Az utolsó pillanatokban is faragják még a babaváró hitel feltételeit

A 2019. június 26-i Magyar Közlönyben megjelent egy rövid, de fontos kiegészítés a babaváró hitelre vonatkozóan - szúrta ki a Bank360. E szerint azok a párok, akiknek 2019. július 1. és 31. között születik meg a vérszerinti gyermekük, és legkésőbb 2019. július 31-ig benyújtják a kölcsönkérelmet, jogosultak lesznek a születendő gyermekük után a kamattámogatásra és a gyermekvállalási támogatásra is. (Eddig úgy volt, hogy a szerződéskötést követően kell születnie a gyermeknek a jogosultsághoz.)

Egyértelművé vált az a kérdés is, ami arra vonatkozik, hogy pontosan mikortól érvényesíthető kamattámogatás. Ezzel a problémával korábban a Bank360 is többször szembesült, a módosítás azonban eloszlatta a kételyeket: a rendelet egyértelművé teszi, hogy a kedvezmények igénybevételénél a kölcsönkérelem benyújtásának az időpontja számít. A Bank360 a Kormányzati Ügyfélvonaltól kapott információk alapján korábban is ezen az állásponton volt.

A kormány már utalt rá, hogy tervezi megoldani a problémát, amely szerint azok a párok, akik július első heteire várták a gyermeküket, eleshetnek a kamattámogatástól, mert nem tudják időben beadni a támogatást - például a hiányzó TB jogviszony igazolás miatt. Részletek: Nem várt probléma: július 1-jén senki sem tud babaváró hitelt igényelni?

Nemrég a banki kondíciók tanulmányozásakor az is kiderült: akár minimálbérrel is fel lehet venni a 10 milliós babaváró hitelt >>