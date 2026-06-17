1p
Személyes pénzügyek ATM OTP Revolut

Az OTP csendben engedményt tett a külföldi fintech kártyások felé

mfor.hu

Több eurót lehet olcsóbban felvenni az ATM-ből Revoluttal.

A nyaralók számára is kedvezhet az OTP Bank új hirdetménye, jelentősen megemelte ugyanis az egy tranzakción belül kivehető euró összegét az ATM-jen idegen kártya esetében.

A június 10-én bevezetett új hirdetményben már 300 euró van feltüntetve, amennyit az OTP Euro ATM hálózatában idegen bankkártyával fel lehet venni tranzakciónként. Ez háromszoros növelés, hiszen eddig 100 euróban maximaliztálták a kiadható összeget – mutat rá blogjában Kovács Ádám fintech-szakértő.

Ez azért is fontos változás, mert mint ismert, a külföldi kibocsátású kártyákra úgynevezett ATM használati díjat (Surcharge fee) számít fel az OTP Bank, amelyet nem százalékban adott meg, hanem tranzakciónként fix összegben, ez pedig felvételenként 4,99 eurót jelent. Eddig ezt 100 eurónként kellett megfizetni, viszont mostantól 300 euró is felvezető úgy, hogy csak egyszer fizetjük meg ezt a díjat.

Google logo Tájékozódjon hiteles forrásból: itt megadhatja, hogy a Google előnyben részesítse az Mfor cikkeit!

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Meghökkentő dolog derült ki a 4-14 évesekről

Már a háromnegyedük kezében ott van az okostelefon.

Nem kérnek a magyar emberek a pénzügyi tanácsokból

Nem kérnek a magyar emberek a pénzügyi tanácsokból

Pedig tudják, hogy nem ártana.

Rekordösszegű pénzt zsákolnak a magyarok ezekből a gépekből

Ha egyszer a készpénz felvétel mellett dönt az ember, akkor már megadja a módját.

Előkerült egy aggasztó adat a legszegényebb magyarokról – A hét ábrája

Előkerült egy aggasztó adat a legszegényebb magyarokról – A hét ábrája

Ebben a tekintetben még fejlődnie kell az országnak.

A Tisza-kormány pluszpénzei sem segítenek a nyugdíjakon?

A Tisza-kormány pluszpénzei sem segítenek a nyugdíjakon?

Újabb írással jelentlkezett a GKI, de sok jót nem ígér ez az összeállítás sem, ami a magyar nyugdíjhelyzetet illeti.

Devizahitelek? Íme a perek fefüggyeztésével kapcsolatos részletek

Devizahitelek? Íme a perek fefüggyeztésével kapcsolatos részletek

Néhány órával ezelőtt tették közzé a részleteket.

A jövőtől félnetek nem kell, félretennetek jó lesz

A jövőtől félnetek nem kell, félretennetek jó lesz

A Bank360 szakértői szerint nem lehet eléggé korán kezdeni a nyugdíjas évekre való takarékoskodást.

Itt a nagy bejelentés: tényleg visszajöhet a katás adózás

2027-től ismét széles körben visszaállíthatják a katás adózást.

Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Napokon belül megtudhatjuk, hogyan néz ki majd a vagyonadó

Június 5-éig kell elkészülnie a legalább 1 milliárd forintos vagyonnal rendelkezőkre vonatkozó sarc tervezetének, melyhez kapcsolódóan a bizalmi vagyonkezelők adómentességét is eltörölnék. Erről is beszélt lapunk főszerkesztője, Csabai Károly a Trend FM hétfő délelőtti adásában.

Utolsó figyelmeztetés a NAV-tól

A NAV ma éjfélig mintegy 400 ezer cégtől vár tao-, és több mint 100 ezer társaságtól kivabevallást.

MFOR hírlevél

Friss

A 100 Leggazdagabb

További hírek >
Privátbankár.hu Klasszis 2026
Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?

Évek óta nem volt ilyen erős a forint: érdemes lehet devizában megtakarítani?


Több éves csúcson van a forint árfolyama.

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168

Együttműködő partnerünk: 4iG