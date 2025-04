Az alapszámla új díjmentessége — számokban

A bejelentés alapján a jövőben a bankoknak biztosítaniuk kell a számlaszerződés online felmondását is. Ezzel a lépéssel a számlaváltás egyszerűbbé, kényelmesebbé válhat, hiszen nem kell a régi szolgáltatóhoz bemenni a csomag lezárása miatt.

Ezen csomagok jellemzően akciós jelleggel, egy meghatározott ideig biztosítják a kedvező díjakat. Ezen időszak lehet 1, 2, 3 vagy akár 5 év is. Vagyis az ingyenesség jellemzően nem végleges. De arról sem szabad megfeledkezni, hogy az alapszámla most bejelentett díjkedvezményes sem végleges, várhatóan egy évig lesz érvényben.

Fontos, hogy kizárólag netbankon és/vagy mobilapplikáción keresztül adják meg az érdeklődők átutalási megbízásukat. Illetve jellemzően a számlához kapcsolódó értesítéseket is push üzenetben kell kérni az ingyenességhez.

Talán a legfontosabb, hogy vállalni kell a kedvezményes díjért cserébe ezen csomagoknál egy meghatározott összegű jóváírást. (Bankonként eltérő ezen jóváírás összege, de van olyan ajánlat, ahol a minimálbér is elég lehet.)

A Bankmonitor szakértői szerint jelenleg is léteznek olyan számlacsomagok, amelyek bizonyos feltételek teljesülése esetén teljesen ingyenes bankolást biztosítanak .

Természetesen a vártnál rosszabb – magasabb – inflációs pálya esetén a díjmentesség is tovább megmaradna.

Ha ez a várakozás beigazolódik, akkor várhatóan az idei évben még 4% felett lesz az éves drágulás mértéke. Amennyiben januártól valóban visszatér a toleranciasávba az áremelkedés – és ott is marad –, akkor márciusra lesz meg a három egymást követő 4% alatti áremelkedéssel bíró hónap, azaz innentől kezdve lehetne újra díjat számolni az alapszámláért.

Ugyanakkor felmerülhet a kérdés, hogy ez a díjmentesség meddig is maradhatna az érintett számlatulajdonosokkal. Úgy is fel lehetne tenni a kérdést, hogy mikor térhet vissza az infláció tartósan a 4 százalékos küszöbérték alá.

Ez egyben azt is jelenti, hogy egy extrém utalás, nagy összegű készpénzfelvétel már akár 1000 forintot meghaladó díjat vonhat maga után.

Alapvetően a legtöbb érdeklődő esetében az alapszámlához ingyenesen kapcsolódó szolgáltatások köre elégséges is lehetne. Arról azonban nem szabad megfeledkezni, hogy a további megbízásokért már fizetni kell. Márpedig a legtöbb banknál eléggé vastagon fog a ceruza ezen díjak meghatározásakor.

Nem nyithat bárki alapszámlát, például a kérdéses érdeklődő nem rendelkezhet máshol sima bankszámlával , illetve nem lehet rendelkező másik személy számlája felett sem. (Az alapszámla megnyitható akkor is, ha ez a feltétel sérül, ebben az esetben az érdeklődőnek vállalnia kell meglévő csomagjának, rendelkezési jogának megszűntetését.)

A havi díj nagyságát is szabályozzák, annak mértéke nem haladhatja meg az előző évre érvényes bruttó minimálbér 0,5 százalékát. Ezek alapján az idei évben ez a havi alapdíj legfeljebb 1334 forint lehet.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) és a Bankszövetség megállapodott az alapszáma díjcsökkenéséről, illetve az egyszerűbb bankváltásról. Ez mindaddig így maradhat, amíg az infláció egymást követő három hónapban nem csökken a jegybanki tolerancia sáv felső határa alá, azaz nem lesz 4 százalék alatt az éves drágulás mértéke — számol be róla a Bankmonitor.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!