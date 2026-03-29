Brutális visszaesés: alig veszünk fel készpénzt

Soha nem volt még ennyi ATM Magyarországon, mégis egyre kevesebbszer veszünk fel készpénzt – derül ki a BiztosDöntés.hu elemzéséből. A portál szakértője szerint egy év alatt 10 százalékkal nőtt az automaták száma, miközben 1,15 millióval kevesebb tranzakció történt. Ez is megerősíti, hogy a folyamat mögött nem piaci igény, hanem szabályozás áll, ráadásul a kisebb településeken telepített ATM-ek kihasználtsága jóval alacsonyabb lehet, ami költségkérdéseket is felvet.
Kevesebbszer, de nagyobbat
Az egy készpénzfelvételi tranzakcióra jutó átlagos összeg 2025 negyedik negyedévében már megközelítette a 120 ezer forintot – éves összevetésben 10 ezer forinttal többet veszünk fel egy-egy ATM-látogatáskor az oldal információi szerint. Ez azt jelzi, hogy a lakossági viselkedés már az ingyenes készpénzfelvétel limitszintjének idén februári 150 ezerről 300 ezer forintra történő emelését megelőzően is ebbe az irányba mozdult el.
Ennek megfelelően, miközben a tranzakciók száma csökken, a felvett készpénz volumene immár másfél éve gyakorlatilag folyamatosan emelkedik.