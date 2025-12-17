6p
Személyes pénzügyek Bankok, bankrendszer, takarékok

Döntött a kormány – ez minden magyar bankszámláját érinti?

mfor.hu

Megduplázták az ingyenes készpénzfelvétel értékét.

Kihirdették a vonatkozó jogszabályt, így most már biztos, hogy februártól az eddigi duplájára, havi 300 ezer forintra nő a bankkártyás készpénzfelvétel díjmentességének az értékhatára. A BiztosDöntés.hu szakértői szerint a változás nyomán a készpénzállomány is megugorhat a lakosságnál.

Megjelent a Magyar Közlönyben az a jogszabály, amelynek értelmében február elsejétől duplájára, 300 ezer forintra emelkedik az ingyenes készpénzfelvétel felső határa.

Az alapelv nem változik

A keretrendszer nem változik, vagyis a lehetőség csak egy bankszámlához kapcsolható, és havonta legfeljebb két tranzakcióra vonatkozik. A két ingyenes tranzakció bármely magyarországi ATM-nél végrehajtható, nem kell a saját bank készülékét keresni. Szintén fontos kitétel, hogy a bankok a készpénzfelvétel műveletenkénti értékhatárát nem vihetik 150 ezer forint alá. Erre a kikötésre azért lehetett szükség, mert a pénzintézetek sok esetben korlátozzák az idegen kártyával egy tranzakció keretében felvehető összeget.

Többet lehet a zsebben tartani
Többet lehet a zsebben tartani
Fotó: Pixabay

A bankoknak drága lesz a módosítás

A készpénzfelvételi limit emelésére vonatkozó javaslat azzal az indoklással kapott parlamenti támogatást, hogy több mint egy évtized után már éppen időszerű emelni az eddigi felső határon. A Magyar Bankszövetség viszont – érthetően – bírálta a módosítást, emlékeztetve arra, hogy a bankautomatáknál történő készpénzfelvételi tranzakciókat 0,9 százalékos tranzakciós illeték terheli, amit a bankoknak – illetve más csatornákon keresztül nyilván az ügyfeleknek – kell megfizetniük. Ez azt jelenti, hogy ha az ügyfél teljesen kihasználja a törvényben biztosított feltételeket, a banknak az eddigi 1 350 forint tranzakciós illeték helyett 2 700 forintot kell befizetnie havonta – egyetlen folyószámla után.

A Magyar Nemzeti Bank statisztikái szerint mindenesetre a belföldi kártyás készpénzfelvételek összegének változása önmagában nem feltétlenül indokolná a limit duplázását: 2025. harmadik negyedévében összesen 2 346,4 milliárd forint készpénzt vettek fel Magyarországon, ami 2,6 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi mennyiséget. A tranzakciók száma pedig még vissza is esett éves összevetésben: a július és szeptember között regisztrált, 20,34 millió művelet 4,5 százalékkal kevesebb volt az egy évvel korábbinál.

Az egész éves adatokat vizsgálva is hasonló a kép. A jegybank adatai szerint 2024-ben a hazai ATM-es készpénzfelvételek száma 3,6 százalékkal, az összértéke pedig 1,6 százalékkal esett vissza: előbbi 85,7 millió darabra, utóbbi pedig 9 029 milliárd forintra.

Megugorhat a készpénzállomány

A készpénzfelvételi limit duplázódása nyomán a háztartásoknál lévő készpénz állományának növekedése is felgyorsulhat – hívja fel a figyelmet Gergely Péter, a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértője. A Magyar Nemzeti Bank előzetes adatai szerint 2025. harmadik negyedévének végén valamivel több mint 7300 milliárd forint készpénz volt a háztartásoknál, ami 6,3 százalékos emelkedést jelent az egy évvel korábbi mennyiséghez képest. Mivel a szektor pénzügyi eszközeinek teljes állománya 9,2 százalékkal gyarapodott ugyanezen időszak alatt, a készpénz súlya kisebb mértékben – 6,5-ről 6,4 százalékra – csökkent a teljes portfólión belül.

Ez a tendencia viszont akár meg is fordulhat az előttünk álló időszakban, hiszen a havi 300 ezer forintos limit bevezetésével sokan dönthetnek úgy, hogy az eddiginél több készpénzt vesznek fel a számlájukról. Utóbbi csoportba tartozhat például a nyugdíjasok egy része, vagy azok a kártyabirtokosok, akiknek ugyan bankszámlára érkezik a jövedelmük, ám a számlaforgalmuk havi néhány tranzakcióra korlátozódik.

Kevesebb kedvezmény marad a bankoknál

A pénzintézetek várhatóan a kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségek további ritkításával is reagálnak majd a változásra. A BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatok szerint most is jellemzően a prémium számlacsomagoknál, illetve a nemzetközi ATM-hálózatban biztosítanak kedvezményes készpénzfelvételi lehetőségeket egyes piaci szereplők.

  • Az Ersténél egy fix díjas, kiegészítő csomag segítségével lehet korlátlan számban és összegben, a 0,9 százalékos tranzakciós illetékért készpénzt felvenni a bank automatáiból belföldön és külföldön is. A bank prémium számlacsomagjainál pedig havi két kedvezményes tranzakció hajtható végre, hasonló feltételekkel. Emellett a pénzintézet kedvezményes díjat ad külföldi bankkártya használat esetén a saját csoportjának ATM-jeinél Ausztriában, Szlovákiában, Csehországban, Horvátországban, Romániában, Szerbiában.
  • A Gránit Bank Prémium számlacsomagjánál az első négy belföldi készpénzfelvétel díjmentes, efölött 200 forint plusz 1,05 százalékos díjat számol fel a pénzintézet.
  • Az OTP Bank Smart számlacsomagja havi 854 forintért kínálja a 2 ATM csomagot, 1 459 forintért pedig az 5 ATM csomagot. Ezek 2, illetve 5 saját ATM készpénzfelvételt kínálnak havonta további díj nélkül, ezért egyfajta átalánydíjas készpénzfelvételnek is felfoghatók- A pénzintézet a prémium számlacsomagjánál is ad kedvezményt: az első két, bármely belföldi ATM-ből végrehajtott készpénzfelvételnél 300 ezer forint a díjmentesen elérhető felső limit. A pénzügyi szolgáltató emellett ingyenes készpénzfelvételt biztosít az ügyfeleinek külföldön, nyolc országban a bankcsoport által üzemeltetett ATM-ekből.
  • A K&H Prémium számlacsomagjánál havonta az első öt készpénzfelvétel ingyenes a készpénzfelvételi nyilatkozat megtétele nélkül is, ám a tranzakciós költséget a kedvezménnyel érintett tranzakcióknál is felszámítják.
  • Az UniCredit Banknál a saját hálózatba tartozó külföldi ATM-eknél érhető el kedvezményes díj: így Ausztriában, Bosznia-Hercegovinában, Bulgáriában, Csehországban, Horvátországban, Lengyelországban, Németországban, Olaszországban, Oroszországban, Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Szlovéniában, Törökországban és Ukrajnában is.
  • A CIB Bank szintén a külföldi tranzakcióknál biztosít kedvezményt: az Intesa Sanpaolo bankcsoport ATM-jeiből díjmentes a készpénzfelvétel Olaszországban, Horvátországban, Szlovákiában, Szlovéniában, Romániában, Bosznia-Hercegovinában, Albániában, Szerbiában, Oroszországban, Ukrajnában és Egyiptomban.

Már csak napok maradtak arra, hogy a háztartások kihasználják azokat az otthonfelújításhoz kapcsolódó lehetőségeket, amelyek kizárólag 2025 végéig állnak rendelkezésre.

Egyre több banknál érhető el kedvezményes árfolyamon történő devizaváltás, ami egyrészt leegyszerűsítette, másrészt olcsóbbá is tette az idegen fizetőeszközök vásárlását – derül ki a BiztosDöntés.hu által összegyűjtött adatokból. Most pedig befektetési céllal is érdemes lehet vásárolni: a forint árfolyama másfél-két éves csúcson ingadozik az euróval szemben.

