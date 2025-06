„Bosszant, hogy egyesek szerint a 120 ezres vacsora túlzás” – kiderült, hogy mennyit keres egy német séf

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

A séf évente egyszer különleges helyszínen is főz: a város védőszentjének ünnepén egy óriáskerék gondolájában lehet tőle vacsorát rendelni.

A Balthasarban klasszikus és vegetáriánus fine dining menük is elérhetők, a hétfogásos vacsorák 185 euróba ( átszámolva 74 340 forintba) kerülnek, az italcsomag ára további 85-110 euró (nagyjából 34 160-44 200 forint). Simon szerint nemcsak az alapanyagok, de a kreatív munka is komoly értéket képvisel:

A Balthasar ma öt estén át tart nyitva, Simon pedig akár napi 12 órát is dolgozik. Délelőtt készül, délután a hatfős csapatával menüt tervez, ötkor vacsorázik a személyzettel, majd este hétkor fogadja a vendégeket. Az estét gyakran este tíz után zárja.

Előfizetőink máshol nem olvasott, higgadt hangvételű, tárgyilagos és

magas szakmai színvonalú tartalomhoz jutnak hozzá havonta már 1490 forintért.

Korlátlan hozzáférést adunk az Mfor.hu és a Privátbankár.hu tartalmaihoz is, a Klub csomag pedig a hirdetés nélküli olvasási lehetőséget is tartalmazza.

Mi nap mint nap bizonyítani fogunk! Legyen Ön is előfizetőnk!