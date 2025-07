Derekasan zárta a hetet a forint

Bár a forint gyengébben zárta ezt a hetet, mint ahol elkezdte, nem lehetünk elégedetlenek. Igaz, például azután, hogy hétfőn reggel az eurót 398,78 forinton jegyezték a nemzetközi devizapiacon, megjárta a 400 feletti szintet is, de még a leggyengébb állapotában, szerdán délelőtt sem kellett 400,662-nél többet leszurkolni az uniós egyenértékesért – akár csak néhány hete is kiegyeztünk volna ezzel. A másik végletet a csütörtök esti 398,631 forintos euróárfolyam jelentette. Ennél gyengébben zárt a forint pénteken, ám a 399,622-es kurzus is még kedvezőnek tekinthető – írja a Piac & Profit.

A dollárral szemben már nem volt ekkora szerencséje a pénzünknek, ami annak tudható be, hogy a zöldhasú a Trump-féle intézkedések hatására most éppen erősödött.

Mi történik a forinttal?

Fotó: Depositphotos

Így előállt az a helyzet, hogy a dollár a magunk mögött hagyott héten a hétfő reggeli nyitáskor volt a legolcsóbb, akkor még 338,461 forinton jegyezték. Az azt követő drágulás során még volt egy korrekció, amely következtében kedd délelőtt 338,902 forinton cserélt gazdát a dollár. Ám szerdán kora délután már 342,453 forinton, s bár azután még tudott erősödni a forint, ez a pénteki zárásig csak 341,848-ig sikerült lenyomni a dollárárfolyamot.

A harmadik vezető devizával, a svájci frankkal szembeni forintárfolyam mintázata csak annyiban tért el, hogy a hétfő reggeli 426,32-vel szemben kedd reggel 425,783-on volt a legmagasabban a hazai fizetőeszköz, utána azonban majdnem a 430-as szintig is gyengült – egész pontosan péntek délután 429,885-ön is megfordult –, a hetet végül 429,139-en zárta.

