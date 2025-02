Degeszre keresték magukat a hazai gazdagok

Az egyes privátbankoknál más és más az a minimális összeg, amely elhelyezése esetén ügyféllé válhat valaki (legyen az akár egy család). A legalacsonyabb továbbra is az OTP Digitális Privátbanknál a beugró, 20 millió forint, míg a legmagasabb az 1 millió eurós küszöböt tartó osztrák Bank Gutmannál, amelyet értelemszerűen a magyarországi szolgáltató is érvényesít. Az már az idei év fejleménye, hogy a CIB Bank cikkünk megjelenése után alig valamivel több mint két héttel, március 17-étől 60 millióról 100 millió forintra srófolja a belépési küszöbét – mint fogalmaztak – lekövetve ezzel az elmúlt évek vagyongyarapodását.

Mindeközben a számlák száma is nőtt, összességében tíz százalékkal, 64 ezer fölé. Azt nem lehet tudni, hogy ez pontosan hány egyént, vagy családot takar, mivel vannak, akik egyszerre több szolgáltatóval is leszerződtek.

Összességében jó évük lehetett a 2024-es azoknak a legalább 20 millió forinttal rendelkezőknek, akik vagyonuk kezelését részben vagy egészben egy profira, ez esetben egy privátbankra bízták – valaki többre is. A friss Privátbanki Körkép szerint ugyanis

