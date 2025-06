Borzalmas helyzetekkel is szembesülhettek hazai vállalkozások

A 2024-es évben megnövekedett általános vállalkozási költségek mögött több tényező együttes hatása áll, melynek éves mértékével a 2025. május 31-ig beadandó beszámoló összeállításakor szembesülhettek a hazai vállalkozások.

A minimálbér 15 százalékos és a garantált bérminimum 10 százalékos emelése következtében a vállalkozások költségei jelentősen nőttek 2024-ben.

Emellett egyes ágazatokban további komoly költségnövekedés történt a tavalyi évben. Például a fuvarozásban 2024-től drasztikus költségnövekedés volt tapasztalható, többek között a jövedéki adó és az útdíjak emelkedése miatt.

Az utóbbi évek inflációja és az állami pénzügyi tranzakciós illeték tavalyi megemelkedése miatt egyre több hazai vállalkozás most szembesül a jelentősen megnövekedett éves bankköltségekkel is, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. Ez kiválthatja az olcsóbb bankolási megoldások iránt megnövekvő keresletet.

A több mint 800 ezer, tíz főnél kisebb hazai vállalkozás, mely a vállalkozások túlnyomó többségét adja, érthetően érzékenyen reagál ezekre a költségnövekedésekre.

Jelentősek voltak a banki díjemelések is

A napi működéshez elengedhetetlen banki műveletek tekintetében a vállalkozói bankszámláknál az átutalások díjai az elmúlt két év alatt akár 40 százalékkal is emelkedhettek, emellett az állami pénzügyi tranzakciós illeték mértéke is 50 százalékkal növekedett. Így egy átlagos átutalás teljes költsége a korábbi évekhez képest drasztikusan megnőtt. Milliós összegeknél ez tranzakciónként már tízezres nagyságrendű plusz kiadást is jelenthet.

A megnövekedett bankköltségekkel szemben jelentős megtakarítási lehetőséget kínál az első magyar neobank, a BinX idén tavasszal bevezetett díjcsomag-struktúrája. A kifejezetten hazai, forint-alapú műveleteket lebonyolító kis- és középvállalkozások számára kifejlesztett csomagajánlatok közös jellemzője, hogy alacsony fix átutalási költséget tartalmaznak, akár ingyenes havidíjért is.

A havidíj-mentes BinX-S csomagban 399 forint egy átutalás díja, a 2 990 forintos havidíjú BinX-M csomagban 299 forint, míg a 9 990 forintos havidíjú BinX-L csomagban mindössze 199 forint az 5 millió forint alatti átutalások esetében.

A szolgáltató nem csak az árversenyben erős: a vállalkozói bankkártyákra automatikusan rákerül az adószám, ami gyorsítja az áfás számla kiállítását a fizetéskor, a Számlázz.hu integrációval pedig automatikusan előkészíthetőek az utalások a beérkezett számlák kifizetésekor.

Tranzakciós díjak helyett előre tervezhető bankszámla havidíj

A hazai banki konstrukciók közül egyre többet érnek az olyan megoldások a költségérzékeny vállalkozások számára, amelyek csupán a bankok számára kötelezően fizetendő pénzügyi tranzakciós illetéket hárítják át az ügyfélre. Ezt ugyanis minden bank megteszi, kivéve a BinX.

Emellett viszont ezekben a csomagokban a bankok jellemzően magas, de előre tervezhető havi díjat számítanak fel, ám további tranzakciós költséget nem, mondja Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője.

Vannak olyan számlacsomagok, amelyeknél a havi díj az utalások függvényében lépcsősen változik, de léteznek fix havidíjas konstrukciók is. Azok a vállalkozások, amelyek jellemzően sok átutalást küldenek be a bankba, azon belül is sokszor nagyobb összeget, kifejezetten jól járhatnak ezzel a megoldással.

Érdemes utánaszámoltatni

Ilyen például az Erste vállalkozói számla kínálatában az új mikrovállalkozás ügyfeleknek kínált Erste Vállalkozói Extra Számlacsomagja, ahol a havi díj 899 és 30 899 forint között változik a havi átutalási forgalom tükrében.

A Gránit Bank két hasonló számlacsomagja a Gránit Fix (300 millió forintos évi kimenő számlaforgalomig) és a Gránit Fix Pro (600 millió forintos évi kimenő számlaforgalomig) 25 000, illetve 30 000 forintos havidíjért cserébe. Itt tehát ezért a fix összegért bármennyit utalhatnak a vállalkozások, pusztán a 0,45 százalékos pénzügyi tranzakciós illetékért. (Az illeték mértéke tranzakciónként maximálva van 20 000 forintban.)

Ugyanilyen az MBH Bank új ügyfeleknek szóló Lépték GO Szolgáltatáscsomagja (802 és 51 221 forint közötti havidíjért), Lépték MARATON Szolgáltatáscsomagja (1 508 és 96 377 forint közötti havidíjért), Lépték ALAP Szolgáltatáscsomagja (1 886 és 120 471 forint közötti havidíjért), továbbá az Egység I. Számlacsomagja is (fix 15 755 forintos havidíjért).

Az UniCredit Banknál a Flexi Business számlacsomag kínál még átutalást pusztán a pénzügyi tranzakciós illetékért cserébe, de magas (6 777 és 73 825 forint közötti) havi díjért cserébe.