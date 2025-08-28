Az Otthon Start a babavárót is kirántja a gödörből?

Nem alakult túlságosan fényesen az első fél év a babaváró hitel szempontjából: a Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint június végéig mindössze 106,5 milliárd forint értékben kötöttek új szerződéseket a bankok és az igénylők, ami bő 13 százalékkal elmaradt az egy évvel korábbitól. A megkötött szerződések száma hasonló mértékben csökkent éves összevetésben, és 10 ezer alatt maradt. A gyermekvállalásra készülő házaspárok támogatását célzó konstrukció iránt áradásul úgy csökkent a kereslet, hogy a lakáshitelek piaca közben több mint a negyedével, a személyi kölcsönöké pedig 42 százalékkal nőtt.

A babaváró iránti keresletnél szinte a 2019. júliusi bevezetés óta látható a lassú, fokozatos csökkenés. Ebben persze akadtak kilengések, amelyeket leginkább a szabályozás várható változásai okoztak: például 2022. végén megugrott az érdeklődés a konstrukció kivezetése körüli bizonytalanság miatt, ám 2023. elején aztán szinte teljesen eltűntek az igénylők. A hosszabb távú trend viszont egyértelműen fokozatos keresletcsökkenést mutat a babavárónál, ami jelentős részben azzal magyarázható, hogy – miután tipikusan rétegtermékről van szó – a potenciális igénylők köre lassan szűkül.

Ezzel együtt a babaváró kölcsön változatlanul meghatározó eleme a fogyasztási hitelek piacának, és ugyan az állomány növekedésének üteme is lelassult mára, a júniusi, 2200 milliárd forint körüli állomány alapján a támogatott hitel közel 19 százalékát adja a teljes lakossági hitelportfóliónak.

Az Otthon Start soha nem jöhetett volna jobbkor

A BiztosDöntés.hu adatai szerint viszont az első lakást vásárlók támogatását célzó, évi fix 3 százalékos kamat mellett elérhető Otthon Start hitel megjelenése a babaváró hitel iránti érdeklődésnek is új lendületet adhat, annál is inkább, mert előbbi CSOK Plusz-szá is alakítható, ha az igénylő később megfelel a feltételeknek. Ennek alapján azoknak a fiataloknak, akik házasságkötést, és gyermekvállalást terveznek, miközben otthonteremtésben is gondolkodnak, a babaváró ismét megkerülhetetlen lesz az állami támogatások jó kihasználhatósága miatt. A babavárónál eddig is jellemző volt, hogy valamilyen más termékkel (leginkább lakáshitellel) kombinálták az igénylők.

Ráadásul a babaváró kölcsön jelenleg az egyik legkedvezőbb feltételekkel elérhető, támogatott konstrukció a lakossági piacon: elég csak arra gondolni, hogy a hitel már az első gyermek megérkeztével kamatmentessé válik, miközben három gyermeknél már a teljes, fennálló tartozást átvállalja az állam.

Az új ügyfelek járhatnak a legjobban

Annak ellenére, hogy az utóbbi időszakban nem túl acélos a kereslet a babaváró hitel iránt, a bankok változatlanul nagy áldozatokra hajlandók az ügyfelek megszerzése érdekében: továbbra is tartanak a jellemzően 150-200 ezer forintos ajándékpénzt ígérő akciók. Utóbbin persze nincs mit csodálkozni, hiszen a babaváró hitel potenciális ügyfélköre rendkívül értékes a pénzintézetek szempontjából: jellemzően középosztálybeli, fiatal, családot tervező emberekről van szó, akikről okkal feltételezhető, hogy az idő előrehaladtával egyre nagyobb számlaforgalmat generálnak, megtakarításokat halmoznak fel, miközben egyre több finanszírozási terméket is igénybe vesznek.

Fotó: Depositphotos

Az egyáltalán nem elhanyagolható ajándékpénzek feltételei pedig nem teljesíthetetlenek: bár több pénzintézet is előír minimális hitelösszeget az egyszeri jóváírásért, ennek nincs nagy jelentősége, hiszen – a 10,9 milliós, egy szerződésre jutó átlagos összeg alapján – az adósok nagy többsége eleve az elérhető legnagyobb, 11 millió forintos összeget igényli. A többi feltétel pedig inkább adminisztratív jellegű, ilyen például a szintén általánosnak tekinthető pozitív marketing nyilatkozat, vagy a hűségidő vállalása. Az új ügyfelek persze a babaváró akcióinál is előnyt élveznek, hiszen esetenként további kedvezményekre (jóváírásra) is számíthatnak.

Az Erste most 150 ezer forintnyi kedvezményt ad a babaváró hitel mellé, ha annak összege eléri a 11 millió forintot a babaváró kalkulátor szerint, és a házaspár egyik tagja „aktív” számlával is rendelkezik a pénzintézetnél. A pozitív marketing nyilatkozat megléte szintén feltétel.

A Gránit Banknál alapesetben 180 ezer forintos, egyszeri jóváírás jár a babaváró hitel mellé, ám új ügyfélként érkezőknél, szelfis számlanyitásnál ez további 40 ezer forinttal is megtoldható. Így ha a házaspár mindkét tagja új ügyfélként érkezik, és úgy igénylik a hitelt, akár 260 ezer forintnyi egyszeri jóváírást is kaphatnak.

A MagNet Banknál 150 ezer forintos, egyszeri jóváírást kaphat a babaváró hitelt igénylő házaspár, ha a kért összeg eléri a 8 millió forintot, és mindketten számlát vezetnek a pénzintézetnél.

Az MBH Bank 130 ezer forintos, egyszeri jóváírást kínál a babaváró kölcsön mellé, ám ezt egy 50 ezer forint értékű Brendon ajándékkártyával is kiegészíti: mindehhez az kell, hogy az igényelt hitel összege érje el a 10 millió forintot.

Az UniCredit Bank és a CIB Bank 180 ezer forintos, egyszeri jóváírást ígér a feltételek teljesítése esetén.