Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

A Privátbankár.hu által szervezett Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny megérkezett a célegyenesbe: kialakult az országos döntő 20 csapatos mezőnye. A második forduló küzdelmei 5 versenynapon át zajlottak november 6. és november 20. között, minden versenynapon 4 vármegye 10-10 csapata mérhette össze tudását írásbeli kvíz és szóbeli forduló keretein belül.

November 20-án, csütörtökön Bács-Kiskun, Csongrád-Csanád, Békés vármegyei és budapesti csapatok küzdhettek meg az utolsó döntős helyekért. A kvízek és villámkérdések megválaszolása során nem csak a pénzügyi alapismeretekkel kapcsolatos fogalmak ismeretéről adhattak számot a technikumok és szakképző iskolák diákjai, hanem olyan aktuális kérdéseket is kaptak, amelyek például az infláció szintjéről, az Otthon Start Program részleteiről vagy épp a Diákhitellel kapcsolatos tudnivalókról szóltak. Biztosításokkal kapcsolatos eseteket elemezhettek a diákok, a deviza- és forintbefektetések előnyeit és hátrányait ecsetelhették, vagy épp hasznos tippeket adhattak családjaiknak a spóroláshoz. A szóbeli fordulót ezúttal is videókapcsolaton keresztül, szakmai zsűri felügyelete mellett tartották.

A szervező Privátbankár munkatársai mellett a szakmai partnerek szakértői vettek részt a zsűriben – a Fundamenta Lakáskassza, a Magyar Államkincstár, a Magyar Biztosítók Szövetsége valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatal képviselői is részt vettek a játékos „vizsgáztatásban” és értékelésben.

Ők és a további partnerek – a CIB Bank, a Diákhitel Központ, a Gránit Alapkezelő és az országos döntőnek is helyszínt biztosító Budapesti Gazdasági Egyetem – nem csak szakmai tudásukkal és a felkészítő anyagok összeállításához nyújtott segítséggel, hanem értékes ajándékokkal is hozzájárulnak a verseny sikeréhez, amely így összességében ezúttal is milliós összdíjazás mellett zajlik. A verseny fővédnökségét Demkó-Szekeres Zsolt, a Magyar Államkincstár elnöke vállalta el, a zsűri elnöke Bod Péter Ákos, a Corvinus Egyetem tanára, korábbi jegybankelnök.

A döntőbe a második forduló korábbi négy versenynapján 16 csapat jutott be, ezúttal pedig az alábbi négy csapat csatlakozott hozzájuk, teljessé téve döntős mezőnyt:

Black Pillers

Iskola: Békéscsabai SZC Széchenyi István Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum és Kollégium

Csapatkapitány: Recski Levente

Felkészítő tanár: Uhrin Györgyi

Budget Babes

Iskola: Budapesti Gazdasági SZC Berzeviczy Gergely Két Tanítási Nyelvű Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Grega Boróka

Felkészítő tanár: Török Péter

McTürrhető

Iskola: Bajai SZC Türr István Technikum

Csapatkapitány: Bárdos Bianka

Felkészítő tanár: Kajtár Katalin

Négyes osztag

Iskola: Szegedi SZC Kőrösy József Közgazdasági Technikum

Csapatkapitány: Szalai Szabina Erika

Felkészítő tanár: Bereczné Juracsek Marianna

A Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny országos döntőjét december 10-én rendezi meg a Privátbankár.hu, az ország minden megyéjéből érkeznek majd csapatok a Budapesti Gazdasági Egyetem Pénzügyi és Számviteli Karának Unizone épületébe. A döntőben írásbeli kvíz és szóbeli kifejtős kérdés várja a csapatokat, a „Final Four”-ba jutó csapatok érvelés / szituációs feladatokkal illetve kép- / grafikon-elemzéssel mérhetik össze tudásukat.

A döntőbe jutott csapatok immár listája a juniorklasszis.hu weboldalon olvasható.