Cáfol az NGM: nem veszítenek az anyák az szja-mentességen

A Nemzetgazdasági Minisztérium közleményben reagált a 24.hu keddi összeállítására, amely szerint az anyák más kedvezményektől esnek el a sávosan bevezetendő szja-mentesség miatt.

A tárca közleménye szerint határozottan elutasítják az általuk rémhírkeltésnek nevezett állításokat. Az NGM emlékeztetett, idén októbertől élethosszig tartó, teljes szja-mentességet kapnak a háromgyerekes anyák, majd 2026 elejétől négy lépésben teljesedik ki a kedvezményrendszer. Először a kétgyermekes 40 év alatti anyák válnak szja-mentessé, 2027 elejétől 50, majd 60 éves korra emeli a kormány a korhatárt, a negyedik lépésben pedig életük végéig meghosszabbodik a mentesség.

Mit jelent a nőknek az szja-mentesség?

Fotó: Depositphotos

A négygyermekes édesanyák már jelenleg is életkortól függetlenül élvezik az szja-mentességet, melyre jelenleg mintegy 65-70 ezren jogosultak Magyarországon. Ennek az éves költségvetési hatása 55-58 milliárd forint. Hozzátették, az adómentesség kiterjesztése már jövőre is több mint 300 ezer édesanya számára juttat összesen 320 milliárd forint többletjövedelmet, míg 2029-re már csaknem egymillió anyát fog érinteni és közel 1100 milliárd forintot hagy a gyermekes családoknál. Emellett a csed és gyed idén júliustól adómentessé válik – tette hozzá az NGM.

Apáknak is elérhető

A Nemzetgazdasági Minisztérium felhívja a figyelmet, hogy az anyák adómentessé válása mellett az apák is igénybe tudják venni a duplájára emelkedő családi adókezdeményt és az első házasok kedvezményét. Mindezek eredményeképp két gyermek esetén 149 ezer forint, háromnál 208 ezer, míg négy gyermeknél 132 ezer forint plusz marad a családok zsebében.

A szülők részesülhetnek csecsemőgondozási díjban, és gyermekgondozási díjban is, ez utóbbit már az apák is igényelhetik. A család akkor is jobb helyzetbe kerül, ha nem az apa érvényesíti a családi adókedvezményt, hiszen a családi kedvezmény fennmaradó részét az anya az szja helyett a járulékban érvényesítheti.

A tárca szerint a cikk azon állítása is félrevezető, hogy az adómentességet élvező anyák elvesztenék a 280 ezer forintnyi adójóváírási lehetőséget, ugyanis ezt az összeget eleve meg sem kell fizetniük, hiszen szja-mentességet kapnak.

Az NGM végül bejelentette, hogy a családok tájékoztatása céljából a kormányzat hamarosan elérhetővé tesz egy kalkulátort, amivel személyre szabottan ki tudják számolni, hogy mekkora többletjövedelmet jelent számukra a bevezetett intézkedés.