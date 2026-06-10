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Személyes pénzügyek Deviza Hitel

Devizahitelek? Íme a perek fefüggyeztésével kapcsolatos részletek

mfor.hu

Néhány órával ezelőtt tették közzé a részleteket.

Az Országgyűlés hétfői ülésén elfogadott törvényjavaslat értelmében kedden esete megjelentek a jogi változások a legfrissebb Magyar Közlönyben.

Ezek alapján, az úgynevezett devizahiteles törvények hatálya alá tartozó fogyasztói szerződések jogkövetkezményeinek felülvizsgálata érdekében a jogszabály szerint:

indokolt a szükséges jogalkotási lépések elfogadásáig intézkedni a még folyamatban lévő perek felfüggesztéséről, és elrendelni, hogy az érintett végrehajtási eljárásokban végrehajtási cselekményt, intézkedést ne lehessen foganatosítani.

A törvény ugyanakkor arról is rendelkezik, hogy ha az adósok azt kérik, akkor folytatni kell a felfüggesztett pereket.

A  még pontosabb részleteket a közlöny tartalmazza, melyet itt olvashat át.

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