják a bankkártyát a mobiltelefonba, és terjed az ATM-es készpénzbefizetés is.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) friss adatai szerint 2025 végén tovább emelkedett és új rekordot döntött a bankszámlák száma, a természetes személyek csaknem 9,96 millió forint- és 1,16 millió devizaszámlával rendelkeztek, a gazdálkodó és egyéb szervezetek 948 ezer forint és 166,6 ezer devizaszámlát vezettek a magyarországi bankokban. Az elsődlegesen fizetési célú bankszámlák száma megközelítette a 7,05 milliót, ami azt jelenti 2016 vége óta csaknem egymillióval nőhetett az aktív bankhasználók száma Magyarországon.

A bankkártyák száma csak a lakosság körében növekszik, a vállakozásoknál csökkent. A lakosság csaknem 8,5 millió betéti és 1,077 millió hitelkártyával rendelkezik. A vállalkozások nem egészen 780 ezer betéti és mindössze 6,6 ezer hitelkártyát használnak (a Széchényi Kártya Program nem számít hitelkártyának).

A cikkből kiderült, a másodlagos azonosító továbbra is kevés bankszámlást hoz lázba, telefonszámot, email-címet vagy adószámot a bankszámlák mindössze 0,82 százalékához kapcsoltak hozzá. Főleg a vállalkozások építik le a másodlagos azonosítóikat, már alig 1700 számlához kapcsolódik ilyen szolgáltatás.

Átalakultak a fizetési szokások
Terjed a mobilos fizetés

A bankkártyákat egyre többen használják vásárlásra, 2025 utolsó negyedévében több mint 7,5 millió bankkártyával történt vásárlási tranzakció, ami nem meglepő, hiszen a bankok maguk is szívesen adnak kedvezményt az ügyfeleiknek a díjaikból, ha azok rendszeresen vásárolnak a kártyájukkal. A mobiltárcák is rohamosan terjednek, 3 milliónál is több bankkártyát regisztráltak már a banki ügyfelek a mobiljukba, ez a vásárlásra használt bankkártyák 41 százaléka.

Így telepítik az ATM-eket

A bankok, amelyeket kormányrendelet kötelez erre, szorgosan telepítették tavaly az ATM-eket, az év végén már 5645 pénzkiadó automata működött Magyarországon, ami történelmi rekord. A kisposták bezárása viszont folytatódott, ennek is köszönhető, hogy postai és banki POS-terminálok száma 8665 darabra esett le, ami a 2010 óta vezetett statisztikában a legalacsonyabb érték. Egy évvel korábban még 11,5 ezer banki és postai POS működött Magyarországon.

Laptársunk kiemelte, az erőltetett ATM-telepítési programot a bankkártya-használati szokások nem indokolják. Tavaly már kevesebb mint 81 millió alkalommal vettek fel készpénzt magyarországi ATM-ből a magyarok, 15 éve még 120 millió fölött volt a szám a mostaninál másfél millióval kevesebb bankkártya mellett. Akinek bankkártyája van, inkább vásárol, az utolsó negyedévben átlagosan 26,5 bankkártyás vásárlásra jutott egy ATM-es készpénzfelvétel. A bankkártyás vásárlások értéke tavaly már meghaladta a 23 ezer milliárd forintot, két és félszer annyi volt, mint a készpénzfelvételeké.

További részletek és érdekességek a Privátbankár cikkében. >>>

Mindenkinek érdemes átnéznie most a lakásbiztosítását

Elindult a lakásbiztosítási kampány, az elavult szerződéseket érdemes átnézni, és frissíteni – erről is beszélt a Trend FM hétfői adásában Herman Bernadett, az Mfor főmunkatársa. 

Figyelmeztettek: végleg lemarad a bevallás kapcsán, aki ma nem lép

Március 16-án azaz még a hátfői napon van az utolsó lehetőség a hagyományos forma kérelmezésére a NAV szerint.

A magyar vásárlók elégedetlenek az online vásárlással

A magyar számok jóval magasabbak a 35 százalékos uniós elégedetlenségi átlagnál.

Már elérhetők az adóbevallási tervezetek

A Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) az idén is több mint 5,6 millió adózónak készítette el az szja-bevallási tervezetét.

Olcsóbban jobbat: pörög a lakásbiztosítási kampány

A várakozásokkal szemben élénkebb az idei lakásbiztosítási kampány, mint a 2025-ös. Az átlagdíj a kampányban 38 ezer forint – mondják az alkuszok. 

Kói Tiboer CIB Bank

Otthon Start: az önerő előteremtése okozza a legnagyobb problémát

A lakáshitelpiac 80 százalékát ma már támogatott hitelek teszik ki. Sokaknak a 10 százalékos önerő előteremtése is gondot okoz – mondta el Kói Tibor, a CIB Bank Lakossági Hiteltermékek vezetője a Klasszis Podcastban.

GKI: Az infláció szerkezete továbbra sem egységes

A forint gyengülése nem csupán az árfolyamtáblán jelenik meg – hanem a bevásárlókosárban is. A GKI Gazdaságkutató Zrt. gyorselemzése bemutatja, milyen mechanizmusokon keresztül gyűrűznek be az árfolyamváltozások a magyar fogyasztói árakba, és hogyan alakult ez az összefüggés az elmúlt évtizedben.

Az emberek 70 százaléka leváltotta az eddigi lakásbiztosítását

Már több mint 112 ezer új lakásbiztosítási kalkulációra került sor az idei kampány időszakában a Netrisknél. Március első hetéig 10-ből 7-en váltottak biztosítót, új kötések esetében pedig átlagosan 18 ezer forintot tudtak megspórolni azok, akik kihasználják ezt a lehetőséget. Az átlagdíj március első hetéig 37 500 forint volt, ami lényegében megegyezik az egy évvel korábbi szinttel. A mostani kampányban eddig a fővárosban és Pest vármegyében található lakóingatlanokra kötötték a legtöbb új biztosítást a Netrisken keresztül.

Figyelmeztetést adott ki az MNB az utasbiztosításokról

MNB: háborús országban legfeljebb korlátozottan segíthet az utasbiztosítás.

Leesik az álla, ha meglátja, milyen olcsó lett a lakáshitel

Az eddiginél is alacsonyabb, 2,79 százalékos, éves kamattal kínálja az Otthon Start hitelt a Gránit Bank, ezzel újra a pénzintézetnél érhető el a legkedvezőbb kamat a piacon – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Az elmúlt hónapokban sorban bővítettek a támogatott hitel kedvezményein a bankok, és a rendkívül erős kereslet – illetve verseny – nyomán számítani lehet újabb lépések bejelentésére is.

Kerüljünk harmóniába önmagunkkal!

