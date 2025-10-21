Az Otthon Start Program hatására ezt keresi az érdeklődők rohama

A széles vásárlói réteget érintő Otthon Start Program elindulása komoly hatással van az ingatlanpiaci folyamatokra, az Otthon Centrum aktivitási mutatói szerint az utóbbi öt hétben 26,5 százalékkal több ügyfél jelent meg a cég hálózatában a nyári hónapokhoz képest – közölte a cég.

Eladóknak a panel a nyerőbb

Az elmúlt hónap eladási adatai alapján elmondható, hogy a panellakások piacát mozgatta meg leginkább a kedvezményes hitel lehetősége, országos átlagban 3,4 százalékkal emelkedtek a lakásárak. Főként Budapest belvárosi és budai kerületeinek panellakásai iránt ugrott meg a kereslet, előbbiben 8,5 százalékkal, míg a budai kerületekben 7 százalékkal kerülnek többe a házgyári lakások.

A nagyvárosok olcsó lakásai?

Fotó: DepositPhotos.com

Ezzel pont ellentétes árdinamika figyelhető meg a téglalakások piacán, ugyanis ebben a szegmensben 5,7 százalékkal mérséklődtek az árak szeptemberben, elsősorban a budai és a belvárosi lokációban. „Ennek magyarázata, hogy sok eladó inkább csökkentette az árat, hogy az ingatlan megfeleljen a kedvezményes hitel egyik feltételének, vagyis a másfél millió forintban maximalizált négyzetméterárnak, így lényegesen lerövidítve a piacon töltött időt” – kommentálta Heinrich Balázs a változást. A használt házakra kevésbé hatott az Otthon Start Program élesedése, az 1,2 százalékos növekedés beleillik az éves trendbe.

A szakember elmondta, a megnövekedett érdeklődés következtében 4,1 százalékkal csökkent az Otthon Centrum portfóliójában lévő lakóingatlanok száma. A házak és az új építésű lakások piacán egyelőre kevés változás figyelhető meg, míg a téglalakások szegmensében 7,5 százalékkal szűkült az OC kínálata. A panellakások esetében ennél is jelentősebb, 20,5 százalékos csökkenés tapasztalható, mivel a kedvezményes hitel hatására az előző hónapban a korábbinál sokkal több panellakás talált új tulajdonosra.

Kapcsolódó cikk Komoly versenytársa van az Otthon Startnak Csípik a fiatalok a K&H munkáshitelét.

Nagyvárosok olcsó lakásai

„Még csak bő egy hónapja indult el a hitelkonstrukció, de az adatokból már most látszik, hogy elsősorban a nagyvárosok olcsóbb lakásai iránt ugrott meg a kereslet és a fővárosi panelpiacra volt a legnagyobb hatással a kedvezményes hitel” – összegzett Heinrich Balázs.

A Központi Statisztikai Hivatal előzetes adatai alapján tavaly 126,8 ezer adásvétel történt az országban (a novemberi végső szám várhatóan 1-2 százalékkal lesz magasabb), a vásárlásokhoz 75,5 ezer hitelfelvétel társult. Idén várhatóan mindkét mutató magasabb lesz: az adásvételek száma elérheti a 150 ezret, míg a hitelfolyósítások száma megközelítheti a 100 ezret.