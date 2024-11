Robotizált világunkban a személyes befektetési tanácsadó aranyat ér

Miközben a kamatok világszerte egyre alacsonyabbak, és a forint is veszít értékéből, idén is rekordokat döntögettek a tőzsdeindexek és a nemesfémek. Bár az infláció is csökken, a pénz értékének megőrzése nem garantált, és minél több pénze van valakinek, annál érdemesebb azt szakértőkre bíznia. Mégpedig olyanokra, akik végre személyes kapcsolatban állnak az ügyféllel, és rá szabott megoldásokat nyújtanak.