Honnan kerít pénzt a kormány a 14. havi nyugdíjra?
Mit okoznak a kedvezményes hitelek?
Lesz ítélet az MNB-botrányban a választásokig?

Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

A Harcosok Klubja csoportjában jelentette be.

A Telex vette észre, hogy a szerdai kormányülés eredményeiről beszámolva Orbán Viktor a kormányzati aktivistacsoport berkeiben jelentette be:

eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot.

A cikk szerint a miniszterelnök így fogalmazott: „a kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk”. A lap emlékeztetett, a kormány még 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023 elejétől a diákhitelekre is kiterjesztette.

Jó tudni: az életbiztosításoknál jellemzően nem a tényleges életkor számít

Az életbiztosításoknál kulcsfontosságú az életkor: minél idősebben köti meg valaki, annál magasabb lesz a havi díj.

A nyugdíjpénztári tagok nem tűnnek lelkesnek a lakásvásárlási felhasználásban

Az idei lehetősséggel élve a nyugdíjpénztári tagok kevesebb mint 5 százaléka kezdeményezett ingatlancélú kifizetést a pénztárától, számolt be róla az MNB.

Gyengül a lakosság fizetőképessége, borúsak a kilátások

Az előző negyedév enyhe növekedése után ismét csökkenő szakaszba került a fizetőképességi index, amely a lakosság jövedelmi helyzetét a hiteltörlesztések és a számlafizetések függvényében vizsgálja.

Egyre több hitel kell a lakásra, 30 millió forint már az átlagos összeg

Szeptember és november között mintegy 160 milliárd forintnyi Otthon Start-hitel folyósítása történhet meg a BiztosDöntés.hu becslése szerint, ami közel 4800 szerződést jelent.

Kiderült, hova vágynak azok, akiket tényleg felvet a pénz

Dubaj lett a vagyonos magánszemélyek számára a legvonzóbb város a Savills londoni székhelyű globális ingatlanpiaci szolgáltató által készített rangsorban.

Ismét szintet lépett a pénzügyi verseny: négy csapat már döntőbe jutott

Győr-Moson-Sopron, Vas, Veszprém és Komárom-Esztergom vármegyék technikumi és szakképző iskolai diákjai mutatták meg, mit tudnak a pénzügyekről.

Nagyon megdicsérte az MNB a nyugdíjpénztárakat

Az önkéntes nyugdíjpénztárak tavalyi – vagyonra vetített – díjterhelési mutatója 0,68 százalékra csökkent, változatlan befektetési és minimálisan apadó működési költségrészekkel, a jövőben várható terheket modellező 30 éves teljes költségmutató átlaga 0,93 százalék lett, így a pénztárak továbbra is az egyik legolcsóbb nyugdíj-előtakarékossági lehetőséget ajánlják ügyfeleiknek – közölte a Magyar Nemzeti Bank (MNB) kedden az MTI-vel.

Autósok figyelem: ismét dübörög a kötelezős kampány

Megkezdődött a 2025-ös kötelező gépjármű-felelősségbiztosítási (kgfb) kampány, amelynek keretében az idősebb, 2010 előtt vásárolt, még ugyanannál az üzembentartónál lévő autók tulajdonosai válthatnak biztosítót vagy köthetnek új szerződést – közölte a Netrisk biztosításközvetítő kedden az MTI-vel.

Otthon Start Program: nagyobb a füstje, mint a lángja?

Megjelentek a Magyar Nemzeti Bank (MNB) várva várt, szeptemberre vonatkozó jelzáloghitel-piaci adatai. A friss adatsor különlegessége, hogy azok most először adnak képet a szeptember 1-jén elindult Otthon Start Program hitelpiaci hatásairól. A korábban elhangzottakhoz képest azonban némi csalódást okoztak a most megjelent számok, ugyanis sem a kihelyezett hitelösszeg, sem a szerződésszám nem számít kiemelkedőnek. Az ugyanakkor igaz, hogy az új szerződéseken belül a támogatott lakáshitelek aránya jelentősen megugrott a korábbiakhoz képest – írja közleményében a Bank360.

Kéréssel fordultak a nyugdíjasok a kormányhoz a készpénzfelvétel ügyében

Az Országos Nyugdíjas Parlament támogatja azt a javaslatot, amely a mai körülményekhez igazítva jelentősen enyhítené a díjtalan készpénzfelvétel “szigorú, idejétmúlt és az időseket hátrányosan érintő keretfeltételeit.”

A biológiai életkor a rákmegelőzés új kulcsa – Klasszis Podcast

Interjú a CMC Déli Klinika orvos igazgatójával.

