„Az öngondoskodás nem luxus, hanem megoldás a lakáscélok elérésére”

Október végétől elérhető a megújult Otthontervező Lakásszámla. Miért pont most vezették be és miben hoz újdonságot ez a termék a korábbi Fundamenta konstrukciókhoz képest?

Minden esetben, amikor egy új terméket vezetünk be, felmérjük, hogy mivel tudunk a korábbinál is több potenciális ügyfelet elérni, mi az, amivel még többeket tudunk meggyőzni arról, hogy induljanak el a pénzügyi öngondoskodás útján.

Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője

Az Otthontervező Lakásszámla megújítása is erről szólt, szeretnénk még szélesebb kört elérni és megszólítani. Egyszerre volt cél a megtakarításra fókuszálók, valamint a hitelfelvételben gondolkodók érdeklődésének felkeltése. Emellett fontos azok bizalmának elnyerése is, akik úgy gondolják, hogy a várható kezdeti költségek miatt nem engedhetnék meg maguknak egy lakásszámla megnyitását.

Valójában a megújult Otthontervező Lakásszámla egy olyan univerzális termék, amely minden ügyféligényre képes vonzó és versenyképes megoldást kínálni: megtakarítóknak és a hitelfelvevőknek egyaránt, valamint azoknak is, akik a megtakarításuk kezdeti költségeit szeretnék minimalizálni.

Emellett a célunk egy olyan konstrukció kialakítása volt, amely az Otthon Start program mellett is versenyképes finanszírozási megoldást kínál a hozzánk fordulóknak lakáscéljaik megvalósításához.

A termék egyszerre kedvez a megtakarítóknak és a hitelfelvevőknek. Hogyan sikerült ezt a kettősséget megvalósítani?

Az Otthontervező Lakásszámla évente 5%-os kamatbónuszt (EBKM 0,27 – 1,04% kamatbónusszal)1 kínál ügyfeleinknek, függetlenül attól, hogy milyen megtakarítási időt vállalnak. A lejáratot követően pedig lehetőség van a 3,5 és 4,5% közötti kamatozású lakáskölcsönünk felvételére (referencia THM Kamatbónusszal 5,04-5,31%)2,3, attól függően, hogy milyen megtakarítási időre kötötték a szerződést.

Mindezeken túl a konstrukcióhoz igénybe vehető az Önerő Bónusz akciónk, amely révén az 5% kamatbónuszon túl akár további plusz 30% bónusz is elérhető, a megtakarítási idő hosszától függően. Az egyetlen feltétele ennek az akciónak, hogy az ügyfél a megtakarítási idő alatt, illetve a megtakarítási idő lejáratakor se vegye igénybe a hitelt. Ebben az esetben tehát akár 35% bónusz is realizálható a megtakarításon. (EBKM: 3,83-3,90%)1

Ugyanakkor amennyiben az ügyfél meggondolja magát, vagy egyszerűen olyan élethelyzetbe kerül, hogy hitelre is szüksége van, akkor módosíthatóak a feltételek és felvehet kölcsönt, csak az Önerő Bónusz akcióval nem élhet. Tehát az alap 5%-os kamatbónuszra jogosult marad, és szabadon vehet fel hitelt is megtakarítása mellé, akár már a megtakarítási szakaszban áthidaló kölcsönt a mindenkor hatályos kamatokkal, vagy a megtakarítási idő lejáratakor rendkívül kedvező 3,5 és 4,5 százalék (referencia THM Kamatbónusszal 5,04%-5,31%)2 közti kamat mellett.

A megújult termék a hitelben gondolkodóknak nagyon kedvező kamatozást kínál. Milyen ügyféligényekre kíván reagálni ezzel a Fundamenta? Kikre céloznak?

Az Otthontervező Lakásszámlával egyszerre fókuszálunk mindenkire, akinek lakáscéljai vannak, és készen áll az öngondoskodásra. Ugyanis a konstrukció rendkívül rugalmasan alakítható, azoknak is jó választás lehet, akik előtakarékosságban gondolkodnak, és azoknak szintén, akik hitelfelvételre készülnek.

Ugyanakkor ezzel a termékkel azoknak is próbáltunk kedvezni, akik valamilyen oknál fogva kimaradtak az Otthon Start Programból. Számukra az Otthontervező Lakásszámla azért ideális, mert nincs megkötés, kritérium, ami kizárhatná őket ennek a kedvező finanszírozási lehetőségnek az igénybevételéből.

Az Otthon Start kedvezményes konstrukcióját nem számítva, a Fundamentán kívül kínál bármely más pénzintézet 4 % alatti kamatozású lakáshitelt?

Tudomásom szerint nem. Az Otthontervező Lakásszámla által kínált konstrukció egyedülálló a jelenleg elérhető piaci hiteltermékek között.

Picit beszéljünk a szerződéskötést segítő kedvezményekről. Az Otthontervező Lakásszámla számos akcióval párosítható. Melyek ezek és kik a fő célcsoportjuk?

Az Önerő Bónuszt egyértelműen azoknak érdemes választani, akik a megtakarítást tartják szem előtt, hiszen ők tudnak plusz kamatbónuszt elérni.

Emellett a termékhez három olyan akciót is kapcsoltunk, amelyek a díjmentes számlanyitást segítik, ezzel azokat az ügyfeleket segítve, akik szeretnék az induló költségeket minimalizálni, vagy eddig ez tartotta vissza őket attól, hogy elkezdjenek megtakarítani.

Az Első Lépés akciónál a teljes első éves megtakarítási összeg szerződéskötéskori elhelyezésével lehet mentességet szerezni a számlanyitási díj befizetése alól. A Könnyű Start akció azoknak az ügyfeleknek szól, akik eleve rendelkeznek MBH Banknál vezetett számlával, vagy ott szeretnének nyitni egyet, melyről a lakás-takarékpénztári megtakarításokat kívánják fizetni. Ebben az esetben számukra szintén elengedjük a számlanyitási díjat.

A Hűség akciónkkal a lojális ügyfeleinknek szeretnénk kedvezni, akiknek van olyan lakástakarék szerződése, amely az elmúlt 6 hónapban teljesítette a kiutalás feltételeit. Az akció keretében nekik is felajánljuk, hogy az új szerződésüket díjmentesen tudják megkötni.

Természetesen vannak további akcióink is, melyeket azok vehetnek igénybe, akik a számlanyitási díjat befizetik, és így indítják el a szerződésüket. Ilyen például az EXTRA Jóváírási akciónk, amellyel a szerződéses összeg 1,25–1,75 százalékának megfelelő jóváírás érhető el attól függően, hogy milyen havi megtakarítással és futamidővel köti a szerződést az ügyfél. (EBKM: 0,77-0,96%)1

Végül a Gyerek akciónkat kifejezetten a kiskorú gyermeket nevelő családok számára dolgoztuk ki. Amennyiben kiskorú kedvezményezett részére kötik az ügyfelek a szerződésüket, a megtakarítási időtől függetlenül, az alap kamatbónuszokon kívül, egy további 5%-os fix kamatbónusz érvényesíthető. (EBKM: 0,92%-2,8%)1

A rugalmasságot növeli, hogy az ügyfelek négyféle megtakarítási idő közül választhatnak (58, 100, 125, 159 hónap), annak megfelelően, hogy mikor szeretnék otthonukkal kapcsolatos terveiket megvalósítani. A megtakarítás pedig már havi 10.000 forinttól elindítható, de választhatnak akár havi 100.000 forintos összeget is. Ma már abban sincs korlát, hogy egy ügyfél több szerződést köthessen, így rugalmasan tudja mindenki alakítani az élethelyzetéhez, terveihez, hogy mekkora megtakarítást szeretne elérni, illetve milyen hitelfelvételben gondolkodik.

Jakabfalvy Dóra, a Fundamenta üzleti divíziójának ügyvezetője

Mi a tapasztalata, valós igénye van az ügyfeleknek az egyedi kedvezményekre?

A válasz: egyértelműen igen. Az ügyfelek kifejezetten keresik az akciókat, és a legtöbben ezeket kihasználva kötik meg saját lakás-takarékpénztári szerződésüket.

Például az ügyfelek egy része inkább dönt a számlanyitási díj megfizetése mellett a szerződéskötéskor, ha azt látja, hogy mekkora plusz összeget kap majd vissza a megtakarítás idő leteltével. Másoknak pedig épp az a prioritás, hogy minél kevesebb induló költséggel kelljen számolniuk. Az a jó a Fundamentánál, hogy a különböző akciók nem kizárják, hanem erősítik egymást, vagy adott esetben akár együttesen is érvényesíthetőek a kedvező feltételek.

A megújult termék piacra dobásával szinte azonos időben történt a Fundamentánál egy arculatváltás. Mi volt ennek a célja, mit üzennek az új logóval?

Az arculatunk megújítása az elmúlt évek fejlődésének egyenes következménye. Továbbra is büszkék vagyunk a lakás-takarékpénztári piacon betöltött vezető szerepünkre, azonban a Fundamenta mostanra ennél többet kínál, hiszen a szolgáltatáspalettánk ma már gyakorlatilag a teljes lakhatási ökoszisztémát lefedi – legyen szó előtakarékosságról, hitelügyintézésről, ingatlanközvetítésről, vagy éppen energetikai korszerűsítésről.

A frissített vizuális arculat központi eleme a házmotívum, amely az otthon biztonságát, a megbízhatóságot jelképezi, egyúttal arra a növekedésre is utal, amelynek eredményeképpen a jelenlegi termék- és szolgáltatáspalettánkkal a lakhatás minden területén segíteni tudjuk ügyfeleinket.

Sokat beszéltünk arról, hogy a Fundamenta otthonteremtési küldetése nem változott. De miért tartja ennyire fontosnak a megtakarítást és az öngondoskodást?

Mindig is szívügyemnek tekintettem az öngondoskodást, amelyről mind a mai napig kevesebb szó esik az indokoltnál. Kicsit amolyan „mostohagyerek” szerepben van más pénzügyi témákhoz képest.

Pedig az öngondoskodás egy fantasztikus dolog, ennek gondolatiságára építve olyan pénzügyi konstrukciók alakíthatók ki, amelynek igénybevételéhez nincs szükség nagy induló összegekre. Így a lakosság legszélesebb köre számára elérhető, valódi megoldást kínáló finanszírozási termékek dolgozhatók ki, amelyek mindenki számára kézzelfogható segítséget kínálnak lakáscéljaik eléréséhez. Emellett van egyfajta edukációs oldala is, ami szintén nem elhanyagolandó.

Mindez nemcsak a magánszemélyekre igaz, hanem a piac egy speciális szegmensére, a társasházakra is.

Kevés szó esik róla, de öngondoskodni nemcsak magánszemélyeknek, hanem társasházaknak is lehet és érdemes. Ők is igénybe vehetik a Fundamenta összes termékét, akár szintén a számlanyitási díj elengedésével.

Valóban kevés szó esik a társasházak pénzügyeiről. De mi a tapasztalata, mennyiben állnak máshogy a társasházak a megtakarításhoz, mint a magánszemélyek?

Ez a téma is a szívügyem, hiszen a társasházak esetén még fontosabb az öngondoskodás, illetve a pénzügyi tervezés és takarékoskodás. Ennek oka, hogy a családi házakkal összevetve a társasházak működtetése komplexebb, gyakrabban állhat elő olyan helyzet, amely gyors pénzügyi választ kíván. Ezekben az esetekben komoly problémákhoz vezet, ha a társasház nem képzett előre megfelelő felújítási alapot, hiszen adott esetben jelentősebb összegek előteremtésére lehet szükség.

Itt jönnek képbe a lakás-takarékpénztári szolgáltatások, amelyek igénybevételével a társasházak viszonylag rövid idő leforgása alatt, kis összegű egyéni befizetések mellett is jelentős pénzeket tudnak megtakarítani, ami rugalmasan használható fel az előre nem látható kiadásokra, vagy a tervezett felújításokra, korszerűsítésekre egyaránt.

Magyarországon több mint 2 millió lakos, azaz a lakosság több mint egyötöde társasházi lakásban él, amelyek korszerűsítése összetett feladat, közös megoldást és finanszírozást igényel az ott élőktől. Fontos, hogy ők olyan pénzügyi megoldásokban gondolkodjanak, amelyek alkalmasak alap képzésére, felújításra és az ingatlan értékének növelésére is. Erre kiváló eszköz lehet a lakástakarék, mely kiszámítható és biztonságos eszközt nyújt a tervezéshez.

Hogyan, miként tudják megszólítani a társasházakat?

Ebben kulcsszerepe van a Személyi Bankár hálózatunknak, ami a Fundamenta egyik megkülönböztető értékajánlata a piacon.

De miről is van szó? Legyen szó magánszemélyekről vagy társasházakról, új vagy régebbi termékekről, szolgáltatásokról: a közel 1500 fős, egész országot lefedő Személyi Bankár hálózatunk naprakészen és személyre szabott megoldásokkal tudja segíteni ügyfeleinket.

A Személyi Bankáraink szolgáltatásainak igénybevétele mellett az ügyfeleknek nem kell ellátogatni bankfiókba, vagy alkalmazkodni annak nyitvatartási idejéhez. A Személyi Bankáraink rugalmasan elérhetőek, kötetlenül tudnak mind időpontot, mind helyszínt egyeztetni, legyen ez akár az ügyfél otthona, vegy egy közös képviselői iroda.

Ezen túlmenően óriási értéket képvisel, hogy a Személyi Bankárok az ingatlan-vásárlás, vagy felújítás teljes folyamatát képesek végigkísérni, legyen szó az adott ingatlan kiválasztásáról, a szerződéskötésről vagy a finanszírozásról. Mindez egyre összetettebb folyamat, egyre több ismeretet igényel, ami felértékeli a személyes egyeztetés szerepét.

Az MBH fiókhálózatában is elérhetőek a Fundamenta termékei. Így is indokoltnak tartja a Személyi Bankár hálózat fenntartását?

Igen, hiszen teljesen más egy banki fiókhálózat és a Személyi Bankár hálózat működtetése, a kettő nem átfedi, hanem nagyon jól kiegészíti egymást. Más funkciót lát el egy bankfiók, és mást egy Személyi Bankár, aki tulajdonképpen minden esetben házhoz viszi a pénzügyi megoldásokat az ügyfélnek.

A legfontosabb szempont, hogy a Személyi Bankárok azok, akik a legjobban képesek felmérni az ügyfelek igényeit, majd azokra testre szabott megoldásokat kínálni, valamint az elérhető pénzügyi termékeket optimálisan kombinálni.

Az új évhez közelítve általában mindenki megfogad valamit. A pénzügyi tudatosság jegyében mit javasolna leendő ügyfeleiknek?

Mindenekelőtt azt kívánom mindenkinek, hogy az ünnepek alatt töltsön minél több időt a családjával, szeretteivel, és pihenjen sokat. Csináljon olyan dolgokat, amik feltöltik. S ha a pénzügyi részét nézem, akkor csak ismételni tudom magam, mindenkinek azt kívánom, hogy lépjen az öngondoskodás útjára, és valósítsa meg sikeresen lakáscéljait a következő esztendőkben.

---

A jelen tájékoztatás nem tekinthető a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részéről hivatalos ajánlattételnek, az itt leírtak kizárólag a figyelemfelkeltést célozzák. A tájékoztatás nem teljeskörű, a termék részletes feltételeit az Üzletszabályzat, valamint a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. által nyújtott termékekről és azok feltételeiről szóló hirdetmény tartalmazza.

1 A Fundamenta-Lakáskassza Zrt. az EBKM értékét a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételéről szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseinek megfelelően havi 20.000 forint, továbbá havi 100.000 forint folyamatos betételhelyezést feltételezve is meghatározta.

2A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 5,04%, amely az Otthontervező Lakásszámla 125 számú módozatra (10 év 5 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 3.480.000 forint, ebből a lakáskölcsön teljes összege 2.003.301 forint; a kölcsönkamat mértéke évi fix 4,1%, 113 hónapos futamidőre. A hitel teljes díjában foglalt, jelzálogbejegyzéshez kapcsolódó díjak: 70.700 forint. Havi törlesztőrészlet 21 682 forint, a törlesztőrészletek száma 112, a törlesztőrészletek összege 2.419.454 forint. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2.484.454 forint.

3 A lakás-takarékpénztár által nyújtott lakáskölcsön teljes hiteldíj mutató meghatározásáról, számításáról és közzétételéről szóló 83/2010. (III.25.) Korm. rendelet 9. § (1) és (3) bekezdés szerint számított referencia THM érték 5,31%, amely az Otthontervező Lakásszámla 159 számú módozatra (13 év 3 hónap megtakarítási idő) vonatkozik. Reprezentatív példa lakáskölcsönre: a szerződéses összeg 3.460.000 forint, ebből a lakáskölcsön teljes összege 1.998.949 forint; a kölcsönkamat mértéke évi fix 4,5%, 139 hónapos futamidőre. A hitel teljes díjában foglalt, jelzálogbejegyzéshez kapcsolódó díjak: 70.700 forint. Havi törlesztőrészlet 18.684 forint, a törlesztőrészletek száma 138, a törlesztőrészletek összege 2.569.455 forint. A fogyasztó által fizetendő teljes összeg: 2.634.455 forint.

A THM meghatározása az aktuális feltételek és hatályos jogszabályok figyelembevételével történt, a feltételek változása esetén a mértéke módosulhat. A becslés tartalmazza az értékbecslés, a tulajdoni lap és a jelzálogbejegyzés kapcsán felmerülő díjakat és költségeket, mely összeg a konkrét hitelügy kapcsán változhat, figyelembe véve a mindenkori hatósági, illetve harmadik fél által meghatározott költségek módosulását is.

(x)