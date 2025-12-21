5p
Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Az új díjakról szóló értesítésekben 10-20 százalékos áremelés szerepel, az alkuszok viszont állítják: egyáltalán nem emelkedik a casco és a kötelező biztosítás díja. Akinél árat emelt a biztosító, annak érdemes kalkulálnia és váltania. 

Megdöbbentő díjemelkedéseket tapasztalnak az autósok, amikor kézhez kapják a következő évi cascójuk vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk (kgfb) következő évi díjait. Az újrakalkulált casco-díjak nem egyszer 10-20 százalékkal magasabbak a tavalyinál, és a kgfb-nél is vastagon fog sok biztosító ceruzása. Ez még akkor is megtörténik, ha az autósnak nem volt a megelőző évben vagy években semmilyen kára. Bár 2024-ben csupán 3,7 százalékos átlagos inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal, az idén pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 4,4 százalékos pénzromlással számol, a Genertel az egyik ügyfelének 10 százalékkal emelte meg a casco-díját, az Uniqa pedig egy másik kliensének 20 százalékkal drágította a biztosítását – mindketten kármentesek. 

Az MNB maga is áremelkedést mért a casco-biztosításoknál. A szerződések számára vetített átlagos díj az idei első kilenc hónapban több mint 10 százalékkal ment fel. A cascós díjbevételek 8,4 százalékkal nőttek éves alapon, a bruttó kárráfordítás viszont még 3 százalékkal sem emelkedett. Vagyis a cascón a jelek szerint egyre többet keresnek a biztosítók. A kgfb-nél pont fordítva történt, a díjbevétel csupán 4,8 százalékkal nőtt, a kárráfordítások bruttó értéke viszont 8,2 százalékkal lett nagyobb a tavalyinál. 

Az alkuszok szerint nem nőnek a díjak

Az, hogy megállt a díjak emelkedése, sőt csökkennek a tarifák, az ügyfelek szemfülességének is köszönhető. Egyre többen határoznak úgy, hogy évről évre újraszámolják a biztosításuk díját, és ha a meglévő biztosítóénál kedvezőbb ajánlattal találkoznak valamelyik konkurensnél, akkor váltanak. A kgfb-nél ez már évtizedek óta bevett gyakorlat, ennek köszönhetően az idén is csökkentek az átlagdíjak. Az MNB kgfb-indexe szerint a harmadik negyedévben a normál használatú egyedi személyautók

kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja a tavalyi évhez képest 0,8 százalékkal, 57 683 forintra csökkent, ami a verseny élénkülését jelezheti. Az átlagos éves díjakat tekintve Budapesten 0,5, míg a fővároson kívül 1,2 százalékos volt a mérséklődés. Budapesten átlagosan 83 436 forintba került egy kgfb egy évre, vidéken valamivel több mint 53 ezer forint volt az átlagos tarifa.

A cascónál is érdemes kalkulálni

Az MNB csak a kgfb és a lakásbiztosítások átlagos díjáról vezet statisztikát, a cascóról ilyen részletes kimutatásokat nem közöl. Az alkuszcégek viszont figyelik a díjakat, és érdekes módon nem szembesülnek markáns díjemeléssel. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója úgy látja, hogy mind a kgfb-, mind a casco-piacon élénk árverseny bontakozott ki az idén, ami az új kötések átlagdíjának csökkenését eredményezte. 

Az Insuránál az első 11 hónapban a kgfb átlagdíja 62 800 forint volt, ami közel 11 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában tapasztalt 70 500 forintnál. Online területen kisebb, 8,3 százalékos volt a csökkenés (63 000-ról 57 800 forintra.) Ezek a díjak az évközi váltók díjai, a január 1-jei váltások nem szerepelnek ebben. A január 1-jén váltó autósok még 2010 előtt vásárolták az autóikat, a többségük B10 kategóriában van, ezért igen alacsony átlagdíjon kötik a kötelező biztosításukat. 

A cascónál az Insura 5,2 százalékos díjcsökkenést tapasztalt, az átlagdíj 217 700 forintról 206 300 forintra ment le. Online kötéseknél itt is kisebb, 2,5 százalék volt a csökkenés (169 000-ről 164 700 forintra). Mindkét biztosításra jellemző, hogy 2-3 biztosító kezdett olyan árversenybe, amelynek eredményeképpen a kalkulátorokban az összehasonlító listák elejére tudtak kerülni. 

A Netrisk szintén árcsökkenést mért az idén, a kgfb-nél 4, a cascónál 0,7 százalékkal mentek lejjebb a tarifák. Az átlagos kötelezős díj náluk nem egészen 52 ezer forint, az átlagos casco-díj pedig néhány forint híján 170 ezer forintra jött ki. A csökkenés egyik fő oka, hogy egy új piaci szereplő, az Ominimo belépésével árverseny alakult ki a piacon, ez az új és a meglévő szerződések díjaiban is megmutatkozik – közölte az Mforral a Netrisk. 

Marad az árverseny

Azoknak tehát, akik durva áremelkedéssel szembesülnek, érdemes ellátogatni valamelyik alkuszcég honlapjára, és az autó adatait megadva megnézni, másik biztosító kínál-e olcsóbb cascót vagy kgfb-t. A díjak ugyanis várhatóan továbbra sem emelkednek majd azok számára, akik így tesznek, a biztosítók leginkább csak a maradó ügyfeleknél tudnak majd drágítani. 

Kozma Gábor legalábbis arra számít, hogy 2026-ban is maradnak a mostani tarifák. A jelenlegi piaci környezetben a kgfb-díjaknál nem várható érdemi elmozdulás, igaz, csökkenés a kárhányad növekedése miatt már nemigen fér bele. A casco esetleg kissé visszakorrigálhat, de a szakember szerint itt is legfeljebb néhány százalékos átlagdíj-növekedésre lehet számítani.

Így lesz szép a karácsony, ha erre is figyel

Sajnálatos módon az ünnepek alatt is történnek tragédiák, sőt, bizonyos káresemények száma még meg is ugrik a karácsonyi időszakban. Ilyen tipikus káresemény a lakástűz, melyek száma december utolsó hetében érezhetően megemelkedik. A Bank360 ennek kapcsán hazai biztosítókat kérdezett arról, hogy mi jellemzi leginkább az év végi lakástüzeket.

Vége lehet az alapszámla ingyenességének

Egy Európai Uniós szabályozás hívta életre az alapszámlát. Ez egy olyan csomag, melynek a számlavezetési díját jogszabály rögzíti, melyért cserébe a szolgáltatások meghatározott körét kell ingyen biztosítani.

Baj van? Rég nem tartoztak ennyivel a magyarok hitelkártyán

Nyolc éve nem látott összeg. Még készpénzfelvételre is sokan használják a hitelkártyát.

Újabb devizahiteles nyert pert

Egy 2008-ban devizaalapú autóhitelt felvevő ügyfél nyert a Merkantil Bank ellen a mosonmagyaróvári bíróságon. 

Prolongálták egyes diákhitelek kamatstopját

A kormány döntésének köszönhetően továbbra is érvényben marad a kamatstop a 2024. december 31-ig felvett szabad felhasználású diákhitelekre, így ezekre változatlanul 7,99 százalékos kamat vonatkozik, az ezen időpont után igényelt Diákhitel1 kamata 2026. január 1-től 8,69 százalékra mérséklődik. Változatlanul kamatmentesen áll rendelkezésre a tanulmányi önköltségre fordítható Diákhitel2, valamint a szak- és felnőttképzésben igénybe vehető Képzési Hitel is – közölte a Diákhitel Központ csütörtökön az MTI-vel.

Életjáradék vagy eltartási szerződés? Rizikófaktorok, tudnivalók és a lakásmaffia

A lakásmizériával és árrobbanással egyidejűleg növekszik az életjáradéki és a tartási szerződések iránti érdeklődés. Főleg az utóbbi 15 évben, amikor a fiatal utódok százezrével mentek ki dolgozni külföldre, a szülők pedig itthon, egyedül maradtak. Sokszor idősen, betegen, özvegyen, talán örökös nélkül. A két szerződéstípus között nagy a különbség és eltérők a rizikók is.

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

A SZÉP Kártya használata mostantól egyszerűbb és kényelmesebb, mint valaha. Az MBH Bank és a Visa, a világ egyik vezető digitális fizetési szolgáltatójának közös, Európában is újszerű fejlesztésének köszönhetően az MBH SZÉP Kártya digitalizálása Android és iOS rendszeren is elérhető új kártya igénylése nélkül. Az ügyfelek néhány lépésben hozzáadhatják meglévő MBH SZÉP Kártyájukat és társkártyáikat a mobiltárcájukhoz. Nincs több keresgélés a pénztárcában – elég egy érintés, és már fizethetsz is.

Akár 150 ezer forintot is leakaszthat, aki időben észbe kap

Fontos határidő közeleg a pénztárakban.

Döntött a kormány – ez minden magyar bankszámláját érinti?

Megduplázták az ingyenes készpénzfelvétel értékét.

Az év végéig több lakásfelújítási kedvezmény is lezárul

Már csak napok maradtak arra, hogy a háztartások kihasználják azokat az otthonfelújításhoz kapcsolódó lehetőségeket, amelyek kizárólag 2025 végéig állnak rendelkezésre.

Hol húzódik a határ? Az AI és az ember szerepe a befektetési döntésekben

Interjú a KBC Asset fióktelepének vezetőjével.

Digitális SZÉP Kártya: egyszerűbb fizetés, nagyobb szabadság

