Benyújtották a falusi ATM-törvényjavaslatot

A Bankszövetség azt szeretné, ha a fintech cégekre is vonatkozna az automata-telepítési kötelezettség.

Kapcsolódó cikk Mégis jönnek a revolutos ATM-ek? A Bankszövetség azt szeretné, ha a fintech cégekre is vonatkozna az automata-telepítési kötelezettség.

Az új ATM-ek telepítéséhez összehangolt és összetett intézkedések szükségesek, amelyek megvalósítása érdekében a Bankszövetséggel a pénzintézetekkel és a pénzforgalmi szolgáltatókkal folyamatos egyeztetések zajlanak. A Bankszövetség önkéntes alapon már döntött arról, hogy megkezdik a 2 ezer fő feletti települések ATM-mel való ellátását. A kormány a lépést üdvözölte, egyszersmind felhívta a bankok figyelmét, hogy a 2 ezer fő alatti településeken is kezdjék meg az ATM-ek telepítését.

A Bankmonitor szakértői, a Bankszövetség javaslata alapján, térképen mutatták be, hogy hol jelenhetnek meg legelőször az új ATM automaták.

Kapcsolódó cikk Térképen az új települések, ahol ATM-et telepíthetnek A Bankmonitor szakértői, a Bankszövetség javaslata alapján, térképen mutatták be, hogy hol jelenhetnek meg legelőször az új ATM automaták.

A települési önkormányzatok is érintettek a folyamatban, hiszen az ATM-ek elhelyezésekor elsődleges szempont, hogy azok a lakosság számára kényelmesen és könnyen elérhető helyszíneken álljanak rendelkezésre, ezzel elősegítve a készpénzhez való gyors és hatékony hozzáférést. Az önkormányzatok és a szolgáltatók közötti hatékony együttműködést és gördülékeny párbeszédet részletes szabályozásokkal támogatja a Magyar Nemzeti Bank elnöke és a nemzetgazdasági miniszter.

Az elektronikus fizetések elterjedése mellett a készpénz továbbra is alapvető fizetőeszköz, ezáltal a készpénzhez jutás a lakosság pénzügyi önrendelkezésének alapja — közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium kedden a törvényjavaslat benyújtása után.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!