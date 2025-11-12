Döntött a kormány – itt van Orbán Viktor bejelentése

A Telex vette észre, hogy a szerdai kormányülés eredményeiről beszámolva Orbán Viktor a kormányzati aktivistacsoport berkeiben jelentette be:

eldőlt, hogy meghosszabbítják a kamatstopot.

A cikk szerint a miniszterelnök így fogalmazott: „a kamatstop az év végén lejár. Meghosszabbítjuk. Ez közel 300 ezer családot érint. Nem hagyjuk őket magukra, számíthatnak ránk”. A lap emlékeztetett, a kormány még 2022 januárjában vezette be a lakossági kamatstopot, amelyet azóta már többször meghosszabbított, 2023 elejétől a diákhitelekre is kiterjesztette.