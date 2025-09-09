Ebből indul ki a kormány, amikor a nyugdíjkorrekciót számolja

Itt van minden, amit az Otthon Start programról tudni kell, mielőtt belevágna

Szeptembertől indul az Otthon Start Program, amely akár 50 millió forintos, fix 3 százalékos, államilag támogatott kamatozású hitellel segíti a lakást vásárlókat, építőket – családi állapottól és gyermekszámtól függetlenül, gyermekvállalási kötelezettség nélkül. Összeszedtük a legfontosabb tudnivalókat az igénylés feltételeiről.

Az augusztusi inflációs adat 1,5 százalékkal haladja meg a januárit, éppen ekkora korrekcióra számíthatnak a nyugdíjasok. 

Változatlan, 4,3 százalékos volt az infláció mértéke augusztusban, erről lapunk is beszámolt. A nyugdíjasok számára azonban fontosabb adatok is megjelentek ezzel egy időben: a január-augusztusi átlagos infláció 4,7 százalék, a nyugdíjas fogyasztóiár-index növekedése 4,8 százalék volt. Ezek alapján határozza meg a kormány a novemberi nyugdíjkorrekció mértékét.

A 24.hu arra emlékeztet: a januári, 3,2 százalékos nyugdíjemelkedést is az erre az évre becsült infláció alapján határozta meg a kormány. Novemberben tehát az azt megelőző 10 hónapra visszamenőleg 1,5 százalékos korrekciót kaphatnak.

A lap Farkas András nyugdíjszakértőt idézi, aki szerint a magasabb, 4,8 százalékos nyugdíjas inflációt veszik figyelembe az korrekció kiszámításánál. Mivel a januári és az augusztusi adatok közötti különbség 1 százaléknál nagyobb, a nyugdíjasok kiegészítő emelést is kaphatnak, és decemberben is az emelt összegű ellátást folyósítják számukra.

