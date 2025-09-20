Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az Otthon Start hosszú távon torzító hatású – mondják az ingatlanszakértők

Ingatlanszakértők szerint nem tartható fenn hosszú távon az Otthon Start Program.

Egy nem reprezentatív szakmai felmérés szerint az ingatlanpiaci szereplők többsége arra számít, hogy a 2026-os választásokat követően az Otthon Start Program (OSP) vagy megszűnik, vagy jelentősen szigorítják a feltételeit.

A szakértők egyetértenek abban, hogy a konstrukció jelenlegi formájában túl drága, keresletet torzító hatású, és hosszabb távon fenntarthatatlan.

A REA SUMMIT 2025 konferencián végzett szavazás eredményei alapján egyértelmű, hogy az ágazat szereplői változásokra számítanak, csupán az időzítés és a részletek maradtak nyitott kérdésként. A program indulása óta eltelt hónapok tapasztalatai, a lakáspiac alakulása és a költségvetési realitások mind azt jelzik, hogy az OSP módosítása a közeljövőben elkerülhetetlen lehet – írja a Pénzcentrum.

A szeptemberben indult programmal kapcsolatban több közgazdasági elemzés is figyelmeztet a veszélyekre. A GKI Gazdaságkutató szerint a 3 százalékos kedvezményes hitel spekulációs folyamatokat erősíthet, ami a szűkös kínálat mellett jelentős lakásár-emelkedést okozhat. Az MNB legrosszabb esetben akár 20 százalékos áremelkedést is előrevetít, míg a Bankmonitor és a Pénzcentrum elemzései szintén 10–20 százalékos éves drágulással számolnak.

Fotó: Depositphotos

A költségvetés szempontjából sem elhanyagolható a teher. Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány szerint már 2026-ban mintegy 50 milliárd forint lehet a kamattámogatás költsége, amely 2027 és 2029 között évente akár 50–150 milliárdra is nőhet.

Ezért a szakértői felmérés és a piaci folyamatok alapján három fő forgatókönyvet tartja elképzelhetőnek:

  1. Optimista változat – „Fenntartható lendület”
    • 2025–2026 között fenntartás vagy kiszélesítés
    • Mérsékelt lakásár-emelkedés, élénkülő kínálat
    • Csökkenő kamatkörnyezet enyhíti a költségvetési terheket
    • Célzott kiterjesztés (pl. közszféra, fiatal családok)
  2. Középutas változat – „Fokozatos kiigazítás”
    • 2025 vége – 2026 eleje
    • Túlfűtött kereslet bizonyos régiókban (pl. Budapest)
    • Feltételek szűkítése (jövedelmi plafon, árkorlát, szűkebb célcsoport)
    • Nem megszűnés, hanem finomhangolás
  3. Pesszimista változat – „Gyors visszavonás”
    • 2025 vége – 2026 tavasza
    • Lakásár-robbanás (15–25% évente)
    • Súlyos államháztartási teher, szűkülő társadalmi hozzáférés
    • Program gyors kivezetése vagy radikális átalakítása

Magyar Péter belenyúlt a tutiba: ezt a lépést imádnák a magyarok?

Adózási kérdésekben válaszoltak olvasóink, a vagyonadó óriási támogatottságot élvez. 

Megtépázta a kormány a 13. havi nyugdíj kifizetését

A kormány módosította a 13. havi nyugdíj kifizetésének szabályait. Elvileg apróság lenne a változtatás mégis legalább tízezer családot érint és felvet emberiességi aggályokat. Folytatódik laptársunk, szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit podcast sorozata, a Nyugdíjszerviz Farkas András nyugdíjszakértővel és Karácsony Mihállyal, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével.

Veszélyes szinteken a magyarok adóssága?

Soha nem tartoztak még ennyivel a hitelkártyáik után.

Erre elég a júliusi átlagkereset az Otthon Start lakáshitellel

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Nagy leállás jön az OTP-nél, itt van melyik napokon

Több napon át lesznek szünetek.

Szavazzon! Megadóztassák a kiemelkedő vagyonokat?

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Térképen mutatjuk, hol futhat bele a NAV ellenőrzésébe!

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

Nem jött be a kormány terve? A többség nem hiszi el, hogy Magyar Péterék adót emelnének

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

30 ezer forintos utalvány: itt van, mire lehet elkölteni

Akármit nem lehet venni rajta.

Komoly erők lassították a lakbérek növekedését augusztusban

Augusztusban lassabban emelkedtek a bérleti díjak – derül ki a KSH–ingatlan.com lakbérindex legfrissebb adataiból.

