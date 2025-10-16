Dörzsölhetik a tenyerüket a leendő nyugdíjasok

Az idén sem lehet okuk panaszra a nyugdíjpénztári tagoknak. Szeptember végén egyetlen kivételtől eltekintve minden hazai önkéntes nyugdíjpénztárnál, amelyik napi rendszerességgel teszi közzé az árfolyamadatait, pozitív hozamot mértek. A Magyar Nemzeti Bank (MNB) oldalán és a pénztárak honlapjain is elérhető adatok szerint a kivétel az Alfa Mega Trend alapja volt, amely minimális, 0,38 százalékos mínuszban volt kilenc hónap után. Ez az alap viszont nagyon magas kockázatú, és bár az idén kissé lemaradt, tavaly igen magas, 23,45 százalékos hozamot ért el, és a hosszútávú teljesítménye is kiváló a jegybank adatai szerint.

A kockázat az idén is kifizetődött

A magas kockázatú alapok egyébként általában véve jobban teljesítettek az idén, mint a többi nyugdíjpénztári portfólió. Kilenc hónap után a legmagasabb hozammal az Allianz kockázatvállaló portfóliója büszkélkedhetett, amely több mint 15 százalékot szedett magára. Ez az alap célként azt tűzte ki, hogy 90 százalékban fektet be részvényekbe vagy más kockázatos eszközökbe, de ha a vagyonkezelő jónak látja, a megtakarítások akár 100 százalékát is részvényekben tarthatja. Kétszámjegyű hozamot ért el még a Honvéd Nyugdíjpénztár növekedési alapja is, amely szintén magas arányban tarthat részvényeket, a harmadik legmagasabb hozamú alap pedig szeptember végén az OTP Dinamikus portfóliója volt, úgyszintén kiemelkedően magas részvénykitettséggel.

A növekedési alapoknál, amelyek legalább 40 százaléknyi részvényt tartanak, az első kilenc hónapban elért hozam jellemzően meghaladta az 5,5 százalékot, vagyis minden kockázatosabb portfóliónál reálhozamra számíthatnak a tagok az eddigi inflációs adatok alapján.

A többi alap is jól áll

A nyugdíjpénztári megtakarítások legnagyobb része azonban nem ezekben, hanem a közepesen kockázatos, úgynevezett kiegyensúlyozott alapokban található, amelyek 25-40 százaléknyi részvénybefektetés mellett nagyobb részben állampapírokban tartják a tagság megtakarítását.

A hazai állampapírpiac és a részvénypiacok jó teljesítményének köszönhetően a kiegyensúlyozott portfóliók is stabilan állnak, a többségük 4,7-8,7 százalék közötti hozamot ért el kilenc hónap alatt, ami bőven meghaladja az időarányos inflációt.

A legjobban az idén a Honvéd kiegyensúlyozott portfóliója áll, amelynek 8,68 százalékot emelkedett az árfolyama szeptember végéig, a második helyen az Alfa, a harmadikon az Allianz közepesen kockázatos portfóliói végeztek.

Ebben az évben az alacsony kockázatú portfóliók sem maradtak le nagyon a többitől. A klasszikus (kevesebb, mint 25 százaléknyi részvényt tartó) alapokat azoknak ajánlják a szakértők, akiknek már csak néhány évük van hátra a nyugdíjig, ezekben ugyanis nagyobb biztonságban van a megtakarításuk. Az alacsony kockázat viszont potenciálisan kisebb hozammal is jár. Az idén eddig 3,5-6,5 százalék közötti hozamot értek el a klasszikus alapok, időarányosan viszont még a leggyengébben teljesítő alap is megverte az inflációt.

A magán-nyugdíjpénztártagok is elégedettek lehetnek

A magánnyugdíjpénztáraknak mindössze nagyjából 50 ezer tagjuk maradhatott mostanra, náluk megy a leginkább zsebre, hogy van-e reálhozam, hiszen ők, ha visszalépnének az állami nyugdíjrendszerbe, az infláció fölötti hozamot megtarthatják. Az idén ők is gyarapíthatták a visszajáró összeget, a két megmaradt nyugdíjpénztár (Horizont és Budapest) alapjai ugyanis időarányosan eddig 3,89-7,9 százalékos pluszban állnak.

Tipp: így nyerhet pénzt az államtól

Az önkéntes nyugdíjpénztárakban lévő megtakarításokat az idei év végéig adó- és járulékmentesen vehetik fel a tagok, ha lakáscélra fordítják. Ez lehet lakásvásárlás, építkezés, felújítás, önerő egy lakáshitelhez vagy lakáshitel törlesztése is, és nem csak saját célra, de közeli hozzátartozó lakáscéljára is el lehet költeni a pénzt.

A lakásfelújításról szóló számlákat érdemes a pénztárral kifizettetni

Nem érdemes persze minden áron elkölteni a nyugdíjcélú felhalmozást ingatlanra, de akinek van igazolható célja, annak legalább az adókedvezmények maximális kihasználása érdekében érdemes élnie a lehetőséggel. A pénztári befizetésekre ugyanis minden adóévben visszaigényelhető 20 százalék, maximum 150 ezer forint személyi jövedelemadó, amit 750 ezer forint befizetéssel lehet elérni.

Ha valaki ennyi pénzt nem tervez az idén befizetni a pénztárba, de van például egy lakáshitele, amit egyébként törleszt, vagy tervez egy felújítást, amiről megfelelő számlái vannak, azt célszerű lehet a nyugdíjpénztárból kifizetni. Ha ugyanis a törlesztőrészletekre kivett pénzt a tag később, de még az év végéig visszautalja a pénztárba, jövőre megkaphatja utána az adókedvezményt. Arra viszont ügyelni kell, hogy a pénztáraknak 60 napjuk van a kérelmek benyújtása után a pénz kiutalására, aki tehát a kivett pénzt tenné vissza a számlájára, sietnie kell, hogy még az év végéig le tudja bonyolítani az ügyintézést.