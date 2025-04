Bejött a kormány új hitele, ezért állnak most sorban a magyarok

A januárban induló munkáshitelt két hónap már csaknem 10 ezer fiatal vette fel. Ez azonban nem szívta el a keresletet a személyi kölcsöntől, hiszen ebből is sokkal többet igényeltek, mint egy éve. A lakáshitelezés szárnyalása is folytatódott, míg a vesztes eddig a babaváró lett – derült ki a Bank360.hu szerkesztőségünknek is megküldött elemzéséből.

Februárban is tovább nőtt a háztartások hitelállománya. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) adatai szerint 11 236,5 milliárd forintos csúcsra ért a lakosság hiteltartozása. Történt ez annak ellenére, hogy a folyószámlahitelek együttes összege több mint 15 milliárd forinttal csökkent, a hónap végén már csak 252,3 milliárdos mínuszban voltak a bankszámlák. Ennek legfőbb oka a 13. havi nyugdíj folyósítása lehetett, ez a plusz bevétel már negyedik éve enyhíti jól látható mértékben az eladósodott nyugdíjas háztartások adósságterheit. A hatása azonban nem tartós, tavaly és tavalyelőtt májusban már ugyanakkora mínuszban voltak a bankszámlák, mint január végén – hívta fel a figyelmet Herman Bernadett, a Bank360.hu szakértője.

A többi hitelt viszont vitték, mint a cukrot. Személyi kölcsönből 79,3 milliárd forintnyi volt a szerződéses összeg, másfélszer annyi, mint 2024 februárjában. Csaknem 24 ezren igényeltek ebből a kölcsönfajtából, az átlagos hitelösszeg pedig már meghaladta a 3,3 millió forintot. A kamatok szerencsére valamelyest csökkentek: átlagosan 15,72 százalékos kamat és 15,97 százalékos THM szerepelt a szerződésekben.

A munkáshitel lett az új sikertermék, a babavárót is lenyomta

A munkáshitel az új sláger

A személyi kölcsönök piacát tehát nem érintette az új slágertermék, a munkáshitel megjelenése, ami páratlan sikernek tűnik az első két hónap adatai alapján. A januári 2426 igénylő után februárban további 7401 fiatal tudta felvenni a kamatmentes hitelt, amelyből két hónap alatt csaknem 38 milliárd forintot folyósítottak. Ez azt jelenti, hogy a csaknem 10 ezer igénylő többsége a maximális 4 millió forintot vagy ahhoz közeli összeget vett fel.

Herman Bernadett szerint az adatok alapján a munkáshitel inkább a babavárónak lehet a konkurenciája, a fiatal házaspárok kedvezményes hitele iránt ugyanis visszaesett a kereslet, hiába lazítottak a feltételein a korábbi tervekhez képest. Az idén már a feleség 35 éves koráig felvehető a maximum 11 millió forintos kamatmentes hitel – tavaly még 30 év volt a korhatár, ami csak speciális esetben lehetett magasabb –, ennek ellenére januárban és februárban is kevesebb szerződést kötöttek, mint 2024 első hónapjaiban. Februárban 1571 házaspár vett fel babaváró hitelt 17,2 milliárd forint értékben, vagyis szinte mindenki a maximális 11 milliót kérte és kapta a bankjától.