Buktató az Otthon Start lakáshitelben, elbukhat a vásárlás

Aki most szeretne vevőt találni ingatlanára, fontos tudnia, hogy a hitelintézetek nem kizárólag a vételár alapján döntenek a hitelösszeg megállapításáról.

A szabályozás értelmében az ingatlan vételára ugyanis legfeljebb 20 százalékkal térhet el a bank által megállapított forgalmi értéktől. Ez a korlátozás alapvetően a bank kockázatának csökkentését szolgálja, de egyben gátat szab a túlárazásnak is, figyelmeztetnek a money.hu szakértői. Bár a programban meghatározott vételár-korlát (lakás esetén 100 millió, családi ház esetén 150 millió forint) teljesítése alapfeltétel, önmagában nem elegendő. A banki értékbecslés eredménye határozza meg, hogy az adott ingatlan a hitelbírálaton átmegy-e.

Óvakodjuk a túlárazott lakásoktól
Fotó: Depositphotos

A túlárazás veszélye

Ha a vételár meghaladja a becsült forgalmi érték 120 százalékát, a bank nem nyújtja a kedvezményes hitelt. Érdemes ezért résen lenni, ha egy ingatlant túláraz az eladó, akkor az kiesik a programból így az eladó és a vevő is bukja az adásvételt.

A bank által kijelölt szakértő az ingatlan állapota, mérete, szerkezete és elhelyezkedése mellett a környezeti adottságokat is vizsgálja. Az értékbecslésnél összehasonlító adatok is szerepet kapnak, vagyis a közelmúltban értékesített hasonló ingatlanok piaci árait is figyelembe veszik. Bizonyos feltételek mellett a bank statisztikai módszert is alkalmazhat, amely gyorsabb és költséghatékonyabb, de szigorú kritériumokhoz kötött – az ingatlan legfeljebb 150 négyzetméter alapterületű, lakóingatlanként szerepel a nyilvántartásban, és Budapesten, megyeszékhelyen, megyei jogú városban vagy a budapesti agglomerációban található. Mivel a bank a maximálisan nyújtható hitelösszeg meghatározásánál az ingatlan értékbecslésének eredményét veszi alapul, így ez a folyamat kulcsfontosságú szerepet játszik a hitelbírálat során.

Ha az ingatlan túlárazott, a vevő nem kapja meg a szükséges hitelt, az eladó pedig könnyen vevő nélkül maradhat. Például egy 65 millió forintért kínált lakás, amelynek banki forgalmi értéke 50 millió forint, nem finanszírozható a Fix 3 százalékos hitelből, mivel a vételár több mint 20 százalékkal haladja meg a megállapított értéket.

„A vevőnek tehát nem elég olyan ingatlant választania, amely belefér az Otthon Start árkorlátaiba – olyat kell keresnie, amelynek vételára nem tér el jelentősen a bank által megállapított forgalmi értéktől, vagyis nem lehet túlárazott” – tette hozzá Garam Dániel, a money.hu hitelszakértője.

