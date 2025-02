Ennyivel emelkedhet a gyermekes családok jövedelme az új adóváltozások miatt

Megszólalt a nyugdíjasok és a könyvelők szakembere is.

A jövő januári magasabb nettó fizetés viszont már 63 millió forint hasonló paraméterekkel rendelkező lakáshitel törlesztésére lenne elegendő, ez 10 millió forinttal magasabb a jelenlegi igényelhető összegnél. Vagyis a lakásvásárlás előtt állók számára is hatalmas segítség lehet ez a lépés. Ugyanakkor az ingatlanárak várható alakulása, más lakáspiacot befolyásoló elemek még nagyon lényegesek lehetnek a családok döntése szempontjából.

Egy hitelfelvételnél is hatalmas segítséget jelenthet az extra jövedelem. A fenti példában szereplő háromgyermekes család a jelenlegi nettó fizetéséből mintegy 53 millió forint 20 éves futamidejű, 6,5 százalékos kamatozású lakáshitelt tudna felvenni. Legalábbis ennek a törlesztésére lenne elegendő a fizetésnek a 40 százaléka. (A jövedelem 40 százalékos terheltsége bőven belefér a jogszabályi korlátokba.)

Természetesen elfogyaszthatják, elkölthetik a háztartások a plusz bevételt. Ha a család jelenleg nehezen jön ki a pénzéből, akkor ez egy reális döntés is lehet. Ugyanakkor nem érdemes teljes egészében felélni ezt a plusz jövedelmet. Ha csak a felét félreteszi egy háromgyermekes család a plusz jövedelmének, akkor éves szinten 1,1 millió forint megtakarítás gyűlhet össze mindenféle befektetési hozam, kamat nélkül. Ideális lehet ez a helyzet arra, hogy a családok tőkét képezzenek valamilyen jövőbeni célja megvalósításához.

Természetesen az esetleges adót érintő kedvezményeket is figyelembe veszik a levonásnál, ami ugye gyermek születésével máris megjelenhet. Vagyis tényleg ennyivel kevesebb szja-t kell befizetni, de elképzelhető, hogy ennek egy részét már eddig sem vonták le más kedvezmény miatt.

Orbán Viktor bejelentése alapján a kismamák helyzete is érdemben javulhat a jövőben, hiszen a CSED, GYED után a tervek szerint nem kell majd személyi jövedelemadót fizetni. De mit jelent mindez?

