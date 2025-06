Brüsszel miatt kell ATM minden faluba, de most már le lehet szerelni, ha nincs forgalom

Online Klasszis Klub élőben Békesi Lászlóval! Vegyen részt és kérdezze Ön is a korábbi pénzügyminisztert!

Szintén cserélhető az ATM, ha a csere után olyan településre kerül bankautomata, ahol korábban nem volt. Az is indok lehet az ATM leszerelésére, ha az ATM üzemeltetésének helyszínének bérleti szerződését a bérbeadó felmondja. Emellett le lehet szerelni az automatát akkor is, ha az adott településen, fővárosi kerületben az átlagos készpénzfelvételi forgalmi adatok alapján igazolható az ATM leszerelése.

Az új jogszabály szerint indokolt esetben le lehet szerelni az automatákat. Új helyszínt lehet keresni egy ATM-nek, ha az a korábbi helyszínen technikai, műszaki okok miatt nem valósulhat meg a csere. Elvárás viszont, hogy az új helyszínnek is az adott településen, fővárosi kerületben kell lennie.

Még olyan helyzetben is tovább kellett volna üzemeltetniük a bankoknak az ATM-jeiket, amikor ez fizikailag ellehetetlenül. 2026-ban például két évre bezárják a Duna Plázát felújítás miatt, az épületben pedig öt hazai banknak is vannak ATM-jei, ezeket az eddigi rendelet szerint tovább kellett volna működtetni a bezárt plázában.

