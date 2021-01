Az új évtől eggyel kevesebb biztosítási alkusz maradt

A biztositas.hu-t használók az új év első munkanapján levélben kaptak tájékoztatást arról, hogy a weboldalt üzemeltető Biztosítás.hu Biztosítási Alkusz Kft. 2020. december 31-ei hatállyal beolvadt korábbi egyszemélyes tulajdonosába, a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft-be, melynek neve 2021. január 1-jétől Első Online Biztosítási Alkusz Kft-re változott.

A két portálon kötött szerződések egy tulajdonost gazdagítanak. Fotó: depositphotos A két portálon kötött szerződések egy tulajdonost gazdagítanak. Fotó: depositphotos

A beolvadás eredményeképpen a Biztosítás.hu Kft. általános jogutódja az Első Online Biztosítási Alkusz Kft. lett, amelyre annak valamennyi joga és kötelezettsége átszállt. Ennek megfelelően a Biztosítás.hu Kft. tevékenysége (ideértve az alkuszi megbízás teljesítését is) a továbbiakban teljeskörűen az Első Online Biztosítási Alkusz Kft. keretei között folytatódik – derül ki a tájékoztatásból.

Mint ahogy az a lényeges információ is, hogy a jogutódlás a Biztositas.hu weboldal működésében változással nem jár, a cég szolgáltatásait a már megszokott módon, formában és elérhetőségeken veheti igénybe a jövőben is.

Több mint negyedszázadot élt meg a Biztositas.hu Biztosítási Alkusz Kft., illetve annak jogelődje. Amely 1995 júliusában alakult, még Buda Contact Consulting Gazdasági Tanácsadó és Szolgáltató Kft. néven. Eleinte még több mindennel foglalkozott, két évvel a létrejötte után, 1997 júliusában fordult rá a biztosítások közvetítésére, amit névváltoztatással is érzékeltetett. A Buda Contact Consulting Biztosítási Alkusz Kft. titulus azonban csak valamivel több mint három évig élt, akkor, 2000 novemberében az előtag (Buda Contact Consulting) Wallriskre módosult. Ez utalt arra, hogy a társaságban csaknem kizárólagos, 98 százalékos befolyást szerzett a Wallis Csoport. Újabb négy év elteltével, 2004 novemberében vette fel a cég a Biztositas.hu nevet, miután a Wallis kiszállt és a társaság az osztrák GrECo International Holding AG, érdekeltségébe került, amely mellé később hazai magánszemélyek is beszálltak. A sógorok és a magyarok egészen 2019 decemberéig maradtak tulajdonosok, akkor üzletrészeiket a Netrisk.hu Első Online Biztosítási Alkusz Kft-nek értékesítették, amely 2010 végén jelent meg a magyarországi piacon.

Bár a Netrisk már 2019 márciusában kérelmezte a Gazdasági Versenyhivatalnál (GVH), hogy megvásárolhassa a Biztositas.hu-t, a jóváhagyás csak háromnegyed évvel később érkezett meg. Noha valószínűleg az online biztosításokat kötők alapvetően e két portált böngészték, mielőtt szerződtek a számukra legkedvezőbbnek vélt módozatra, a GVH mégsem találta versenyt korlátozónak, hogy a Netrisk bekebelezze a Biztositas.hu-t. Arra jutott ugyanis a hatóság, hogy „az összefonódás következtében még az online piacon sem valószínűsíthető káros hatások kialakulása. A biztosítások árát ugyanis a biztosítók határozzák meg, így a biztosításközvetítők, alkuszok közvetlenül nem tudják megemelni az árakat, és közvetett áremelő hatás (az alkusz által adott esetleges kedvezmények csökkenése révén vagy a biztosítási díjon felüli további díjak bevezetése formájában) sem várható”. A biztosítók jelentős alkuereje folytán a GVH valószínűtlennek tartotta, hogy a tranzakciót követően az összefonódással létrejövő vállalkozás(csoport) a biztosítások díját is befolyásoló jutalékemelést tudna érvényesíteni.

A versenyhivatal még azt is hozzátette, hogy „a fúzió következtében a szolgáltatás minőségének romlása sem várható, mert a kibővült szolgáltatónak az összefonódást követően is érdeke lesz az online platformok további fejlesztése és a minél szélesebb biztosítói kínálat fenntartása”. Digitális szolgáltatásokról lévén szó, a versenyhatóság a vállalkozások rendelkezésére álló adatbázisok egyesítésének lehetséges hatásait is elemezte, azonban arra jutott, hogy az adatok hasznosíthatóságát a bővülés nem befolyásolja érdemben, így nem biztosít versenyelőnyt a többi alkuszhoz, biztosításközvetítőhöz képest.

Más kérdés, mennyire tud – immár egy testben – majd megfelelni a társaság annak a kihívásnak, amelyet a Mészáros Lőrinc érdekeltségében is lévő Hungarikum Biztosítási Alkusz Kft. támaszt. Mint arról ugyanis laptársunk, a Piac&Profit részletes cégelemző cikkében beszámolt, a Hungarikum egy 2019 májusi, 14 hazai biztosító vezetőjével tartott találkozóját követően világgá kürtölte, hogy az UFS Group Pénzügyi Tervező Kft.-vel való stratégiai partnerség keretében az online piacon is terjeszkedésbe fog. Ahogy a Piac&Profit érdeklődésére Keszthelyi Erik, a Hungarikum résztulajdonosa és vezetője előrejelezte: „a teljes ügyfélkiszolgálás érdekében 2021-ben érkezik tagvállalataink sorába az online biztosításközvetítői üzletágunk, melynek célja, hogy megreformálja az online térben elérhető biztosítási szolgáltatásokat”.