Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

A digitális fizetés egyre népszerűbb Magyarországon, és az ügyfelek igényei a SZÉP Kártyák esetében is megjelentek a kártyadigitalizációra. Az MBH Bank és Visa közösen fejlesztett megoldása egyedülálló a SZÉP Kártyát kibocsátó bankok körében, hiszen nincs szükség új virtuális kártya igénylésére sem: az ügyfelek a meglévő SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat néhány egyszerű lépéssel hozzáadhatják mobiltárcájukhoz, és biztonságosan élvezhetik a modern fizetési megoldások előnyeit.

Így egyszerűbb a fizetés (Fotó: MBH Bank)

Az MBH Bank szeptemberben első körben Androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP Kártya digitalizációt. Ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban folyamatosan növekedett a digitális SZÉP Kártyás tranzakciók aránya, és a digitalizált kártyával történő költések értéke novemberre a szeptemberi induláshoz képest háromszorosára emelkedett. A decemberben életbe lépett szabálymódosítás, amely a hideg élelmiszerek vásárlását is lehetővé teszi SZÉP Kártyával, várhatóan tovább élénkíti a felhasználást. A korábbi időszakok tapasztalatai alapján ez a lehetőség nem a belföldi turisztikai költések rovására jelenik meg, hanem kifejezetten többletfogyasztást generál, ami különösen a karácsonyi időszakban válik meghatározóvá. A téli hónapok jellemzően az év egyik legerősebb időszaka a SZÉP Kártya használatban, részben az év végi juttatások, részben a vendéglátási, wellness- és szállásigények emelkedése miatt.

„A digitalizáció gyorsan népszerűvé vált ügyfeleink körében, és ez várhatóan tovább fog bővülni, különösen az ünnepi időszakban. Úgy gondoljuk, hogy a kártyadigitalizáció lehetősége új lendületet adhat a SZÉP Kártyák használatának, hiszen kényelmesebb és biztonságosabb fizetési lehetőséget kínál. Célunk a fejlesztés során az volt, hogy ügyfeleink a meglévő kártyáik és a jelenleg is működő háttérrendszerek megtartása mellett, zökkenőmentesen térhessenek át a digitális használatra, új kártya igénylése nélkül. Ebben a törekvésünkben segített minket a Visa egyedülálló megoldása, amely lehetővé teszi, hogy modern, ügyfélbarát szolgáltatással támogassuk a mindennapi pénzügyek egyszerű és biztonságos kezelését” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Zökkenőmentes digitalizálás Apple és Android készülékeken

A digitális kártya beállítása egyszerű és gyors: az Apple Wallet vagy a Google Wallet megnyitása után megadhatod jelenlegi MBH SZÉP Kártyád adatait, majd egy egyszer használatos jelszóval azonosíthatod magad, a kártya ezután azonnal használható. A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

A digitalizációt lehetővé tevő technológiai megoldást a Visa biztosítja, amely az MBH Bankkal közösen dolgozott a zárt rendszerű kártyák tokenizálására alkalmas, Európában is újszerű megoldás megvalósításán. A mobiltárcás fizetés során a tokenizáció a kártyaadatokat egyedi, biztonságos tokenre cseréli, amely a készülék biometrikus azonosításával együtt további biztonsági szintet jelent a tranzakciók során.

„Az MBH Bankkal közösen megvalósított projektünk során egy olyan megoldást alkalmazott a Visa, amely Európában is újszerűnek számít a zárt rendszerű kártyák tokenizálására. Ennek köszönhetően nem volt szükség új fizikai vagy virtuális kártya kibocsátására, és banki rendszereket mélyen érintő informatikai fejlesztésekre sem. Büszkék vagyunk arra, hogy a Visa technológiája tette lehetővé az MBH Bank számára, hogy a SZÉP-kártya programon keresztül egy költséghatékony, innovatív és jövőbe mutató megoldást kínáljon ügyfeleinek” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Az MBH Bank a digitális kártya bevezetésével párhuzamosan továbbra is egyedülálló funkciókat kínál a tudatos felhasználás támogatására, például a lakásfelújítási keret nyomon követésére, és a túlköltekezés megelőzésére. A jogszabály szerint a lakásfelújítási célú felhasználásra december 31-ig van lehetőség, ezért érdemes időben figyelni a keretet, amely az MBH SZÉP Kártya mobilalkalmazásban mindig naprakészen elérhető.

