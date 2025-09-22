Begyújtotta a rakétákat a forint

Egy dollárért már 330-at sem kellett adni hétfő este a bankközi devizapiacon, míg az euróval szembeni árfolyama benézett a 389-es szint alá.

A forint árfolyama valamennyi főbb devizával szemben magasabban állt hétfő este, mint reggel. Egy euróért például már csak 388,797 forintot kellett adni a reggeli 390,06 után.

Még jobban szárnyalt a forint a dollárral szemben, a 332,51-es nyitásról estére 329,789-ig jutott, míg a svájci frankkal szemben a reggeli 418,35 helyett a hétfői záráshoz közeledve már 415,75-ön állt.

Az eurót 1,17893 dolláron jegyezték a hétfő reggeli 1,1731 dollár után.

Csak úgy hasít

Fotó: Depositphotos