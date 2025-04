Azonnali tiltás: lefülelhetett egy kriptotőzsdecápát az MNB

Vizsgálatát a felügyelet határozattal zárja le, amelyet – jogsértés megállapítása esetén – honlapján megoszt a nyilvánossággal. Az MNB azonnali intézkedése semmilyen módon nem érinti a magánszemély polgári jogi kötelezettségét az ügyfélpénzek visszafizetésére. Ha a magánszemély folytatná a most megtiltott tevékenységét (illetve azt a továbbiakban is hirdetné), az MNB azt rosszhiszeműsége bizonyítékaként – ezáltal súlyosító körülményként – értékelheti – derül ki a felügyelet közleményéből.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) hivatalból – helyszíni ellenőrzést is magába foglaló – piacfelügyeleti eljárást folytat annak megállapítására, hogy egy magánszemély végez-e, végzett-e jogosulatlan pénzügyi szolgáltatási tevékenységet. Ma közzétett végzésében a felügyelet már vizsgálatának lezárása előtt azonnali hatállyal megtiltotta, hogy az érintett magánszemély az MNB engedélye nélkül betétet gyűjtsön vagy más visszafizetendő pénzeszközt fogadjon el az ügyfelektől.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!