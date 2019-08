Átveheti az Erste az Aegon Lakástakarék ügyfeleit

A Magyar Nemzeti Bank és a Gazdasági Versenyhivatal is engedélyezte az Erste Lakástakarék Zrt.-nek, hogy átvegye az Aegon Lakástakarék Zrt. lakás-előtakarékossági szerződésállományát. Az átruházásról a felek május 9-én állapodtak meg, melyre az engedélyek alapján két lépésben, 2019. október 25-én és 2020. január 17-én kerül sor.

(Fotó: depositphotos.com) (Fotó: depositphotos.com)

Október 25-ig az Aegon Lakástakarék kezeli továbbra is a szerződéseket, a havi befizetéseket is a megszokott módon kell utalni neki. Október 25. után azonban az átvett szerződések esetében már az Erste Lakástakarék számlaszámára szükséges teljesíteni a befizetéseket. A következő napokban az Aegon Lakástakarék minden ügyfelet részletesen tájékoztat az ezzel kapcsolatos teendőiről. A felmondás vagy kiutalás alatt lévő szerződéseket 2020. január 17-ig az Aegon Lakástakarék kezeli, az Erste Lakástakarékhoz csak azok a szerződések kerülnek át, amelyek ügyintézése január 17. után is elhúzódik.

Minden marad a régi

Az Erste Lakástakarék változatlan kamatok, díjak és költségek mellett veszi át az ügyfelek szerződéseit, a befizetés esedékessége, a szerződéses módozata és a díjtáblázat sem változik.

A tranzakcióval mintegy 50 ezer ügyfél 64 ezer szerződése kerül az Erste Lakástakarékhoz, amely 30 milliárd forintos betétállományt és mintegy 230 milliárd forintos szerződött állományt jelent. Ez a piac közel 4 százaléka. Az Erste Lakástakarék tavaly 10 százalékos piaci részesedést ért el, 115 ezer ügyfél 157 ezer szerződését kezeli, betétállománya 92 milliárd forint, szerződéses állománya pedig elérte 680 milliárd forintot.