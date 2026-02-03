4p
Decemberre megtorpant a személyi hitelek piaca

mfor.hu

Decemberben a tavalyi év harmadik leggyengébb eredménye született a személyi hitelek piacán – derült ki a Magyar Nemzeti Bank (MNB) frissen publikált adataiból.

Tavaly mindössze háromszor fordult elő, hogy a havi kihelyezés nem érte el a 90 milliárd forintot, és ebből a három hónapból a december volt az egyik. Igaz, év/év alapon még így is jelentős bővülésről beszélhetünk, és a tavalyi év egészét nézve is a 2025-ös év eredménye jelentősen felülmúlta a 2024-es számokat – foglalja össze a Bank360.

A Magyar Nemzeti Bank (MNB) által ma reggel publikált adatok szerint 2025 decemberében 89,51 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyihitel-szerződések szerződéses összege. Ez a szám a 2025-ös év harmadik leggyengébb eredményének számít, igaz, a 2024. decemberi 64,17 milliárd forintos eredményt még így is 39,5 százalékkal múlta felül. A tavalyi év egészében egyébként 93,4 milliárd forint volt a havonta kihelyezett átlagos hitelösszeg, amitől 4,2 százalékkal maradt el a decemberi eredmény.

A személyi hitel sokoldalú, de érdemes mindennek utánaszámolni
Fotó: Pixabay

A 2025-ös év egészében 1 120,85 milliárd forintot tett ki az újonnan kötött személyi hitelek szerződéses összege, ami 36,9 százalékkal múlta felül a 2024 egészében kihelyezett 818,99 milliárd forintot. A szerződések összege mellett a szerződések száma is kiemelkedően alakult – a tavalyi év egészében 352 473 darab személyihitel-szerződés született, ami 15,7 százalékkal múlta felül a 2024-ben megkötött 304 624 darab szerződést. Decemberben egyébként 27 696 szerződést kötöttek a háztartások, ami 29,4 százalékkal múlta felül a 2024. decemberi 21 400-as darabszámot.

Az újonnan kötött szerződések számából és a szerződéses összegből kiszámíthatjuk, hogy az újonnan kötött személyi hitelek átlagos hitelösszege 3 231 863 forint volt tavaly decemberben, ami 3 százalékkal elmaradt a novemberi 3 332 763 forintos átlagösszegtől. Év/év alapon viszont 7,8 százalékos átlagösszeg-emelkedésről beszélhetünk, 2024 decemberében ugyanis csupán 2 998 703 forint volt az akkor kötött személyi kölcsönök átlagösszege.

Nem tért magához a babaváró

A babaváró hitel új szerződéseinek összege decemberben 20,97 milliárd forint volt, ami meghaladta a tavalyi év 19,26 milliárd forintos havi átlagát. Sőt mi több, a decemberi eredmény a tavalyi év harmadik legerősebb havi eredményének számít – azt csupán a szeptemberi (21,81 milliárd) és az októberi (22,80 milliárd) számok múlták felül. Év/év alapon azonban jelentős visszaesést jelentett a decemberi eredmény – a szóban forgó 20,97 milliárd forint 28,8 százalékkal maradt el a 2024 decemberi 29,47 milliárd forinttól.

A 2025-ös év egészében 231,12 milliárd forintnyi babaváró hitel került kihelyezésre, amely összeg 10,8 százalékkal maradt el a 2024-ben kihelyezett 259,19 milliárd forinttól. A babaváró szerződések száma 21 178 volt a tavalyi évben, míg 2024-ben 23 815 darab ilyen szerződés köttetett – ez 11,1 százalékos visszaesést jelent.

Tovább csökkent a munkáshitel iránti érdeklődés

A tavaly januárban elindult munkáshitel decemberben pályafutása leggyengébb eredményét produkálta. A tavalyi év utolsó hónapjában kihelyezett 8,37 milliárd forint a korábban leggyengébbnek számító novemberi eredménytől is elmaradt mintegy 4,6 százalékkal. Ugyanez mondható el a szerződések darabszámával kapcsolatban is.

A decemberi 2 136 darab szerződés a tavalyi év leggyengébb havi eredménye, ami a második leggyengébb novemberi szerződésszámtól is elmaradt mintegy 2,1 százalékkal. A teljes 2025-ös évben összesen 43 252 munkáshitel-szerződést kötöttek meg az igénylők, ezek szerződéses összege 167,87 milliárd forint volt.

