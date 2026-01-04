Bejött az új rendszer Magyarországon, új kedvenc a fizetéskor

Nem csak az indulás óta, de negyedéves alapon is nagyságrendi ugrást mutat a qvik-forgalom: 2025 harmadik negyedévében közel 10 milliárddal, 17 milliárd forintra emelkedett az az összeg, amelyet az azonnali fizetési rendszerre alapozott, korszerű fizetési mód felhasználásával fizettek a kereskedőknél az emberek – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Közben folyamatosan emelkedik a fizetési megoldást elfogadó kereskedők száma is.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) növekedése mögött egyre markánsabban jelennek meg az arra épülő, közvetlen fizetési megoldások – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint 2025. harmadik negyedévére érdemben felgyorsult a qvik-alapú tranzakciók terjedése, mind darabszámban, mind forgalmi értékben.

A fizetések QR-kódos, NFC-s és linkalapú indításának révén az azonnali utalás kilépett a „netbankos menüpont” szerepből, és valós, mindennapi fizetési alternatívává vált – teszi hozzá a szakértő.

Az elfogadók aránya is rohamosan nő

Fotó: DepositPhotos.com

Nagyságrendi ugrás egyetlen év alatt

A jegybanki adatok szerint 2025. harmadik negyedévében már 421 ezer qvik-tranzakció valósult meg, összesen 17,1 milliárd forint értékben. Ez darabszámban közel nyolcszoros, értékben pedig több mint tizenkétszeres bővülést jelent az indulás utáni első teljes negyedévhez, 2024. utolsó három hónapjához képest. Gergely Péter szerint a negyedéves dinamika is kiemelkedő: a qvik-forgalom értéke július és szeptember között közel 10 milliárd forinttal, több mint 2,2-szeresére nőtt a megelőző, tavaszi negyedév adataihoz képest, miközben a júniusi 23 ezer forint körüli átlagos tranzakciós érték 40 ezer forint fölé emelkedett.

Ez arra utal, hogy a qvik nem csupán kísérleti vagy alkalmi használatban jelenik meg, hanem egyre több nagyobb értékű, valós vásárlási tranzakciókban is szerepet kap.

A szintén dinamikusan bővülő teljes azonnali fizetési forgalmon belül a qvik aránya: 2025 harmadik negyedévének végén darabszámban 0,65 százalék, értékben közel 0,1 százalék már qvik fizetés volt. A növekedési pálya alapján Gergely Péter szerint egyértelmű, hogy a qvik az AFR-forgalmon belül gyorsuló ütemben foglal pozíciókat – még akkor is, ha eddig döntően az online kereskedelmi felületen nyert teret ez a fizetési mód.

A kereskedelmi elfogadás is felgyorsulhat

A qvik-fizetést elfogadó kereskedők száma 2025. harmadik negyedévének végére 32,7 ezer fölé emelkedett, és a piaci szereplők lépései alapján a következő hónapokban érdemi bővülés várható. Ennek fontos mérföldköve, hogy a Príma üzletek után az év végén az OTP Bank fejlesztésével megjelent a fizikai qvik-elfogadás a Praktiker üzleteiben is, amelyet a piaci hírek szerint heteken-hónapokon belül újabb nagy kiskereskedelmi üzlethálózatok bekapcsolódása követ majd.

A forgalmi adatok dinamikus növekedése azt mutatja, hogy azok a szolgáltatók és kereskedők, akik megteremtik az ügyfelek számára az összeghatártól függetlenül tranzakciós illetékmentes qvik-fizetés lehetőségét, kézzelfogható forgalomnövekedéssel számolhatnak a mindennapi vásárlások területén – vélekedik a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A várakozások szerint a gyakorlatban a fizetési rendszerek – qvik, bankkártya – a legtöbb fizikai kereskedőnél párhuzamosan futnak majd, lehetővé téve, hogy a vásárlók maguk válasszanak a korszerű, digitális fizetési módok között.