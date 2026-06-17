Az OTP csendben engedményt tett a külföldi fintech kártyások felé

A nyaralók számára is kedvezhet az OTP Bank új hirdetménye, jelentősen megemelte ugyanis az egy tranzakción belül kivehető euró összegét az ATM-jen idegen kártya esetében.

A június 10-én bevezetett új hirdetményben már 300 euró van feltüntetve, amennyit az OTP Euro ATM hálózatában idegen bankkártyával fel lehet venni tranzakciónként. Ez háromszoros növelés, hiszen eddig 100 euróban maximaliztálták a kiadható összeget – mutat rá blogjában Kovács Ádám fintech-szakértő.

Ez azért is fontos változás, mert mint ismert, a külföldi kibocsátású kártyákra úgynevezett ATM használati díjat (Surcharge fee) számít fel az OTP Bank, amelyet nem százalékban adott meg, hanem tranzakciónként fix összegben, ez pedig felvételenként 4,99 eurót jelent. Eddig ezt 100 eurónként kellett megfizetni, viszont mostantól 300 euró is felvezető úgy, hogy csak egyszer fizetjük meg ezt a díjat.