Diákok figyelmébe: ezek a bankok nagyon sokat fizetnek a számlanyitásért

„Fontos megnézni azt is, hogy hány éves korig használható és meddig díjmentes a számla. A számlavezetési és bankkártyadíjak is lényeges szempontok a választásnál, különösen, ha az ingyenes feltételek idővel megszűnnek” –emelte ki Korponai Levente, a money.hu vezetője.

A különböző, bankok által kínált bónuszok és kedvezmények jelentős segítséget nyújthatnak a diákoknak a tanévkezdés anyagi terheinek könnyítésében, ugyanakkor a portál szakértői arra is figyelmeztetnek, hogy ne csak az ajándék pénz összege legyen döntő.

A banki akciók időben korlátozottak, így a diákoknak érdemes minél hamarabb dönteniük. A legtöbb esetben az online számlanyitás gyors, mobilapplikáción keresztül is elérhető, a bónuszok jóváírásának feltételei viszont bankonként eltérhetnek.

● A CIB, a K&H és a Raiffeisen is 30–40.000 forint közötti jóváírásokkal és 5–20.000 forintos ajánlási bónuszokkal csábítják a fiatalokat.

● Az OTP Junior számlája 30.000 forintos jóváírást ad, ha a fiatalok Perselyt is nyitnak és vásárolnak bankkártyával, további 10-10.000 forint ajánlási bónusszal.

A bankok évről évre versenyt futnak a fiatal ügyfelekért, hiszen a diákszámlákon keresztül gyakran többéves, később prémium ügyféllé váló kapcsolatok alapozhatók meg. A digitálisan nyitott számlákra érkező bónuszok és az egyre rugalmasabb konstrukciók mellett ma már a megtakarítási ösztönzők, valamint az appalapú pénzügyi edukáció is a termékek szerves részét képezik. A money.hu szerint azért érdemes időben tájékozódni, mivel a legtöbb bónusz kizárólag korlátozott ideig elérhető.

A ponthatárok kihirdetésével nemcsak az egyetemi felvételt nyert hallgatók izgulnak, hanem a bankszektor is aktivizálja magát: a nyár végi időszakban egymást érik a fiatalokat célzó számlanyitási akciók. A money.hu összegzése szerint több bank is akár több tízezer forintos bónuszokkal és ingyenes számlavezetéssel próbálja magához csábítani az új egyetemistákat.

