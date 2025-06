ATM-ek: fontos változás jön szombaton

A jogszabály célja, hogy a digitális termékek és szolgáltatások mindenki számára, képességektől függetlenül, egyformán hozzáférhetőek legyenek. A következő másfél évben ATM-et kapó kistelepüléseken élők már biztosan nyernek a változással – foglalja össze a BiztosDöntés.hu.

Bár az irányelv széles körű, a hatása most Magyarországon a bankautomatáknál lesz a legkézzelfoghatóbb. A már korábban bejelentett, készpénzfelvevő automatákat érintő rendelet alapján a bankoknak a következő másfél évben 1 039 darab új ATM-et telepíteniük. A szabályozás minden 500 fő feletti lakosú települést érint, ahol eddig nem volt lehetőség készpénzfelvételre.

A bankoknak ismét meg kell felelniük

Az új ATM-eknek már meg kell felelniük a digitális akadálymentességnek

Mivel ezeket az új bankautomatákat a szombattól hatályos Európai Hozzáférhetőségi Törvény (EAA) ideje alatt kell telepíteni, mindegyiknek meg kell felelnie a legszigorúbb akadálymentesítési előírásoknak.

Ez azt jelenti, hogy amikor egy bank új ATM-et helyez ki egy kistelepülésre, annak az alábbiakat kell tudnia:

Kezelhetőség: pusztán billentyűzettel is tökéletesen használhatónak kell lenniük.

Láthatóság és olvashatóság: biztosítani kell a teljes kompatibilitást a látássérülteket segítő képernyőolvasó szoftverekkel. Emellett a betűméretnek, a kontrasztnak és a sorközöknek egyszerűen állíthatónak kell lenniük.

Érthetőség: a bankoknak és szolgáltatóknak kerülniük kell a bonyolult szövegezést, és minden tájékoztatást egyszerű, világos nyelven kell megfogalmazniuk.

Biztonságos azonosítás: nem lehet kötelezővé tenni az ujjlenyomat- vagy arcfelismerés használatát. A szolgáltatóknak mindig alternatív, biztonságos belépési módot is kínálniuk kell.

Érzékelhető visszajelzés: a fizetési termináloknak egyértelmű hang- vagy tapintható jelzéssel (például egy pittyenéssel vagy rezgéssel) kell jelezniük a tranzakció sikerességét.

Alternatív formátumok: kérésre a tájékoztató anyagokat más formában, például Braille-írással, nagy betűk használatával vagy hanganyagként is elérhetővé kell tenni.

Ez a gyakorlatban egy hatalmas minőségi ugrást jelent. Az új ATM-telepítési program így nem csupán a készpénzhez való hozzáférést biztosítja, hanem az uniós irányelv alapján garantálja, hogy az valóban mindenki számára használható legyen.

Ez különösen fontos azokban a falvakban, ahol magasabb az idős lakosság aránya, akik a rendelet legnagyobb nyertesei lehetnek.

Kiket érint leginkább?

Az új szabályozás mindenki életében valódi változást hozhat, hiszen a könnyebb olvashatóság, hozzáférés és megértés a teljes lakosság számára komfortosabbá teszi a használatot. A digitális akadálymentesítés elsődleges célcsoportját a látás- és hallássérültek jelentik, a legfrissebb, 2022-es népszámlálási adatok alapján közel százezren várhatják ezt a módosítást.

Látássérültek: Összesen 43 211 fő, ebből 34 437 gyengénlátó vagy aliglátó, és 8 774 vak.

Hallássérültek: Összesen 30 616 fő, ebből 24 224 nagyothalló és 6 392 siket.

Korosztályi megoszlás alapján a valamilyen fogyatékossággal élők aránya az idősebb korosztályban kiemelkedően magas. A Központi Statisztikai Hivatal (KSH) adatai alapján hazánkban 273 573 fő él fogyatékossággal, ebből pedig

29,7 százalékuk 60-75 év közötti,

míg 21 százalékuk 75 év feletti.

Az új uniós irányelv közvetlenül az ő életminőségüket javíthatja, az új bankautomaták telepítése pedig megteremti számukra a készpénzhez jutás régóta várt lehetőségét.

Az idősebb korosztályt jobban érintheti

Mit jelent mindez a bankoknak?

Bár az új szabályozás holnaptól kötelező, a magyarországi bankok már évek óta dolgoznak az akadálymentesítésen. Mindemellett a pénzintézeteknek kettős kihívásnak kell megfelelniük: nem elég telepíteni a több mint 4 milliárd forintos beruházást igénylő ATM-hálózatot, de gondoskodniuk kell arról is, hogy a szoftvereik, hardvereik és a telepítés módja is megfeleljen az EAA-nak. Ezért a kistelepüléseken megjelenő ATM-eknek például már kerekesszékkel is elérhetőknek kell lenniük, ami komoly kihívást jelenthet az önkormányzatoknak, hiszen a helyet nekik kell biztosítaniuk.

Ez érinti a weboldalaikat és a mobilbanki alkalmazásaikat is, ahol szintén biztosítaniuk kell a képernyőolvasó-kompatibilitást és az egyszerűsített kezelhetőséget.

Számos bank, például az OTP, már évek óta fejleszt akadálymentes megoldásokat, mint a 99,7 százalékban fizikailag akadálymentes bankfiókok, a fióki jelnyelvi tolmácsolás videón keresztül, de a holnapi nap egy új, kötelező érvényű korszakot nyit a teljes szektor számára.

Az új ATM-ek telepítése minden bankot érint, a legnagyobb arányban az OTP Bank fogja képviseltetni magát, ami 428 darab új automatát jelent számukra. Az MBH Bank 195, a K&H Bank 117 darab új ATM-et fog telepíteni a rendelet szerint a kistelepüléseken. 104 darab új Erste Bankos automata is elérhető lesz, ugyanakkor több településen megjelennek majd a MagNet Bank és a Gránit Bank automatái is.