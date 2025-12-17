Döntött a kormány – ez minden magyar bankszámláját érinti?

Kihirdették a vonatkozó jogszabályt, így most már biztos, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa.

Az alapelv nem változik

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

Többet lehet a zsebben tartani

Fotó: Pixabay

A bankoknak drága lesz a módosítás

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon. A Magyar Bankszövetség viszont – érthetően – bírálta a módosítást, emlékeztetve arra, hogy a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli, amit a bankoknak – illetve más csatornákon keresztül nyilván az ügyfeleknek – kell megfizetniük. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1 350 forint tranzakciós illeték helyett 2 700 forintot kell befizetnie havonta – egyetlen folyószámla után.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint mindenesetre a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását: 2025. harmadik negyedévében összesen 2 346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: előbbi 85,7 millió darabra, utóbbi pedig 9 029 milliárd forintra.

Megugorhat a készpénzállomány

A készpénzfelvételi limit duplázódása nyomán a háztartásoknál lévő készpénz állományának növekedése is felgyorsulhat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2025. harmadik negyedévének végén valamivel több mint 7300 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, ami 6,3 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Mivel a szektor pénzügyi eszközeinek teljes állománya 9,2 százalékkal gyarapodott ugyanezen időszak alatt, a készpénz súlya kisebb mértékben – 6,5-ről 6,4 százalékra – csökkent a teljes portfólión belül.

Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról. Utóbbi csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része, vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, ám a számlaforgalmuk havi néhány tranzakcióra korlátozódik.

Kevesebb kedvezmény marad a bankoknál

A pénzintézetek várhatóan a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségek további ritkításával is reagálnak majd a változásra. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint most is jellemzően a prémium számlacsomagoknál, illetve a nemzetközi ATM-hálózatban biztosítanak kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségeket egyes piaci szereplők.