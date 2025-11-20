5p

Mi és ki ránthatja ki a gödörből a magyar gazdaságot?
Elkerülhetőek még a megszorítások?
Kik állják a 14. havi nyugdíj cechét?

Online Klasszis Klub élőben Petschnig Mária Zitával!

Vegyen részt és kérdezze Ön is a neves közgazdászt!

2025. november 26. 15:30

A részvétel ingyenes, regisztráljon itt!

Személyes pénzügyek megtakarítás Nyugdíj, öngondoskodás OTP

Baljós árnyak után új remény csillant: a fiatalok egyre jobban kezelik a pénzt

Herman Bernadett
Herman Bernadett

Az Öngondoskodási Index 2025 kutatás szerint a tudatos pénzügyi tervezés egyre inkább beépül a mindennapokba. A magyar lakosság pénzügyi tudatossága tovább erősödik, és ez leglátványosabban a fiatalok körében figyelhető meg.

Egy ponttal csökkent tavaly óta az OTP Öngondoskodási Index értéke – mondta Máriás Endre, az OTP Bank bankkapcsolati területének vezetője a felmérést bemutató csütörtöki sajtótájékoztatón. Ez a szakember szerint lényegében stagnálásnak számít, hiszen az index három alindexe csak minimális mértékben változott. A csökkenés minden bizonnyal a gazdasági környezetnek és a növekvő társadalmi különbségeknek tudható be. Ilyen időszakban a háztartások óvatossága érthető.

A három alindex közül az „attitűd” nem változott, 59 ponton áll, csak az alacsony jövedelmű rétegeknél mért csökkenést az OTP. Az „aktivitás” alindex egy ponttal 60 pontra csökkent, bár a megtakarítási kedv javult. A „kommunikáció” alindex pedig egy ponttal 38 pontra emelkedett, amiben a sajtónak is komoly szerepe van. 

A lakosság egyre magabiztosabb a pénzügyekben, azok aránya, akik így nyilatkoztak, a tavalyi 55 százalékról 60 százalékosra nőtt.

Az is kedvező fejlemény, hogy a pénzügyeikről egyre többen készítenek rendszeres kimutatást, a tavalyi 26 százalék után az idén már 31 százalék az arányuk. Ebben szerepet játszhat, hogy maguk a bankok is hasznos megoldásokkal segítenek ebben, ilyenek például a mobilbankok kiadásfigyelő funkciói. Az OTP-s ügyfelek körében pedig népszerű termék a „Persely”, amelyet már csaknem félmillió ügyfél használ rendszeres kis összegű megtakarításra. Az ebben lévő teljes megtakarítás lassan megközelíti a 200 milliárd forintot. 

Példaképek, formálódók, lemaradók és sodródók

A kutatás megállapította azt is, hogy tíz magyarból négy gondol jelenleg szorongva a jövőre, az életkor előrehaladtával ez az arány növekszik. Az öngondoskodás témája egyre gyakrabban jelenik meg a médiában, a megkérdezettek 47 százaléka hallott vagy olvasott erről a témáról, és a felmérés szerint az öngondoskodás a hétköznapokban is egyre inkább beszédtéma. 

A magyar társadalom alapvetően négy csoportba osztható az öngondoskodás terén az OTP felmérése szerint. A „példaképek” azok, akik rendkívül tudatosan kezelik a pénzügyeiket, ezek aránya folyamatosan nő, már 30 százalék. A „formálódó” szegmensbe azok tartoznak, akik optimistán állnak hozzá ehhez a kérdéshez, és ha segítséget kapnak, akkor elkezdik az öngondoskodást. A „lemaradó” és a „sodródó” szegmenseket viszont nehéz megszólítani, tudatosságra tanítani. A lemaradók pesszimisták, úgy érzik, már elkéstek ezzel, a sodródókból pedig hiányzik az attitűd, az öngondoskodási szándék. 

A fiatalok sokat fejlődtek 

A felmérés szerint a 18-24 éves fiatalok 70 százaléka érzi úgy, hogy nagy mértékben rajta múlik a jövője, ez óriási növekedés tavalyhoz képest, amikor még csak 59 százalékos volt ez az arány. A nyugdíjcélú öngondoskodás is egyre fiatalabb korban kezdődik. Jelenleg a 16-34 év közötti korosztály adja például az új belépők 40 százalékát az OTP Nyugdíjpénztárnál. Korábban ez a generáció nem volt aktív nyugdíjpénztári tag.

Tavaly viszont 40 év alá süllyedt a belépők átlagéletkora, az idén pedig még tovább csökkenhet – magyarázta Budai József, az OTP Nyugdíjpénztár és az OTP Egészségpénztár ügyvezető igazgatója. 

A fiatalok pénzügyileg is magabiztosabbnak érzik magukat: tavaly 54, az idén 64 százalékuk nyilatkozott így. A 18-24 éves korosztályban nőtt a legnagyobb arányban azok száma, akik rendszeresen készítenek kimutatást a pénzügyeikről, és 60 százalékuk hajlandó lemondani napi kiadásokról, élvezetekről annak érdekében, hogy a jövőjére félretegyen. 

A rendszeres megtakarításra egyre több lehetőségük nyílik a magyaroknak, ezt az egyre szélesebb körben alkalmazott szja-mentesség is elősegíti. A rendszeresen takarékoskodók aránya is egyre nagyobb a fiatalok körében is. A 18-24 és a 25-30 éves korosztályban is nagy mértékben nőtt tavaly óta az arányuk. Előbbi korosztályban 25, utóbbiban 39 százalékra ugrott ez a mutató.

Ami aggasztó, hogy a 31-45 éves korosztályban 42-ről 37 százalékosra csökkent azok aránya, akik képesek rendszeresen megtakarítani. Ebben szerepet játszhat, hogy ez a réteg vesz fel a legnagyobb arányban hiteleket. 

Hogy mindez megváltozzék, ahhoz a rendszeres megtakarítási termékeket egyszerűsíteni kell – mondta Máriás Endre. Például egy rendszeres befektetésijegy-vásárlási megbízás egyelőre bonyolult, sokféle befektetési alap van, amelyek között el kell navigálni az ügyfelet. 

A fiatalok pénzügyi tudatossága fejlődik a leggyorsabban.
A fiatalok pénzügyi tudatossága fejlődik a leggyorsabban.
Fotó: Klasszis Média

Kevesen költik lakáscélra a nyugdíjmegtakarítást

A nyugdíjpénztár és az egészségpénztár taglétszáma nőtt, az utóbbiban 435 ezerre ugrott a létszám. A tagok jellemzően gyógyszertárakban, magánegészségügyi szolgáltatóknál használják fel az egyenlegüket. Növekszik az öngondoskodás funkció használata, egyre többen törlesztik például a lakáshitelüket pénztáron keresztül, illetve használják beiskolázási kiadásokra az egyenlegüket. 

A nyugdíjpénztárban 292 ezer tag van már, a vagyon elérte az 500 milliárd forintot. Lakáscélra eddig 11,5 ezer fő használta fel a megtakarításait 23 milliárd forint értékben – mondta Budai József. Ezek az ügyfelek nem szüntették meg a pénztári számlájukat. A legtöbben lakásfelújításra kérik a pénzt, a második legnépszerűbb felhasználási cél a lakáshitel törlesztése. Az is jellemző a pénzt felvevő tagokra, hogy megemelik a tagdíjfizetésüket a kivétel után. 

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

Az utolsó helyek is elkeltek az izgalmas pénzügyi verseny döntőjében

Megvan a 20 technikumi és szakképző iskolai csapat, akik bejutottak a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! pénzügyi tudatossági verseny döntőjébe.

A babaváró hitelt alig fogytak idén, de most fordulhat a kocka

A babaváró hitel alig fogyott idén, de most fordulhat a kocka

Nem sikerült fényesen az első három negyedév a babaváró hitel szempontjából, hiszen eddigi mélypontjára jutott a frissen megkötött szerződések száma és összege.

Hatalmas küzdelemben fogynak a helyek a pénzügyi tudatossági verseny döntőjében

Hatalmas küzdelemben fogynak a helyek a pénzügyi tudatossági verseny döntőjében

Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Somogy és Jász-Nagykun-Szolnok vármegyék legjobb technikumi és szakképző iskolai csapatai csatlakoztak az országos döntő mezőnyéhez a Legyél Te is Pénzügyi Junior Klasszis! vetélkedőben.

Egészségpénztári tag? Erre figyelnie kell!

Egészségpénztári tag? Erre figyelnie kell!

Pénzt is bukhat, aki nem lép időben.

Lekötés nélkül egyre többet bukunk a bankbetéteken

Lekötés nélkül egyre többet bukunk a bankbetéteken

Az idei harmadik negyedévében tovább emelkedett a lekötés nélkül, készpénzben, látra szóló betétben tartott összeg. Ezek az összegek jellemzően nem kamatoznak, emiatt nagyon sokat veszítenek értékükből. De rekord szintre emelkedett a magyar háztartások külföldön tartott megtakarításainak összege is.

Kiváló eredményt értek el a nyugdíjpénztárak

Kiváló eredményt értek el a nyugdíjpénztárak

Nagyot nőttek az egészségkasszák lakáscélú jelzáloghitelek törlesztéséhez kapcsolódó kifizetései.

Könnyítés jön a CSOK Plusznál: ha jön a baba, nem számít az édesanya életkora

Könnyítés jön a CSOK Plusznál: ha jön a baba, nem számít az édesanya életkora

A CSOK Pluszt azok a gyermeket vállaló házaspárok igényelhetik, ahol a pár hölgy tagja a kölcsönkérelem beadásakor még nem töltötte be a 41. életévét. A jelenleg érvényben lévő szabályok alapján ez alól 2025. december végéig mentességet kapnak azok, kiknél a feleség már terhes és a magzat betöltötte a várandósság 12. hetét, ezt véglegesítették. 

Váratlanul keveset drágult a kgfb?

Váratlanul keveset drágult a kgfb?

Alig emelkedett a tavalyi átlagszinthez képest.

Hogyan vegyünk fel nagy összegű készpénzt vállalkozóként?

Hogyan vegyünk fel nagy összegű készpénzt vállalkozóként?

Nincs egyszerű helyzetben az a vállalkozó manapság, aki nagyobb összegű készpénzt szeretne felvenni a céges bankszámlájáról. Ráadásul van pár szabály, amire érdemes odafigyelni, hogy minél olcsóbb és zökkenőmentesebb legyen a művelet. A BiztosDöntés.hu annak járt utána, hogy milyen szabályok vonatkoznak a nagy összegű készpénzfelvételekre.

Az új ügyfeleknek egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

Az új ügyfeleknek egyre több ajándékpénzt fizetnek a bankok

A napokban két pénzintézet is egyszeri jóváírási akciót indított a személyi kölcsönöknél, így a lakossági számlák, a babaváró hitel és az Otthon Start hitel után újabb terméknél kínál több piaci szereplő is ajándékpénzt az új ügyfeleknek.

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast

Sokszínűség, esélyegyenlőség egyenlő akadálymentesítés – Klasszis Podcast


Beszélgetés a Magyar Telekom szakértőivel.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168