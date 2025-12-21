Durva áremelésbe kezdtek a biztosítók, de van rá ellenszer

Megdöbbentő díjemelkedéseket tapasztalnak az autósok, amikor kézhez kapják a következő évi cascójuk vagy kötelező gépjármű-felelősségbiztosításuk (kgfb) következő évi díjait. Az újrakalkulált casco-díjak nem egyszer 10-20 százalékkal magasabbak a tavalyinál, és a kgfb-nél is vastagon fog sok biztosító ceruzása. Ez még akkor is megtörténik, ha az autósnak nem volt a megelőző évben vagy években semmilyen kára. Bár 2024-ben csupán 3,7 százalékos átlagos inflációt mért a Központi Statisztikai Hivatal, az idén pedig a Magyar Nemzeti Bank (MNB) 4,4 százalékos pénzromlással számol, a Genertel az egyik ügyfelének 10 százalékkal emelte meg a casco-díját, az Uniqa pedig egy másik kliensének 20 százalékkal drágította a biztosítását – mindketten kármentesek.

Az MNB maga is áremelkedést mért a casco-biztosításoknál. A szerződések számára vetített átlagos díj az idei első kilenc hónapban több mint 10 százalékkal ment fel. A cascós díjbevételek 8,4 százalékkal nőttek éves alapon, a bruttó kárráfordítás viszont még 3 százalékkal sem emelkedett. Vagyis a cascón a jelek szerint egyre többet keresnek a biztosítók. A kgfb-nél pont fordítva történt, a díjbevétel csupán 4,8 százalékkal nőtt, a kárráfordítások bruttó értéke viszont 8,2 százalékkal lett nagyobb a tavalyinál.

Az alkuszok szerint nem nőnek a díjak

Az, hogy megállt a díjak emelkedése, sőt csökkennek a tarifák, az ügyfelek szemfülességének is köszönhető. Egyre többen határoznak úgy, hogy évről évre újraszámolják a biztosításuk díját, és ha a meglévő biztosítóénál kedvezőbb ajánlattal találkoznak valamelyik konkurensnél, akkor váltanak. A kgfb-nél ez már évtizedek óta bevett gyakorlat, ennek köszönhetően az idén is csökkentek az átlagdíjak. Az MNB kgfb-indexe szerint a harmadik negyedévben a normál használatú egyedi személyautók

kötelező gépjármű-felelősségbiztosításának (kgfb) átlagos éves díja a tavalyi évhez képest 0,8 százalékkal, 57 683 forintra csökkent, ami a verseny élénkülését jelezheti. Az átlagos éves díjakat tekintve Budapesten 0,5, míg a fővároson kívül 1,2 százalékos volt a mérséklődés. Budapesten átlagosan 83 436 forintba került egy kgfb egy évre, vidéken valamivel több mint 53 ezer forint volt az átlagos tarifa.

A cascónál is érdemes kalkulálni

Az MNB csak a kgfb és a lakásbiztosítások átlagos díjáról vezet statisztikát, a cascóról ilyen részletes kimutatásokat nem közöl. Az alkuszcégek viszont figyelik a díjakat, és érdekes módon nem szembesülnek markáns díjemeléssel. Kozma Gábor, az Insura.hu vezérigazgatója úgy látja, hogy mind a kgfb-, mind a casco-piacon élénk árverseny bontakozott ki az idén, ami az új kötések átlagdíjának csökkenését eredményezte.

Az Insuránál az első 11 hónapban a kgfb átlagdíja 62 800 forint volt, ami közel 11 százalékkal alacsonyabb az előző év hasonló időszakában tapasztalt 70 500 forintnál. Online területen kisebb, 8,3 százalékos volt a csökkenés (63 000-ról 57 800 forintra.) Ezek a díjak az évközi váltók díjai, a január 1-jei váltások nem szerepelnek ebben. A január 1-jén váltó autósok még 2010 előtt vásárolták az autóikat, a többségük B10 kategóriában van, ezért igen alacsony átlagdíjon kötik a kötelező biztosításukat.

A cascónál az Insura 5,2 százalékos díjcsökkenést tapasztalt, az átlagdíj 217 700 forintról 206 300 forintra ment le. Online kötéseknél itt is kisebb, 2,5 százalék volt a csökkenés (169 000-ről 164 700 forintra). Mindkét biztosításra jellemző, hogy 2-3 biztosító kezdett olyan árversenybe, amelynek eredményeképpen a kalkulátorokban az összehasonlító listák elejére tudtak kerülni.

A Netrisk szintén árcsökkenést mért az idén, a kgfb-nél 4, a cascónál 0,7 százalékkal mentek lejjebb a tarifák. Az átlagos kötelezős díj náluk nem egészen 52 ezer forint, az átlagos casco-díj pedig néhány forint híján 170 ezer forintra jött ki. A csökkenés egyik fő oka, hogy egy új piaci szereplő, az Ominimo belépésével árverseny alakult ki a piacon, ez az új és a meglévő szerződések díjaiban is megmutatkozik – közölte az Mforral a Netrisk.

Marad az árverseny

Azoknak tehát, akik durva áremelkedéssel szembesülnek, érdemes ellátogatni valamelyik alkuszcég honlapjára, és az autó adatait megadva megnézni, másik biztosító kínál-e olcsóbb cascót vagy kgfb-t. A díjak ugyanis várhatóan továbbra sem emelkednek majd azok számára, akik így tesznek, a biztosítók leginkább csak a maradó ügyfeleknél tudnak majd drágítani.

Kozma Gábor legalábbis arra számít, hogy 2026-ban is maradnak a mostani tarifák. A jelenlegi piaci környezetben a kgfb-díjaknál nem várható érdemi elmozdulás, igaz, csökkenés a kárhányad növekedése miatt már nemigen fér bele. A casco esetleg kissé visszakorrigálhat, de a szakember szerint itt is legfeljebb néhány százalékos átlagdíj-növekedésre lehet számítani.