Baj van? Rég nem tartoztak ennyivel a magyarok hitelkártyán

Közel nyolcéves csúcsra nőtt októberre a hitelkártya-követelések összege, miközben a harmadik negyedévben a megszokott volumen háromszorosára ugrott a hitelkártyás készpénzfelvételek értéke is – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Biztató ugyanakkor, hogy a hitelkártya-követelések nagyjából felét még a kamatmentes időszakban visszafizetik a kártyabirtokosok.

Október végére megközelítette a 160 milliárd forintot a hitelkártya-követelések összege, ami ugyan csak négy százalékos növekedést tükröz éves alapon, majdnem pontosan nyolcéves csúcsnak számít – hívja fel a figyelmet Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Megugrott a készpénzfelvételek száma is

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint a harmadik negyedévben látványosan megugrott a belföldi hitelkártyás készpénzfelvételek száma és értéke is. Miközben 2024. harmadik negyedévében 107,5 ezer ilyen tranzakciót regisztrált az MNB, az idén július és szeptember között több mint háromszor annyit, 333,8 ezret, a belföldi készpénzfelvételek értéke pedig több mint az ötszörösére, 25,5 milliárd forint közelébe nőtt.

„A hitelkártyás készpénzfelvételek számának és összegének megugrása nehezen érthető annak tükrében, hogy ezeket a tranzakciókat különösen magas díjakkal „büntetik” a pénzintézetek, ezzel is ösztönözve azt, hogy az ügyfelek elsősorban az eredeti rendeltetése szerint (vagyis vásárlásra) használják a hitelkártyájukat” – mutat rá a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Növekszik a forgalom, és tudatosabbak a kártyabirtokosok

A jegybanki statisztikák szerint a hitelkártyás vásárlási forgalom ütemesen növekszik, azzal együtt is, hogy a kibocsátott kártyák számában – kisebb-nagyobb kilengésektől eltekintve – nincs érdemi változás: szeptember végén 1,14 millió hitelkártya volt forgalomban Magyarországon, nagyjából 7 ezerrel több, mint egy évvel korábban.

Ami a kártyás vásárlások számát illeti, a harmadik negyedévre kimutatott, 45,6 millió tranzakció 10,4 százalékkal volt több az egy évvel korábbinál. Ezen belül a külföldi vásárlások száma 19,3 százalékkal, 4,86 millióra emelkedett. A vásárlások összértéke jóval nagyobb mértékben, 15,8 százalékkal emelkedett egy év alatt, és elérte a 467,5 milliárd forintot. A külföldi tranzakcióknál itt is gyorsabb, 32,1 százalékos volt az éves növekmény – 97,8 milliárdos összeg mellett –, ami az online vásárlások felfutásával lehet magyarázható.

Fülöp Norbert Attila szerint mindenképpen örvendetes fejlemény, hogy a kamatozó hitelkártya-követelések aránya októberre ismét 50 százalék alá csúszott, miközben néhány évvel ezelőtt még 60-65 százalékot is elért a súlyuk. Ez arra utal, hogy a hitelkártya-birtokosok egyre tudatosabban használják a rendelkezésre álló keretüket.

Megéri hitelkártyát igényelni, de használni is tudni kell

A hitelkártyák legfőbb vonzerejét a vásárlások utáni visszatérítések jelentik, amivel éves szinten akár több tízezer forintot is megspórolhat a kártyáját aktívan és tudatosan használó ügyfél. A mérleg viszont nagyon gyorsan kibillenhet, ha a kártya birtokosa huzamosabb ideig nem tudja teljesen feltölteni az egyenlegét – az általában 45 napos – kamatmentes időszak végéig, hiszen a hitelkártyáknál a 30 százalék feletti teljes hiteldíj mutató sem ritka. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint mindenesetre elég nagy hangsúlyt helyeznek a hitelkártyák értékesítésére a bankok, a vásárlások utáni visszatérítések mellett egyéb kedvezményeket is kínálva.