Digitalizálódnak és nőnek a nyugdíjpénztárak

Újabb rekordot döntött az önkéntes nyugdíjpénztári tagok száma 2025 első negyedévében: már 1 milliónál is többen tesznek félre idős korukra a konstrukcióban. 2025 első három hónapjában a befizetések is rekord szintre ugrottak, miközben az éves hozam elérte a 12 százalékot. A pénztárak fokozott digitalizációval igyekeznek vonzóbbá tenni a szolgáltatásaikat, amiben fontos szerepe van az oldalakon elérhető kalkulátoroknak is.