Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

1p

Személyes pénzügyek Dollár Euró Forint Svájci frank

Begyújtotta a rakétákat a forint

mfor.hu

 Fizetőeszközünk jelentős erősödéssel kezdte a hetet.

Egy dollárért már 330-at sem kellett adni hétfő este a bankközi devizapiacon, míg az euróval szembeni árfolyama benézett a 389-es szint alá.

A forint árfolyama valamennyi főbb devizával szemben magasabban állt hétfő este, mint reggel. Egy euróért például már csak 388,797 forintot kellett adni a reggeli 390,06 után.

Még jobban szárnyalt a forint a dollárral szemben, a 332,51-es nyitásról estére 329,789-ig jutott, míg a svájci frankkal szemben a reggeli 418,35 helyett a hétfői záráshoz közeledve már 415,75-ön állt.

Az eurót 1,17893 dolláron jegyezték a hétfő reggeli 1,1731 dollár után.

Csak úgy hasít
Csak úgy hasít
Fotó: Depositphotos

További friss árfolyamokat itt találhat, laptársunk, a szintén a Klasszis Médiához tartozó Privátbankár elemzéseit pedig a témában itt olvashatja.

A biztosítók által vállalt lakásbiztosítási fedezetek háromszor gyorsabban nőttek a díjakhoz képest az elmúlt egy évben, ami tovább javította az ár-érték arányt az ügyfeleknek. Ezt erősítette, hogy a piaci szereplők által vállalt díjemelési moratórium nyomán az idei második negyedévben a díjszint országosan szinte stagnált. A fogyasztóbarát otthonbiztosítások szolgáltatása 13 százalékkal kedvezőbb az egyéb piaci ajánlatokhoz képest.

Ingatlanszakértők szerint nem tartható fenn hosszú távon az Otthon Start Program.

Adózási kérdésekben válaszoltak olvasóink, a vagyonadó óriási támogatottságot élvez. 

A kormány módosította a 13. havi nyugdíj kifizetésének szabályait. Elvileg apróság lenne a változtatás mégis legalább tízezer családot érint és felvet emberiességi aggályokat. Folytatódik laptársunk, szintén a Klasszis Média lapcsoporthoz tartozó Piac és Profit podcast sorozata, a Nyugdíjszerviz Farkas András nyugdíjszakértővel és Karácsony Mihállyal, az Országos Nyugdíjas Parlament elnökével.

Soha nem tartoztak még ennyivel a hitelkártyáik után.

A KSH szerint a bruttó átlagkereset 9 százalékkal, míg a nettó átlagkereset 9,4 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbit júliusban. A nettó mediánérték nagyobb mértékben, 10,7 százalékkal emelkedett, míg a reálkereset 4,9 százalékkal növekedett.

Több napon át lesznek szünetek.

Az adóbevezetés mostanában kulcstéma.

Zajlanak az őszi adóhatósági razziák.

Megjelent egy új kutatás a magyarországi adókérdésekről.

