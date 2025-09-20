Az Otthon Start hosszú távon torzító hatású – mondják az ingatlanszakértők

Egy nem reprezentatív szakmai felmérés szerint az ingatlanpiaci szereplők többsége arra számít, hogy a 2026-os választásokat követően az Otthon Start Program (OSP) vagy megszűnik, vagy jelentősen szigorítják a feltételeit.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a konstrukció jelenlegi formájában túl drága, keresletet torzító hatású, és hosszabb távon fenntarthatatlan.

A REA SUMMIT 2025 konferencián végzett szavazás eredményei alapján egyértelmű, hogy az ágazat szereplői változásokra számítanak, csupán az időzítés és a részletek maradtak nyitott kérdésként. A program indulása óta eltelt hónapok tapasztalatai, a lakáspiac alakulása és a költségvetési realitások mind azt jelzik, hogy az OSP módosítása a közeljövőben elkerülhetetlen lehet – írja a Pénzcentrum.

A szeptemberben indult programmal kapcsolatban több közgazdasági elemzés is figyelmeztet a veszélyekre. A GKI Gazdaságkutató szerint a 3 százalékos kedvezményes hitel spekulációs folyamatokat erősíthet, ami a szűkös kínálat mellett jelentős lakásár-emelkedést okozhat. Az MNB legrosszabb esetben akár 20 százalékos áremelkedést is előrevetít, míg a Bankmonitor és a Pénzcentrum elemzései szintén 10–20 százalékos éves drágulással számolnak.

Vajon mi lesz a sorsa az Otthon Start Programnak?

Fotó: Depositphotos

A költségvetés szempontjából sem elhanyagolható a teher. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint már 2026-ban mintegy 50 milliárd forint lehet a kamattámogatás költsége, amely 2027 és 2029 között évente akár 50–150 milliárdra is nőhet.

Kapcsolódó cikk Máris kiderültek az Otthon Start fő buktatói Itt vannak az első hetek banki tapasztalatai.

Ezért a szakértői felmérés és a piaci folyamatok alapján három fő forgatókönyvet tartja elképzelhetőnek: