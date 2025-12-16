3p
Az év végéig több lakásfelújítási kedvezmény is lezárul

Már csak napok maradtak arra, hogy a háztartások kihasználják azokat az otthonfelújításhoz kapcsolódó lehetőségeket, amelyek kizárólag 2025 végéig állnak rendelkezésre.

A jelenlegi szabályozás szerint december 31-gyel lezárul a SZÉP-kártyán lévő egyenlegek lakásfelújítási célú felhasználásának lehetősége, szintén eddig az időpontig kell benyújtani az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú elszámolásához szükséges dokumentumokat.

Meghosszabbításról egyelőre egyik esetben sem született döntés, így a money.hu szakértői szerint azoknak, akik még élni szeretnének ezekkel a kedvezményekkel, érdemes mielőbb lépniük.

Egy-két csapot elzárnak az év végén
SZÉP-kártya

A Széchenyi Pihenőkártyára érkező juttatások legfeljebb felét 2025-ben még fel lehetett használni lakásfelújítási célokra, ám ez a lehetőség kizárólag december 31-ig él. A kártya elsősorban termékvásárlásra használható, így munkadíjat nem lehet róla fizetni, ugyanakkor az elfogadóhelyek köre széles: építőanyagok, burkolatok, festékek, szaniterek, szerszámok, lakberendezési tárgyak, sőt bizonyos háztartási eszközök is elszámolhatók. Mivel az ünnepi időszakban a barkácsáruházak és szaküzletek nyitvatartása gyakran módosul, a szakértők szerint azoknak, akik 2026 elején terveznek felújítást, célszerű még decemberben beszerezni a szükséges anyagokat.

Önkéntes nyugdíjpénztár

2025 új lehetőséget biztosított az önkéntes nyugdíjpénztári tagok számára: a 2024. szeptember 30-án meglévő egyenleg erejéig adómentesen lakáscélra felhasználható megtakarítást. Ez a lehetőség azonban szintén december 31-én megszűnik.

A határidő nem a kifizetésre, hanem a dokumentumok benyújtására vonatkozik: a számlákat, igazolásokat és igénybejelentőket eddig az időpontig kell eljuttatni a pénztárhoz.

A pénztártagok összesen három alkalommal nyújthatják be az elszámolásokat, tömbösítve, így aki még nem használta ki a teljes keretét, annak most van lehetősége az utolsó igénylés benyújtására. Felújítás és korszerűsítés esetén a pénztárak utófinanszírozást alkalmaznak, vagyis csak a már kifizetett, számlával igazolt költségeket térítik meg. Lakásvásárlás vagy hitel-előtörlesztés esetén az adásvételi szerződés, illetve a hitelszerződés szolgál alapul az elszámoláshoz. A postai átfutási idők és a pénztárak év végi ügyfélfogadási rendje miatt a szakértők arra figyelmeztetnek, hogy az érintetteknek haladéktalanul lépniük kell.

„Jelenleg nincs kilátásban olyan alternatíva, amely pótolni tudná a SZÉP-kártyás egyenleg felújításra költhető részének megszűnését, vagy az önkéntes nyugdíjpénztári megtakarítások lakáscélú felhasználását. Mivel utóbbinál a megfelelő dokumentáció benyújtására van szükség, ezért a gyakorlatban már nem az év vége, hanem az azt megelőző napok jelentik a valódi határidőt” – hívja fel a figyelmet Richter Ádám, a money.hu szakértője.

