Az MKB Private Banking ügyfelei a szoros, személyes, bizalmi kapcsolatot értékelik nagyra

Még nem késő: fűtéskorszerűsítés, mielőtt jönnek a mínuszok

Nyár végén már megmutatta magát a hűvös, őszies idő, de ne ijedjünk meg, még van időnk fűtéskorszerűsítésre a tél beállta előtt, ha van rá szakemberünk és pénzünk. Magyarországon még mindig nagyon sok ingatlanban korszerűtlen a fűtés, és a korszerűbbek helyett is megjelentek már új megoldások, melyek nemcsak a pénztárcánkat, hanem a környezetet is jobban kímélik. Ezekhez ad most egy kis útmutatót az Ingatlantájoló összeállítása.