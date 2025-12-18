4p
Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és kényelmesebb, mint valaha. Az MBH Bank és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatójának közös, Európában is újszerű fejlesztésének köszönhetően az MBH SZÉP Kártya digitalizálása Android és iOS rendszeren is elérhető új kártya igénylése nélkül. Az ügyfelek néhány lépésben hozzáadhatják meglévő MBH SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat a mobiltárcájukhoz. Nincs több keresgélés a pénztárcában – elég egy érintés, és már fizethetsz is.

A digitális fizetés egyre népszerűbb Magyarországon, és az ügyfelek igényei a SZÉP Kártyák esetében is megjelentek a kártyadigitalizációra. Az MBH Bank és Visa közösen fejlesztett megoldása egyedülálló a SZÉP Kártyát kibocsátó bankok körében, hiszen nincs szükség új virtuális kártya igénylésére sem: az ügyfelek a meglévő SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat néhány egyszerű lépéssel hozzáadhatják mobiltárcájukhoz, és biztonságosan élvezhetik a modern fizetési megoldások előnyeit.

Így egyszerűbb a fizetés (Fotó: MBH Bank)
Az MBH Bank szeptemberben első körben Androidos telefonokon tette elérhetővé a SZÉP Kártya digitalizációt. Ennek köszönhetően az elmúlt három hónapban folyamatosan növekedett a digitális SZÉP Kártyás tranzakciók aránya, és a digitalizált kártyával történő költések értéke novemberre a szeptemberi induláshoz képest háromszorosára emelkedett. A decemberben életbe lépett szabálymódosítás, amely a hideg élelmiszerek vásárlását is lehetővé teszi SZÉP Kártyával, várhatóan tovább élénkíti a felhasználást. A korábbi időszakok tapasztalatai alapján ez a lehetőség nem a belföldi turisztikai költések rovására jelenik meg, hanem kifejezetten többletfogyasztást generál, ami különösen a karácsonyi időszakban válik meghatározóvá. A téli hónapok jellemzően az év egyik legerősebb időszaka a SZÉP Kártya használatban, részben az év végi juttatások, részben a vendéglátási, wellness- és szállásigények emelkedése miatt.

„A digitalizáció gyorsan népszerűvé vált ügyfeleink körében, és ez várhatóan tovább fog bővülni, különösen az ünnepi időszakban. Úgy gondoljuk, hogy a kártyadigitalizáció lehetősége új lendületet adhat a SZÉP Kártyák használatának, hiszen kényelmesebb és biztonságosabb fizetési lehetőséget kínál. Célunk a fejlesztés során az volt, hogy ügyfeleink a meglévő kártyáik és a jelenleg is működő háttérrendszerek megtartása mellett, zökkenőmentesen térhessenek át a digitális használatra, új kártya igénylése nélkül. Ebben a törekvésünkben segített minket a Visa egyedülálló megoldása, amely lehetővé teszi, hogy modern, ügyfélbarát szolgáltatással támogassuk a mindennapi pénzügyek egyszerű és biztonságos kezelését” – mondta Soós Csaba, az MBH Bank lakossági üzletfejlesztési ügyvezető igazgatója.

Zökkenőmentes digitalizálás Apple és Android készülékeken

A digitális kártya beállítása egyszerű és gyors: az Apple Wallet vagy a Google Wallet megnyitása után megadhatod jelenlegi MBH SZÉP Kártyád adatait, majd egy egyszer használatos jelszóval azonosíthatod magad, a kártya ezután azonnal használható. A fizetés minden olyan elfogadóhelyen lehetséges, ahol korábban a plasztik MBH SZÉP Kártya is használható volt, azonban ehhez az elfogadóhelyi terminálok beállítása is szükséges, ami jelenleg még folyamatban van.

A digitalizációt lehetővé tevő technológiai megoldást a Visa biztosítja, amely az MBH Bankkal közösen dolgozott a zárt rendszerű kártyák tokenizálására alkalmas, Európában is újszerű megoldás megvalósításán. A mobiltárcás fizetés során a tokenizáció a kártyaadatokat egyedi, biztonságos tokenre cseréli, amely a készülék biometrikus azonosításával együtt további biztonsági szintet jelent a tranzakciók során.

„Az MBH Bankkal közösen megvalósított projektünk során egy olyan megoldást alkalmazott a Visa, amely Európában is újszerűnek számít a zárt rendszerű kártyák tokenizálására.  Ennek köszönhetően nem volt szükség új fizikai vagy virtuális kártya kibocsátására, és banki rendszereket mélyen érintő informatikai fejlesztésekre sem. Büszkék vagyunk arra, hogy a Visa technológiája tette lehetővé az MBH Bank számára, hogy a SZÉP-kártya programon keresztül egy költséghatékony, innovatív és jövőbe mutató megoldást kínáljon ügyfeleinek” – mondta Sármay Bence, a Visa Magyarországért felelős vezetője.

Az MBH Bank a digitális kártya bevezetésével párhuzamosan továbbra is egyedülálló funkciókat kínál a tudatos felhasználás támogatására, például a lakásfelújítási keret nyomon követésére, és a túlköltekezés megelőzésére. A jogszabály szerint a lakásfelújítási célú felhasználásra december 31-ig van lehetőség, ezért érdemes időben figyelni a keretet, amely az MBH SZÉP Kártya mobilalkalmazásban mindig naprakészen elérhető.

