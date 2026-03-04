Bezuhant a babaváró, de a munkáshitel sem hasít

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adatai szerint 2026 januárjában 84,33 milliárd forint volt az újonnan kötött személyihitel-szerződések szerződéses összege. Ez az érték 13,9 százalékkal múlta felül a 2025 januárjában kihelyezett 74,03 milliárd forintot, ami igen jelentős növekedésnek tekinthető. Ugyanakkor azt is érdemes megemlíteni, hogy a 2025. decemberi 89,51 milliárd forinthoz képest 5,8 százalékos visszaesést jelentett a januári eredmény, pedig az utóbbi években a januári kihelyezés általában meghaladta a decemberit. Így például a tavaly januári eredmény meghaladta az őt közvetlenül megelőző decemberit – 2024 decemberében 64,17 milliárd forint, ezzel szemben 2025 januárjában a már említett 74,03 milliárd forint volt a kihelyezés összege, ami akkor 15,4 százalékos emelkedést jelentett – írja közleményében a Bank360..

Ami a darabszámot illeti, idén januárban 24 594 darab személyihitel-szerződés köttetett, ami 3,2 százalékkal múlta felül az egy évvel korábbi eredményt, akkor 23 823 szerződést kötöttek a háztartások.

Decemberhez képest azonban itt is csökkenés volt megfigyelhető – a tavalyi év utolsó hónapjában 27 696 darab szerződés született, amitől a januári eredmény 11,2 százalékkal maradt el.

Az új szerződések darabszáma és a kihelyezett hitelösszegből kiszámíthatjuk, hogy az újonnan kötött személyi hitelek átlagos hitelösszege 3 428 747 forint volt idén januárban, ami 10,3 százalékos átlagösszeg-emelkedést jelent egy év leforgása alatt.

Visszaestek a számok

Fotó: DepositPhotos.com

Tovább gyengélkedik a babaváró és a munkáshitel

Idén januárban 14,11 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött babaváró hitelszerződések szerződéses összege, ami 13,8 százalékos visszaesést jelent az egy évvel korábbi kihelyezéshez képest. Igaz, a január már évek óta a babaváró leggyengébb hónapjának számít, ennek ellenére a mostani visszaesés jelentősnek mondható.

Januárban eddigi története legrosszabb havi eredményét produkálta a munkáshitel is, amely esetében mindössze 5,78 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött szerződések összege.

Ez 38,6 százalékkal maradt el a 2025. januári 9,41 milliárd forinttól, a tavaly februári, abszolút csúcseredménynek számító 28,57 milliárd forintnak pedig csupán a 20,2 százalékát teszi ki az idén januári eredmény.

A munkáshitellel kapcsolatban azt is érdemes megemlíteni, hogy a bő egy éve létező konstrukció esetében egy folyamatosan csökkenő trend figyelhető meg a havi kihelyezést illetőleg. A mából visszanézve még jelentősnek számító, tavaly február-márciusi eredményeket követően a havi kihelyezés összege többé már nem érte el a 20 milliárd forintos szintet, és május volt az utolsó hónap, amikor az még meghaladta a 15 milliárd forintot. A 10 milliárd forintos szintet utoljára szeptemberben sikerült meghaladnia a konstrukciónak, és ha a trend folytatódik, akkor elképzelhető, hogy hamarosan már az 5 milliárd forintos szintet sem sikerül tartani.