Az új ügyfeleknek egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a legtöbb kedvezményre most egyértelműen az új támogatott lakáshitel felvételével lehet szert tenni, de változatlanul gáláns ajánlatokkal dolgoznak a bankok a babaváró hitelnél is.

Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.

Érdemes összehasonlítani az ajánlatokat

Fotó: DepositPhotos.com

Három szereplőnél is él ajánlat

A személyi hiteleknél korábban az UniCredit Bank kezdett el egyszeri jóváírást adni az új igénylőknek, ám ezzel sokáig egyedül maradt a piacon. A most is futó akcióban, ha a hitel összege eléri a másfél millió forintot, 30 ezer forintot írnak jóvá az ügyfél számláján, ha pedig a kölcsön összege eléri a 3 millió forintot, egy havi törlesztőrészlet, de legfeljebb 50 ezer forint a jutalom. A két akció összevonható, így egy személyihitel-szerződéssel akár 80 ezer forintot is szerezhetnek az érintettek.

A CIB Banknál november végéig Black Friday akció fut a személyi kölcsönnél: itt a legalább egymillió forintot elérő hitelösszegnél 100 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az igénylőnek, ha pedig számlát is nyit – és teljesíti az egyéb feltételeket is – újabb 50 ezer forintot kaphat.

A Raiffeisen Bank pedig 50 ezer forint egyszeri jóváírást ad a személyi hitel mellé, itt legalább 3 millió forint igénylése a feltétel, és az aktív számlahasználatot is vállalni kell.

Az Otthon Startos ügyfeleket nagyon szeretik a bankok

„Az egyszeri jóváírási akciók az új ügyfelekért vívott, egyre keményebb küzdelem következményei. Ráadásul ezek a kedvezmények sok esetben összevonhatók, így szerencsés esetben akár 3-400 ezer forint egyszeri jóváírás is landolhat az ügyfelek számláján” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A most futó kampányoknál – teszi hozzá – egyértelműen az Otthon Start hitellel lehet a legtöbb, akár 200-250 ezer forint jóváíráshoz jutni. Ha pedig az igénylő új ügyfélként érkezik a bankhoz, és új folyószámlát is igényel – akár az adóstársával együtt –, akkor 300 ezer forint fölé is kúszhat az egyszeri jóváírások összege. Hasonló a helyzet a babaváró hitelnél, ahol rendszerint 130-180 ezer forintnyi ajándékpénzt adnak a bankok, ha teljesülnek a kért feltételek, de az új számla nyitása itt is további tízezreket érhet.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az, hogy leginkább az Otthon Start és a babaváró hitel igénylőit jutalmazzák a pénzintézetek, egyáltalán nem véletlen: ezeket a konstrukciókat ugyanis nagy arányban igénylik fiatal, jó jövedelmi helyzetű, magasan képzett ügyfelek, akiknél számítani lehet arra, hogy jelentős számlaforgalmat bonyolítanak, használják az innovatív, elektronikus szolgáltatásokat, és persze a jövőben jó eséllyel más finanszírozási termékeket is igényelnek majd. A bűvös szám

Fotó: DepositPhotos.com

Érdemes figyelni a feltételekre

Mint minden banki ajánlatnál, az egyszeri jóváírások akcióinál is érdemes figyelni a bankok által kért feltételeket, hiszen akár egyetlen kikötés nem teljesítése is elég ahhoz, hogy elessünk a kedvezménytől – emlékeztet Gergely Péter. Így például az új számla nyitásánál gyakori feltétel egy bizonyos összegű rendszeres jóváírás, vagy az aktív számlahasználat, a babaváró hitelnél pedig a maximális összeg (11 millió forint) igénylése is többeknél elvárt a BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint.

Az Erste most 40 ezer forint egyszeri jóváírást ad az online számlanyitás után, ha az ügyfél bankkártyát is igényel, és teljesíti az egyéb feltételeket is. Az Otthon Start hitel igénylését most 200 ezer forinttal honorálja a bank, ami további, összesen 160 ezer forinttal egészülhet ki, ha pár igényli a kölcsönt és mindketten számlát is nyitnak, illetve törlesztésvédelmi- és vagyonbiztosítást is kötnek. A babaváró hitelnél 150 ezer forint kedvezményt ad az Erste, ha a maximális hitelösszeget kérik az igénylők, és mindketten aktívan használják a helyben vezetett számlájukat.

A Gránit Banknál 40 ezer forint járhat az online számlanyitásért, ami 20 ezer forinttal kiegészülhet, ha ajánlókódot is megad az új ügyfél. Az Otthon Start hitelnél 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a pénzintézet, a babavárónál pedig 180 ezer forint az ajándékpénz összege – ami új számla nyitásánál fejenként 40-40 ezer forinttal is kiegészíthető. A Gránit Bank – egyedüliként a piacon – a munkáshitelt sikeresen igénylőnek is ad 30 ezer forint, egyszeri jóváírást, helyben vezetett folyószámla és arra érkező jövedelem meglétekor.

A MagNet Bank az Otthon Start hitel igénylőinek ad 100 ezer forintos IKEA elektronikus vásárlási utalványt a december 31-ig futó akciójában: a kedvezményhez ugyanakkor a hitel összegének el kell érnie a 10 millió forintot.

Az UniCredit Bank a személyi kölcsönhöz kapcsolódó akción felül az új számlanyitásért is ad egyszeri jóváírást, ha az ügyfél teljesíti a megadott feltételeket. Az Otthon Start hitel igénylőinek pedig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot jóváír a pénzintézet.

Az OTP Banknál újonnan számlát nyitók a 2026. január 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, ha teljesítik a kért feltételeket. Ha az új ügyfél hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez is, 9 hónapos RTL+ Premium előfizetést is kaphat.

Az MBH Bank segíti ügyfeleit, hogy előre lépjenek

Fotó: MHB

Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. Az MBH Bank az Otthon Start hitelnél 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad 10 millió forintot elérő vagy meghaladó kölcsönösszegnél, ami újabb 20 ezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylés benyújtása és a folyósítás között az ügyfél lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál. A babaváró hitelnél 130 ezer forintos egyszeri jóváírás járhat, ami 50 ezer forintos Brendon utalvánnyal egészülhet ki.

A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, miközben az új bankszámla nyitásáért 60 ezer forint ajándékpénz is járhat, ha teljesülnek az előírt feltételek. A babaváró hitelnél 160 ezer forint egyszeri jóváírást ad a pénzintézet, ha annak összege 11 millió forint.

A CIB Bank a december 31-ig futó akciójában 250 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, a babaváró hitelnél pedig 180 ezer forint ajándékpénzt kaphatnak az ügyfelek. A CIB-nél 40 ezer forint jóváírás járhat a piaci jelzáloghiteleket, és a családi flottakedvezményt igénylőknek is.