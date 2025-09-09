Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Változatlan, 4,3 százalékos volt az infláció mértéke augusztusban, erről lapunk is beszámolt. A nyugdíjasok számára azonban fontosabb adatok is megjelentek ezzel egy időben: a január-augusztusi átlagos infláció 4,7 százalék, a nyugdíjas fogyasztóiár-index növekedése 4,8 százalék volt. Ezek alapján határozza meg a kormány a novemberi nyugdíjkorrekció mértékét.

A 24.hu arra emlékeztet: a januári, 3,2 százalékos nyugdíjemelkedést is az erre az évre becsült infláció alapján határozta meg a kormány. Novemberben tehát az azt megelőző 10 hónapra visszamenőleg 1,5 százalékos korrekciót kaphatnak.

A lap Farkas András nyugdíjszakértőt idézi, aki szerint a magasabb, 4,8 százalékos nyugdíjas inflációt veszik figyelembe az korrekció kiszámításánál. Mivel a januári és az augusztusi adatok közötti különbség 1 százaléknál nagyobb, a nyugdíjasok kiegészítő emelést is kaphatnak, és decemberben is az emelt összegű ellátást folyósítják számukra.