Az egyik lejobb befektetés a saját, örökölhető nyugdíjasszámla

A munkáltatóknak is kellene kedvezményeket kapniuk ahhoz, hogy támogassák munkavállalóik hosszútávú megtakarításait. Ennek felismerése alapvető lenne Magyarország modernizációjához. Jelenleg 4 és fél millió munkavállalóból másfél milliónak van nyugdíjmegtakarítása, ami ugyan egy jelentős szám, de mégis kevés.

A munkavállalók a mai Magyarországon magán-nyugdíjpénztárakban nem gyűjthetik hosszútávú megtakarításaikat, de önkéntes nyugdíjpénztárkában igen. Ennek az öngondoskodásnak hallatlan előnye, hogy rendkívül rugalmas. Ezek a nonprofit szervezetek minimális költséggel dolgoznak, mivel nonprofit szervezetek és az általuk összeállított befektetési portfoliók rendszerint kiváló hozamot érnek el, ami a pénztártagok számláját jócskán gyarapítja. Ráadásul az önkéntes nyugdíjpénztárak a tagok tulajdonában vannak, minden tag egy szavazattal rendelkezik és a küldöttközgyűléseken tudnak dönteni pénztáruk sorsáról.

Nagyon fontos tudni, az önkéntes nyugdíjpénztárak esetében teljesen kizárt, hogy elvesszenek megtakarításaink, miután ugyanúgy működnek, mint egy bankszámla. Mindenki saját maga fizeti be az esedékes megtakarítási összeget a saját számlájára, amelyet utána profi vagyonkezelők gyarapítanak. Az önkéntes nyugdíjpénztárak a Magyar Nemzeti Bank szigorú felügyelete alatt működnek, így azt lehet mondani, hogy a profi vagyonkezelők munkáját professzionális felügyelet ellenőrzi. Összességében tehát ki lehet jelenteni, miszerint ezen pénzeket kettős védelmi vonal biztosítja, nem is volt még példa arra, hogy ezen a területen veszteség érje a megtakarítókat. Azt is itt érdemes megjegyezni, hogy a nyugdíjszámlán tartott pénz ÖRÖKÖLHETŐ, ami nagyon fontos szempont egy polgári család hosszútávú gyarapodásában.

16 éves kortól már lehet ilyen nyugdíjszámlát nyitni. Egy friss kutatás szerint egy férfinak havi 11 ezer forintot érdemes havonta félretennie, egy nőnek pedig havi 16 ezer forintot ahhoz, hogy aztán nyugdíjas korukban havonta egy 100 ezer forintos kiegészítő nyugdíjhoz juthassanak. A különbség abból adódik, hogy a nőknél hosszabb a várható élettartam.

