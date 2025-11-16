6p
Személyes pénzügyek Bank Otthon Start

Az új ügyfeleknek egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

mfor.hu

A napokban két pénzintézet is egyszeri jóváírási akciót indított a személyi kölcsönöknél, így a lakossági számlák, a babaváró hitel és az Otthon Start hitel után újabb terméknél kínál több piaci szereplő is ajándékpénzt az új ügyfeleknek.

A BiztosDöntés.hu adatai szerint a legtöbb kedvezményre most egyértelműen az új támogatott lakáshitel felvételével lehet szert tenni, de változatlanul gáláns ajánlatokkal dolgoznak a bankok a babaváró hitelnél is.

Egyre többször honorálják a termékeik igénybevételét ajándékpénz adásával a pénzintézetek, néhány napon belül a személyi kölcsönöknél is két újabb szereplő állt be az egyszeri jóváírást adó pénzügyi szolgáltatók sorába – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból.

Érdemes összehasonlítani az ajánlatokat
Érdemes összehasonlítani az ajánlatokat
Fotó: DepositPhotos.com

Három szereplőnél is él ajánlat

A személyi hiteleknél korábban az UniCredit Bank kezdett el egyszeri jóváírást adni az új igénylőknek, ám ezzel sokáig egyedül maradt a piacon. A most is futó akcióban, ha a hitel összege eléri a másfél millió forintot, 30 ezer forintot írnak jóvá az ügyfél számláján, ha pedig a kölcsön összege eléri a 3 millió forintot, egy havi törlesztőrészlet, de legfeljebb 50 ezer forint a jutalom. A két akció összevonható, így egy személyihitel-szerződéssel akár 80 ezer forintot is szerezhetnek az érintettek.

A CIB Banknál november végéig Black Friday akció fut a személyi kölcsönnél: itt a legalább egymillió forintot elérő hitelösszegnél 100 ezer forint egyszeri jóváírás járhat az igénylőnek, ha pedig számlát is nyit – és teljesíti az egyéb feltételeket is – újabb 50 ezer forintot kaphat.

A Raiffeisen Bank pedig 50 ezer forint egyszeri jóváírást ad a személyi hitel mellé, itt legalább 3 millió forint igénylése a feltétel, és az aktív számlahasználatot is vállalni kell.

Az Otthon Startos ügyfeleket nagyon szeretik a bankok

„Az egyszeri jóváírási akciók az új ügyfelekért vívott, egyre keményebb küzdelem következményei. Ráadásul ezek a kedvezmények sok esetben összevonhatók, így szerencsés esetben akár 3-400 ezer forint egyszeri jóváírás is landolhat az ügyfelek számláján” – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

A most futó kampányoknál – teszi hozzá – egyértelműen az Otthon Start hitellel lehet a legtöbb, akár 200-250 ezer forint jóváíráshoz jutni. Ha pedig az igénylő új ügyfélként érkezik a bankhoz, és új folyószámlát is igényel – akár az adóstársával együtt –, akkor 300 ezer forint fölé is kúszhat az egyszeri jóváírások összege. Hasonló a helyzet a babaváró hitelnél, ahol rendszerint 130-180 ezer forintnyi ajándékpénzt adnak a bankok, ha teljesülnek a kért feltételek, de az új számla nyitása itt is további tízezreket érhet.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője szerint az, hogy leginkább az Otthon Start és a babaváró hitel igénylőit jutalmazzák a pénzintézetek, egyáltalán nem véletlen: ezeket a konstrukciókat ugyanis nagy arányban igénylik fiatal, jó jövedelmi helyzetű, magasan képzett ügyfelek, akiknél számítani lehet arra, hogy jelentős számlaforgalmat bonyolítanak, használják az innovatív, elektronikus szolgáltatásokat, és persze a jövőben jó eséllyel más finanszírozási termékeket is igényelnek majd.

A bűvös szám
A bűvös szám
Fotó: DepositPhotos.com

 

Érdemes figyelni a feltételekre

Mint minden banki ajánlatnál, az egyszeri jóváírások akcióinál is érdemes figyelni a bankok által kért feltételeket, hiszen akár egyetlen kikötés nem teljesítése is elég ahhoz, hogy elessünk a kedvezménytől – emlékeztet Gergely Péter. Így például az új számla nyitásánál gyakori feltétel egy bizonyos összegű rendszeres jóváírás, vagy az aktív számlahasználat, a babaváró hitelnél pedig a maximális összeg (11 millió forint) igénylése is többeknél elvárt a BiztosDöntés.hu kalkulátora szerint.

Az Erste most 40 ezer forint egyszeri jóváírást ad az online számlanyitás után, ha az ügyfél bankkártyát is igényel, és teljesíti az egyéb feltételeket is. Az Otthon Start hitel igénylését most 200 ezer forinttal honorálja a bank, ami további, összesen 160 ezer forinttal egészülhet ki, ha pár igényli a kölcsönt és mindketten számlát is nyitnak, illetve törlesztésvédelmi- és vagyonbiztosítást is kötnek. A babaváró hitelnél 150 ezer forint kedvezményt ad az Erste, ha a maximális hitelösszeget kérik az igénylők, és mindketten aktívan használják a helyben vezetett számlájukat.

A Gránit Banknál 40 ezer forint járhat az online számlanyitásért, ami 20 ezer forinttal kiegészülhet, ha ajánlókódot is megad az új ügyfél. Az Otthon Start hitelnél 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad a pénzintézet, a babavárónál pedig 180 ezer forint az ajándékpénz összege – ami új számla nyitásánál fejenként 40-40 ezer forinttal is kiegészíthető. A Gránit Bank – egyedüliként a piacon – a munkáshitelt sikeresen igénylőnek is ad 30 ezer forint, egyszeri jóváírást, helyben vezetett folyószámla és arra érkező jövedelem meglétekor.

A MagNet Bank az Otthon Start hitel igénylőinek ad 100 ezer forintos IKEA elektronikus vásárlási utalványt a december 31-ig futó akciójában: a kedvezményhez ugyanakkor a hitel összegének el kell érnie a 10 millió forintot.

Az UniCredit Bank a személyi kölcsönhöz kapcsolódó akción felül az új számlanyitásért is ad egyszeri jóváírást, ha az ügyfél teljesíti a megadott feltételeket. Az Otthon Start hitel igénylőinek pedig egy havi törlesztőrészletet, de legalább 100 ezer forintot jóváír a pénzintézet.

Az OTP Banknál újonnan számlát nyitók a 2026. január 31-ig tartó akcióban 30 ezer forintot kapnak az OTP Perselyükbe, ha teljesítik a kért feltételeket. Ha az új ügyfél hozzájárul a marketing célú megkeresésekhez is, 9 hónapos RTL+ Premium előfizetést is kaphat.

Az MBH Bank segíti ügyfeleit, hogy előre lépjenek
Az MBH Bank segíti ügyfeleit, hogy előre lépjenek
Fotó: MHB

Az MBH Banknál új számlát nyitó ügyfelek összesen akár 165 ezer forintnyi kedvezményhez is hozzájuthatnak a Tripla nevű ajánlat révén, ha teljesen ki tudják használni a felkínált banki, biztosítói és egyéb szolgáltatói kedvezményeket. Az MBH Bank az Otthon Start hitelnél 200 ezer forint egyszeri jóváírást ad 10 millió forintot elérő vagy meghaladó kölcsönösszegnél, ami újabb 20 ezer forinttal egészülhet ki, ha az igénylés benyújtása és a folyósítás között az ügyfél lakás-takarékpénztári szerződést is köt a Fundamenta-Lakáskasszánál. A babaváró hitelnél 130 ezer forintos egyszeri jóváírás járhat, ami 50 ezer forintos Brendon utalvánnyal egészülhet ki.

A K&H az Otthon Start igénylőinek 200 ezer forintos egyszeri jóváírást ad, miközben az új bankszámla nyitásáért 60 ezer forint ajándékpénz is járhat, ha teljesülnek az előírt feltételek. A babaváró hitelnél 160 ezer forint egyszeri jóváírást ad a pénzintézet, ha annak összege 11 millió forint.

A CIB Bank a december 31-ig futó akciójában 250 ezer forintos, egyszeri jóváírást ad az Otthon Start hitel mellé, a babaváró hitelnél pedig 180 ezer forint ajándékpénzt kaphatnak az ügyfelek. A CIB-nél 40 ezer forint jóváírás járhat a piaci jelzáloghiteleket, és a családi flottakedvezményt igénylőknek is.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Négy megyében felszállt a köd: megvannak a legjobb pénzügyes középiskolások

Négy megyében felszállt a köd: megvannak a legjobb pénzügyes középiskolások

Tolna, Pest, Nógrád és Heves legjobbjai biztosították helyüket az országos döntőben a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! versenyen.

Hivatalos: ingatlanra ennyien kértek ki pénzt nyugdíjpénztári megtakarításaikból

Hivatalos: ingatlanra ennyien kértek pénzt nyugdíjpénztári megtakarításaikból

Legtöbben otthonuk korszerűsítése, felújítása vagy bővítése érdekében adtak be kérelmet.

Itt van az első részlet az első 14. havi nyugdíjról

Itt van az első részlet az első 14. havi nyugdíjról

Februárban érkezik a negyede, jelentette be a kormányfő közösségi médiafelületén.

A hétvégétől változnak az Otthon Start feltételei

A hétvégétől változnak az Otthon Start feltételei

Többek között ettől a dátumtól már az igénylő testvére is szerepelhet a hitelben adóstársként. Ezek a változások is november 15-től lépnek életbe.

Ezt nem emeli jövőre a kormány, pedig felhatalmazása lenne rá

Ezt nem emeli jövőre a kormány, pedig felhatalmazása lenne rá

A lakossági fogyasztók villamosenergia rendszerhasználati díja stabil marad 2026-ban, nem emelik az évenkénti felülvizsgálat során.

Orbán Viktor fontos bejelentést tett

Orbán Viktor fontos bejelentést tett

A miniszterelnök közösségi felületén közölte, hogy megváltoznak a nevelőszülők juttatásai.

Újabb négy csapat jutott döntőbe az izgalmas pénzügyi versenyen

November 11-én folytatódtak a második fordulós küzdelmek a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági versenyen.

Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál

Ennek sokan örülnek majd: fontos változás készül a SZÉP-kártyáknál

Visszatér egy lehetőség.

Kgfb: erre érdemes figyelni az autósoknak

Kgfb: erre érdemes figyelni az autósoknak

Már elindult a kampány.

Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

A Harcosok Klubja csoportjában jelentette be.

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast


Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168