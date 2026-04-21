Autósok figyelem: jó hír érkezett a biztosításokról

Insura.hu: a kgfb-díjak 16, a casco 9 százalékkal csökkent az első negyedévben.

Az első negyedévben megkötött teljes körű, casco-szerződések átlagdíja 197 900 forint volt a személygépkocsik körében, ami 9 százalékkal marad el az előző év hasonló időszakában tapasztalt 217 400 forinttól, a kötelező gépjármű-felelősségbiztosítások (kgfb) átlagdíja 16,5 százalékkal 58 400 forintra csökkent az Insura.hu biztosításközvetítő kedden közölt adatai szerint.

A legnagyobb mértékben, 11,5 százalékkal az új autók casco-díja csökkent, átlagosan 236 400 forintra az elmúlt negyedévben. Akik használt autójuk biztosítási évfordulóján váltottak szerződést, átlagosan 174 900 forintot fizettek, ami 2,6 százalékkal kevesebb az egy évvel korábbinál. A használt autó vásárlásakor kötött casco-biztosítások átlagdíja külföldről behozott autókra 5,6 százalékkal kevesebb, 193 500 forint, a belföldi adásvételben 9,1 százalékkal csökkent 213 400 forintra.

Az Insura adatai szerint egyre nagyobb az idősebb autókra kötött cascók aránya: az első negyedévben megkötött szerződések 34 százalékát legalább 8 éves járművekre kötötték, míg egy évvel ezelőtt 26 százalék volt ez az arány. A megkötött casco szerződések mellé a szerződők 40 százaléka köt valamilyen kiegészítő biztosítást, tavaly ez az arány még csupán 33 százalék volt. Az Insura.hu adatai szerint a személygépkocsik kgfb átlagdíja az idei első negyedévben évi 58 400 forint, ami 16,5 százalékkal alacsonyabb a tavaly ilyenkor mért 69 900 forintos értéknél.

Az online csatornán létrejövő kötések átlagdíja ezen belül 53 000 forint. Településtípusonként igen jelentős az eltérés az átlagdíjakban: míg a fővárosban átlagosan évi 87 500 forintért kötnek kötelezőt, a megyeszékhelyeken 55 000, a kisebb vidéki településeken pedig 53 100 forintért lehet felelősségbiztosítást szerezni az autókra. A közvetítő szerint mind a kgfb, mind a casco esetében jelentős eltéréseket mutatnak az egyes biztosítók ajánlatai.

(MTI)

