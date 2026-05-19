Dübörög a lízingpiac, megjött a magyarok kedve

Az új finanszírozások összege megközelítette a 222 milliárd forintot, az éves növekedés 6 százalék. A szerződések száma 2,5 százalékkal 19 019-re nőtt. A tranzakciók 82 százaléka új eszközöket finanszírozott. A portfólió összértéke 7 százalékkal gyarapodva elérte a 2440 milliárd forintot, az állományban lévő szerződések száma 1 százalékos csökkenéssel 308 507-re mérséklődött.

A vállalati ügyfelek piaci részesedése 90 százalékos, a kis- és közepes vállalkozásoké (kkv) ezen belül 75 százalék. A lakossági finanszírozás erősödött, piaci aránya 9,5 százalék, szerződésszám alapján több mint 20 százalék, a személyautó-finanszírozásban meghaladta az egyharmados arányt – írták.

A közlemény szerint az ügyletek 83 százaléka pénzügyi lízing, 125 milliárd forintnyi zárt végű, 60 milliárd forint nyílt végű. Az állami és európai uniós támogatású konstrukciókhoz kapcsolódó kölcsönfinanszírozás is emelkedett, az első negyedévben 11,5 milliárd forintottal a piac 5 százalékát érte el, a növekedéshez jelentős mértékben járultak hozzá a Közös Agrárpolitika támogatásai.

Az operatív lízing volumene 25 milliárd forintos összértékkel a piac 11 százalékát képviselte, az ügyletek döntően személyautókhoz és kishaszonjárművekhez kapcsolódtak, elsősorban flottakezelő cégek révén.

A devizaalapú finanszírozások aránya továbbra is magas, az új finanszírozási volumen 30 százaléka, a szerződések 15,4 százaléka euróalapú volt. Részesedésük a személyautó- és kisteherautó-finanszírozásban csekélyebb, a nagyhaszonjárművek piacán viszont régóta meghatározó és az egyéb gépek esetében is jelentős.

Szép számok érkeztek a lízingpiacról

Az államilag támogatott konstrukciók szerepe továbbra is fontos, különösen a kkv-k körében, ahol a lízing teljes egészében beruházásra fordul. Ezekben a programokban az első negyedév során 50,6 milliárd forint értékű finanszírozás valósult meg 3022 szerződéssel. Az emelkedés összegben majdnem 50 százalékos, szerződésszámban 30 százalékos 2025 azonos időszakához képest. A Széchenyi Lízing Kártya Programhoz 36,2 milliárd forintnyi új finanszírozás és 2560 szerződés kapcsolódott, az Eximbank Demján programja keretében 14,3 milliárd forintnyi ügylet jött létre 486 szerződéssel.

Mi a legjelentősebb kategória?

Az eszközkategóriák közül továbbra is a személyautó-, kishaszonjármű- és motorkerékpár-finanszírozása legjelentősebb 143 milliárd forintnyi új finanszírozással, ami a teljes piac több mint 64 százalékát adta, 8 százalékkal haladva meg a tavalyi első negyedév teljesítményét. A szerződések száma 2,5 százalékkal 16 160-ra nőtt, a pénzügyi lízing penetrációja az új személyautóknál 24 százalékra csökkent, a kishaszonjárműveknél viszont elérte a 31 százalékot. Az autófinanszírozásokon belül a flottakezelők finanszírozása 7 százalékkal 26,6 milliárd forintra emelkedett, darabszámban viszont 2 százalékkal 2367-ra csökkent.

A nagyhaszonjármű-piacon továbbra is jelentős a lízing szerepe, de a kereslet visszafogottabb. Az új finanszírozás volumene 10 százalékkal 36,2 milliárd forintra, a szerződésszám szintén 10 százalékkal 1310-re csökkent, de a lízingpenetráció még meghaladta az 50 százalékot az új járműveknél annak ellenére is, hogy az aránya 10 százalékkal csökkent éves összevetésben.

A lízingcégek számára stratégiai jelentőségű mezőgazdasági gépfinanszírozás továbbra is kedvezően alakult, a finanszírozott összeg 30 százalékkal emelkedve elérte a 20,5 milliárd forintot, a szerződések száma 46 százalékkal emelkedve a 800-at.

Az egyéb gépek finanszírozása az elmúlt évek visszaesése után ismét növekedési pályára állt, az új finanszírozások 14,7 milliárd forintos volumene 74 százalékos gyarapodást jelent, a szerződésszám 27 százalékkal 460-ra nőtt. Az építőipari gépek piacán megtört a növekedési trend, a finanszírozott összeg 33 százalékkal 25,4 milliárd forintra, a szerződések száma 31,5 százalékkal 254-re esett – olvasható a közleményben.