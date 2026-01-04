3p
Személyes pénzügyek Bankközi Bankok, bankrendszer, takarékok Fizetések

Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

mfor.hu

Rendkívüli tempóban terjed, és egyre több kereskedőnél érhető el a qvik.

Nem csak az indulás óta, de negyedéves alapon is nagyságrendi ugrást mutat a qvik-forgalom: 2025 harmadik negyedévében közel 10 milliárddal, 17 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél az emberek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Közben folyamatosan emelkedik a fizetési megoldást elfogadó kereskedők száma is.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) növekedése mögött egyre markánsabban jelennek meg az arra épülő, közvetlen fizetési megoldások – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-alapú tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben.

A fizetések QR-kódos, NFC-s és linkalapú indításának révén az azonnali utalás kilépett a „netbankos menüpont” szerepből, és valós, mindennapi fizetési alternatívává vált – teszi hozzá a szakértő.

Az elfogadók aránya is rohamosan nő
Az elfogadók aránya is rohamosan nő
Fotó: DepositPhotos.com

Nagyságrendi ugrás egyetlen év alatt

A jegybanki adatok szerint 2025. harmadik negyedévében már 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, összesen 17,1 milliárd forint értékben. Ez darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest. Gergely Péter szerint a negyedéves dinamika is kiemelkedő: a qvik-forgalom értéke július és szeptember között közel 10 milliárd forinttal, több mint 2,2-szeresére nőtt a megelőző, tavaszi negyedév adataihoz képest, miközben a júniusi 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett.

Ez arra utal, hogy a qvik nem csupán kísérleti vagy alkalmi használatban jelenik meg, hanem egyre több nagyobb értékű, valós vásárlási tranzakciókban is szerepet kap.

A szintén dinamikusan bővülő teljes azonnali fizetési forgalmon belül a qvik aránya: 2025 harmadik negyedévének végén darabszámban 0,65 százalék, értékben közel 0,1 százalék már qvik fizetés volt. A növekedési pálya alapján Gergely Péter szerint egyértelmű, hogy a qvik az AFR-forgalmon belül gyorsuló ütemben foglal pozíciókat – még akkor is, ha eddig döntően az online kereskedelmi felületen nyert teret ez a fizetési mód.

A kereskedelmi elfogadás is felgyorsulhat

A qvik-fizetést elfogadó kereskedők száma 2025. harmadik negyedévének végére 32,7 ezer fölé emelkedett, és a piaci szereplők lépései alapján a következő hónapokban érdemi bővülés várható. Ennek fontos mérföldköve, hogy a Príma üzletek után az év végén az OTP Bank fejlesztésével megjelent a fizikai qvik-elfogadás a Praktiker üzleteiben is, amelyet a piaci hírek szerint heteken-hónapokon belül újabb nagy kiskereskedelmi üzlethálózatok bekapcsolódása követ majd.

A forgalmi adatok dinamikus növekedése azt mutatja, hogy azok a szolgáltatók és kereskedők, akik megteremtik az ügyfelek számára az összeghatártól függetlenül tranzakciós illetékmentes qvik-fizetés lehetőségét, kézzelfogható forgalomnövekedéssel számolhatnak a mindennapi vásárlások területén – vélekedik a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A várakozások szerint a gyakorlatban a fizetési rendszerek – qvik, bankkártya – a legtöbb fizikai kereskedőnél párhuzamosan futnak majd, lehetővé téve, hogy a vásárlók maguk válasszanak a korszerű, digitális fizetési módok között.

LEGYEN ÖN IS ELŐFIZETŐNK!

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és
magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.
Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.
Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!

 

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

OTP-ügyfelek, figyelem! Leállást jelentett be a bank

Kétszer is szünetelni fog a szolgáltatás.

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Itt is nagy változást hozott 2026: ezzel spórolhat az autópályamatricán

Ezekre az újdonságokra kell felkészülni.

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja

A hadiipar és a nukleáris energia előtt is megnyílt a zöld alapok kapuja – Klasszis Podcast

Az orosz-ukrán háború kitörése után több olyan iparág is bekerült a fenntartható befektetési alapok látókörébe, amelyek korábban inkább tiltólistán szerepeltek. Ékes példa Németország nukleáris energiával kapcsolatos attitűdje, de a hadiipari cégek is egyre elfogadottabbá váltak, ahogy társadalmi elvárás lett a biztonság megerősítése – mondta el a Klasszis Podcast legújabb epizódjában az Amundi Magyarország vezérigazgatója. Vízkeleti Sándorral a mesterséges intelligencia befektetési döntésekben játszott szerepéről is beszélgettünk.

Akkora nyeremény jöhet a lottón, amekkorát még nem látott az ország

Pár nap és kiderül, lesz-e gazdája az Ötöslottóval megnyerhető eddigi legnagyobb nyereménynek, azaz 7 milliárd forintnak. Ekkora összeget elképzelni is nehéz: a Szerencsejáték Zrt. összesítése szerint a nyereményből kijön egy kilencven lakásos új társasház, vagy több tucat luxus autó.

Most indul az igazi roham a magyar üzletekben

A karácsonyt követő napokban az üzletek szinte az ünnepek előtti forgalmat bonyolítják, ilyenkor ugyanis tömegével cserélik ki az emberek az ajándékba kapott ruhákat, termékeket. Vevőkből is sok van ezekben a napokban, hiszen az üzletek is újabb akciókba kezdenek, hogy kisöpörjék meglévő árukészletüket. Nem véletlen, hogy a 0 százalékos THM-mel hirdetett áruhitel-ajánlatok is sokszor csak az év végig szólnak – hívja fel a figyelmet a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Négy meglepetésszerű pillanat is vár a magyar nyugdíjasokra

Közzétették a nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások 2026. évi banki jóváírásának hivatalos időpontjait.

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

A fideszesek könnyebben költöttek karácsonyra, mint az ellenzékiek

Úgy tűnik, a kormánypárt hívei gazdagabbak mit politikai ellenfelei szavazói.

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Nagy változás jön az egyéni vállalkozóknak január 1-jétől

Jó tudni és érdemes figyelni.

Hogyan lehet jól befektetni egy okostelefonnal?

A nullás látra szóló kamatok világában az átmenetileg vagy tartósabban szabaddá vált pénzek befektetése felértékelődött. Ezt ma már megkönnyíti egy okostelefon, amelyen többféle applikációval is befektethetünk. De vajon hogyan érdemes ezt elkezdeni? A BiztosDöntés.hu szakértői ennek jártak utána.

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

Felpörögnek a SZÉP kártyás fizetések, de idén másra költhetjük a legtöbbet

A december hagyományosan az egyik legforgalmasabb a SZÉP kártyás fizetéseket illetően.

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom

A képernyő elé bilincselte az ünnepek alatt a nézőket a Telekom (x)

Megugrott a forgalom a cég hálózatán.

MFOR hírlevél

Friss

MBH Bank elemzés

Piac&Profit cikkei

Turizmus Online cikkei

Videók

Top 24

Top 168