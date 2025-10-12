Bődületes rekord: mintha egész Debrecen hitelt vett volna fel idén

Az idei év első nyolc hónapjában több mint 232 ezer személyi hitel-szerződést kötöttek a pénzügyi szolgáltatók: ez azt jelenti, hogy augusztus végéig már többen vettek fel személyi kölcsönt, mint ahányan Debrecenben élnek – hívta fel a figyelmet Barát Mihály, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Sőt – tette hozzá –, még Magyarország második legnagyobb városának vonzáskörzetére is bőven jutna az új szerződésekből, hiszen a KSH adatai szerint 2025. elején magának Debrecennek valamivel több mint 202 ezer, a hozzá kapcsolódó településcsoportnak pedig bő 66 ezer lakosa volt.

„Ennyi új szerződést még soha nem regisztráltak a személyi kölcsönöknél a nyár végéig tartó időszak alatt: 2024-ben – az eddigi rekordévben – 202,7 ezer ügyletet hozott az első nyolc hónap, ami 15 százalékkal elmarad az ideitől” – emlékeztetett a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója. Hozzátette: ha az eddig diktált tempó fennmarad a személyi kölcsönök piacán – és nincs jele annak, hogy ez ne lenne így – akkor az idén akár 350 ezernél is több új kihelyezés lehet, ami a június végén élő, összesen 887,5 ezer szerződést figyelembe véve óriási szám.

Csúcson az új kihelyezések összege, és a portfólió mérete is

A Magyar Nemzeti Bank adatai szerint az év első kétharmada a kihelyezett összegben is új rekordot hozott a személyi kölcsönöknél. A megkötött szerződések értéke elérte a 730 milliárd forintot, ami közel 40 százalékos ugrás az egy évvel korábbi 524,6 milliárdhoz képest. „Annak tükrében, hogy a 2024-es rekordévben összesen 820 milliárd forint körüli új személyi kölcsönt helyeztek ki a pénzügyi szolgáltatók, már nem lehet kérdéses, hogy idén is csúcs jön a szerződéses összegnél: nagyon meglepő lenne, ha az ezer milliárd forintos szint alatt zárna végül 2025-ben a piac” – vélekedett Barát Mihály.

Az új kihelyezések mellett a személyi kölcsönök állománya is sorra dönti a rekordokat: augusztus végén már elérte az 1727 milliárd forintot, amely 17 százalékos ugrást jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest.

A BiztosDöntés.hu pénzügyi szakújságírója szerint a személyi kölcsönök piacának utóbbi időszakban megfigyelhető száguldásához több tényező is hozzájárult: az egyik legfontosabb a kamatok csökkenése – ami már nem csak a nagy összegű kölcsönöket érinti. Szintén jót tesz a kereslet alakulásának, hogy az online csatornák használata révén most már jóval könnyebb és gyorsabb az igénylés menete, de persze az új kihelyezések összege szempontjából fontos az egy szerződésre jutó átlagos összeg emelkedése is.

Sercegtek a tollak a bankfiókokban a hitelszerződéseken.

Fotó: Depositphotos

Egyre könnyebb alacsony kamatokat elérni

A BiztosDöntés.hu személyi kölcsön kalkulátor szerint a pénzintézetek kínálatában egyre többször tűnnek fel a 10 százalék alatti kamatok, miközben már kisebb összegek igénylésével is el lehet érni kedvező kondíciókat a szolgáltatóknál.

Az Erste internetbankon és mobilappon keresztül igényelhető Most Extra kölcsönénél évi 9,69 százalék a legalacsonyabb éves kamat, ám ehhez legalább 12 millió forintot kell igényelni, és a helyben vezetett folyószámlára legalább 500 ezer forint jövedelemnek kell érkeznie. A pénzintézet egyébként már 3 millió forintos összegtől kínál 10 százalék alatti – egész pontosan 9,89 százalékos – kamatot, amelyért cserébe a banknál vezetett számla, és az arra érkező legalább 400 ezer forint jövedelem a feltétel.

Az MBH Bank a napokban emelte 10 millióról 12 millió forintra a személyi kölcsönének maximális összegét. A hitel éves kamata 9,99 százalék is lehet a pénzintézetnél, ha az ügyfél havi jövedelme eléri az 500 ezer forintot, a kölcsön összege pedig legalább 7 millió forint.

Az OTP Bank a közelmúltban emelte 15 millió forintra a maximálisan igényelhető hitelösszeget a személyi hitelénél. A legalacsonyabb kamat ennél a konstrukciónál 10,99 százalék, amelyhez azonban 14 millió forint feletti hitelösszeg igénylése szükséges. Az OTP Banknál – a honlapon szereplő tájékoztatás szerint – az online igénylés 15 perc alatt is megoldható, a folyósítás pedig akár egy órán belül megtörténhet.

A MagNet Banknál legfeljebb tízmillió forintot lehet igényelni a sztenderd, szabad felhasználású személyi kölcsönnél. Ennél nyolcmillió forint feletti hitelösszeg szükséges a legalacsonyabb, évi 12,50 százalékos kamat eléréséhez: ennek a feltételei között a helyben vezetett számlára érkező, megfelelő nagyságú jövedelem, és az aktív számlahasználat is szerepel.

Az UniCredit Banknál most 9,44 százalék a legalacsonyabb, éves kamat: ehhez legalább 450 ezer forintos, havi nettó jövedelem szükséges, és hitelfedezeti biztosítást is kell kötnie az ügyfélnek, a hitel összegének pedig el kell érnie a 7 millió forintot. A pénzintézet viszont a 3 millió és 6,99 millió forint közötti sávban is 10 százalék alatti kamatot kínál a feltételeket teljesítő ügyfeleknek.

A CIB Bank személyi kölcsönénél évi 9,64 százalék a legkedvezőbb kamat, amihez legalább 7 millió forintot kell igényelni. Felújítási célnál további 0,2 százalékpontos kedvezményt ad a pénzintézet.

A K&H Banknál a kiemelt személyi kölcsön legkedvezőbb kamata 9,99 százalék: ehhez legalább 400 ezer forint jövedelem, és az átutalási kedvezmény megléte is szükséges.

A Cofidisnél most évi 9,9 százalékos kamat is elérhető abban az esetben, ha a hitel összege 3 millió forint, a futamidő öt év, és az ügyfél legalább nettó 550 ezer forintos jövedelmet tud igazolni.

Az online kölcsönökre szakosodott Trive Bank évi 12 százalékos kamat mellett kínálja az eHitel Expressz konstrukciót. Itt a kölcsön összege 450 ezer forint, a futamidő pedig fix 6 hónap. A Provident Start kölcsönének összege 100 ezer és 300 ezer forint felett mozoghat, a hitel éves kamata 12,43 százalék, a futamideje pedig 19 hét.